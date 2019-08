Patvaros Zsolt hazatért Kecskemétre

Négy esztendő után hazatér Kecskemétre Patvaros Zsolt, a Kecskeméti TE saját nevelésű, korábbi utánpótlás-válogatott védekező középpályása, aki az utóbbi hetekben már a KTE-Hufbau csapatával tréningezett – adta hírül a klub honlapja, a kecskemetite.hu.

Patvaros Zsolt Kecskeméten járta végig az utánpótlást, tehetségére korán felfigyeltek, rendszeresen behívót kapott a különböző korosztályos válogatottakba. Több akadémia is csábította az évek során, de mindvégig a KTE kötelékében maradt, 2010. novemberében egy Újpest elleni bajnokin az NB I-ben is bemutatkozhatott. Egy év múlva tagja volt a kupagyőztes csapatnak, a sorozatban kétszer lépett pályára. Innentől folyamatosan nőtt mérkőzéseinek száma a felnőttek közőtt, meghatározó tagja lett a KTE-nek, közben egészen az U21-es korosztályig válogatott maradt.

Lila-fehérben 64 élvonalbeli meccsen lépett pályára, utoljára 2015-ben, éppen az Újpest ellen, a klub eddigi történetének utolsó NB I-es meccsén. A KTE élvonalbeli kizárása után három esztendőt Zalaegerszegen töltött, majd a mögöttünk hagyott idényben a Balmazújváros játékosa volt, 95 másodosztályú meccsen lépett pályára.

Patvaros Zsolt kalandos úton tért haza, de azok után, hogy már májusban is hívták, nem volt kérdés számára, hogy az NB III-ban csak a Kecskemét jöhet szóba számára.

„Nyár elején megállapodtam a Balmazújvárossal egy 2+1 éves hosszabbításban, miután egy új befektetői csoport jelent meg, mely vállalta volna a tartozások kiegyenlítését. Akkor úgy tűnt, hogy rendeződik a klub helyzete, el is kezdtük az edzéseket egy új szakmai stábbal, majd július vége felé ez az egész meghiúsult, a befektetői csoport visszalépett, a Magyar Labdarúgó-szövetség végül megvonta a klub licencét is. Új csapatot kellett keresnem, de az NB II-ben ekkor már nem volt túl sok lehetőségem. Volt több megkeresésem a harmadosztályból, de az NB III-ban csak a KTE jöhetett szóba számomra, mivel a tulajdonos már májusban megkeresett, volt is egy beszélgetésünk, de akkor még úgy tűnt, hogy maradok Balmazújvárosban. Az új helyzetben kértem edzéslehetőséget Kecskeméten, amit meg is kaptam, amiért utólag is nagyon hálás vagyok. Az együtt eltöltött idő során aztán a szakmai stáb, illetve a vezetőség is jelezte, hogy szeretnének a csapatban tudni, ennek végére most került pont.„ – nyilatkozta Patvaros, aki nagyon örül, hogy ismét lila-fehérben futballozhat: „Jó érzés újra Kecskeméten lenni, hiszen négy évig távol voltam. Zalaegerszeg és Balmazújváros is az ország két vége, messze vannak Kecskeméttől, nem tudtam sűrűn hazajárni, de amikor itthon voltam, akkor mindig itt voltam a meccseken. Nekem szívügyem a KTE és a kecskeméti labdarúgás, ezért is döntöttem úgy ebben a helyzetben, hogy hazajövök segíteni. Jó látni a régi arcokat, mindenki szívesen fogad, örülnek nekem, és ez természetesen kölcsönös. Várom nagyon már az első meccset, pláne úgy, hogy három hónapja csak edzek, amit pont azért csinál az ember, hogy meccseket játszhasson. Jó érzés lesz újra KTE-mezben pályára lépni, bízom benne, hogy szépen sikerül a visszatérés és győzelmet ünnepelhetünk. Ennél többre képes a csapat, ahogy jelenleg állunk, de kicsit össze kell még érnie a társaságnak. Most egy győzelem kellene ahhoz, hogy elinduljunk felfelé.”