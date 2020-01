Patvaros Zsolt a Nyírségbe igazolt

Patvaros Zsolt, a KTE HUFBAU játékosa távozik Kecskemétről. Patvaros Zsolt a nyáron négy NB II.-es szezont követően tért haza Kecskemétre, miután a nyár folyamán a Balmazújváros kizárása miatt csapat nélkül maradt.

A klub saját nevelésű középpályása az ősszel kitűnő teljesítménnyel segítette a KTE HUFBAU-t, amire Nyíregyházán is felfigyeltek, így most visszatér az NB II.-be, a felkészülést már a Szparival kezdte meg. Patvaros Zsolt már túlesett az orvosi vizsgálatokon, miután a Nyí­regyháza korrekt ajánlatot tett érte a kecskeméti lila-fehéreknek. A középpályás az ősszel tíz bajnokin hat gólt jegyzett, ami jó ajánlólevélnek bizonyult ahhoz, hogy újra NB II.-es klub célkeresztjébe kerüljön.

– Szeretném megköszönni a klubvezetésnek, hogy nyáron nyitottak és segítőkészek voltak, illetve azt is, hogy most megadták az esélyt számomra a váltásra – nyilatkozta Patvaros Zsolt. – Itt nevelkedtem, itt lettem futballista, így aztán a szívügyem a klub sorsa, ennek megfelelően igyekeztem futballozni az ősz folyamán az NB III.-ban is, de közben nem mondtam le arról, hogy visszatérjek a másodosztályba. A Nyíregyháza már a korábbi években is érdeklődött irántam, megkeresésük közben végig éreztették, hogy fontos számukra, hogy náluk folytassam, ami jól esik. NB I.-es álmai és céljai is vannak a klubnak, 26 évesen ez egy olyan lehetőség számomra szakmailag, amit nem lehetett visszautasítani. Az biztos, hogy továbbra is nagyon fogok szurkolni a KTE-nek, hogy a klub elérje a céljait, és ha tudok, ezután is ott leszek majd a lelátón. Ezúton is szeretnék elköszönni a drukkerektől, hozzátéve, hogy meggyőződésem, és remélem is, ez nem egy végleges búcsú.