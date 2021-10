Partiban volt egy ideig a Gyöngyössel a KTE-Piroska Szörp

A K&H Liga 6. fordulójában a HE-DO B.Braun Gyöngyös vendége volt a KTE-Piroska Szörp péntek este. A papíron jóval esélyesebb hazaiak otthon is tartották a pontokat, de a Kecskemét számára bizakodásra adhat okot, hogy partiban voltak egy élcsapat otthonában.

Az első negyedóra kifejezetten szoros eredményt hozott, gyakorlatilag felváltva estek a gólok, vendég oldalon Sipeki és Menyhárt volt elemében az ellenfél kapuja előtt. Alig negyedóra elteltlével a Gyöngyös kicsit meg tudott lépni, Hamidovic, Gábori és Papp találatainak hála 12-7-re húztak el a hazaiak, amin az időkérés sem tudott segíteni kecskeméti szempontból. Bár több alkalommal is háromra csökkent a különbség, szünetre ez az öt találatnyi különbség meg is maradt a felek között (17-12).

Fordulás után nehezen akart megszületni az első gól, és ezt követően is inkább a harcosság dominált, mintsem a pengés a megoldások. A KTE nem tudott annyira felpörögni, hogy csökkenjen a különbség, a Gyöngyös pedig apró gólokkal még növelni is tudta előnyét, tíz perc után hat, negyedóra elteltével hét találattal léptek el (24-17). A Kecskemét derekasan küzdött az utolsó sípszóig, de végül 30-25-ös vereséget szenvedett Gyöngyösön.

– Sorozatban vereségeket szenvedünk, ezt természetesen meg kell tanulni kezelni. A Gyöngyös azokat a hibáinkat büntette ezen a mérkőzésen is, melyeket rendszeresen elkövetünk, ebből tudtak nagyobb előnyt szerezni. Ezt meg is tartották, a második félidő végén tudtunk csak kicsit kozmetikázni rajta. Most jönnek majd azok a mérkőzések, melyeken esélyünk lehet pontot szerezni. Készülünk továbbra is, megpróbáljuk most már győztesen elhagyni a pályát, mert ez nagyon fontos lenne számunkra. Azt gondolom, hogyha az itt megszerzett tapasztalatokat pozitív irányba tudjuk fordítani, megértik a játékosok, mekkora súlya van egy-egy ziccernek, átlövésnek, passznak, vagy jó védekezésnek, akkor van esélyünk győztesen elhagyni a pályát – értékelt Bencze József, a Kecskemét vezetőedzője.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–KTE-Piroska Szörp 30–25 (17–12)

K&H Liga 6. forduló, Gyöngyös. Vezette: Bóna Szabolcs, Földesi Csaba

Gyöngyös: Nagy B. (k), Merkovszki (k), Vasic 2, Nkousa 1, Ubornyák 3, Mátyás 1, Gábori 2, Duris 1, Vilovski 1, Rosta 2, Gerdán, Papp 6, Hamidovic 6, Gráf 2, Markez 3 (1). Vezetőedző: Konkoly Csaba

Kecskemét: Marczika (k), Deményi (k), Mazák, Hiramoto, Horváth A. 2 (2), Sipeki 4, Csordás 3, Füstös 1, Országh, Enomoto 1, Simon, Karai 1, Szrnka 3, Vetési 2 (2), Menyhárt 8 (1). Vezetőedző: Bencze József

Kiállítás: 8 perc ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1 ill. 5/7