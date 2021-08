Parádésan kezdett a Mizse

A hétvégén elrajtolt a megyei labdarúgó-bajnokság. Az első osztályban három, a megye kettő Déli csoportjában egy, az Északi csoportban pedig két mérkőzést vívtak meg szombaton.

Ezt ne hagyja ki! Kamufotóval akarta lejáratni az egészségügyet az MSZP-s EP-képviselő

Megyei I. osztály

Tiszakécskei LC II–Bácsalmás 2–0 (0–0)

Tiszakécske, 80 néző, v.: Baranyai Dávid (Farkas László, Rosta Kevin)

Tiszakécske II: Baráth – Lovas A., Steklács (Szólát 74.), István, Tóth-Molnár, Németh G. (László Zs. 57.), Tóth K. (Klemenc 92.), Káli, Hoffmann, Lovas Zs., Szabó Á. (Alberti 88.). Edző: Bagi Gábor

Bácsalmás: Koncsok – Zmukic, Mácsai, Körmöci, Szádeczky, Snyehola (Cs. Tóth 58.), Figura (Benkő 77.), Crkvenjakov, Szabó A., Nagy Z., Zsoldos. Edző: Teslic Igor

Gól: Lovas Zs. 80. Tóth K. 90. Sárga lap: Lovas A. 87., illetve Nagy Z. 74.

Bagi Gábor: – Szerencsére azt kaptam a mérkőzéstől, amit vártam. Mindkét csapat óvatosan kezdte a játékot, egészen kiegyenlített első félidő volt, igaz kicsit paprikás lett a vége. A második játékrészben, ahogy haladt előre az idő, egyre jobban a mi akaratunk érvényesült. Csak dicsérni tudom a csapatot, mert van egy Káli Tibink, aki fontos passzokat ad, és ott vannak a fiatalok, akik berúgják ezeket. Mind a két gólunk az ő továbbításából született. Már most az első forduló után több pontunk van, mint tavaly ősszel, úgyhogy megyünk előre.

Teslic Igor : – Arra számítottunk, hogy ez a találkozó egygólos mérkőzés lesz. Sajnos mi kaptuk be az első gólt egy hibából. Az ellenfelünknek van egy veszélyes csatára, Káli Tibor, nem ő rúgta ugyan a gólt, de olyan gólpasszt adott, amit nem lehetett kihagyni. Azt gondolom, férfias küzdelem volt, a sportszerűségen belül. Gratulálok a Tiszakécskének, mi pedig dolgozunk tovább.

Kecskeméti LC–Lajosmizsei VLC 0–4 (0–2)

Kecskemét, 120 néző, v.: Béleczki László (Molnár, Tasnádi)

KLC : Erdélyi – Csordás (Kovács D. 79.), S. Juhász (Balázs 74.), Patvaros, Szűcs D., Fekete M. (Szappanos 59.), Keresztes (Zsoldos 27.), Kőrös, Módra, Bozsik (Bálint Gaál 51.). Vezetőedző: Nagy Lajos

Lajosmizse: Lord – Fekete A., Orlov (Rákóczi 79.), Borsos (Szlezák 73.), Halasi, Tarnoczki, Kiss, Móra (Treiber 29.), Rapi, Bán (Rigó 87.), Kovács J. Játékos-edző: Árva Zsolt

Gól: Kiss L. a 10., Móra a 12., Rapi a 75., Halasi a 78. percben.

Sárga lap: Kovács D. 88. ill. Kiss 42., Kovács J. 49., Halasi 56.

Nagy Lajos: – Nekünk minden kifelé jött a kapufáról, amíg ellenfelünk öt lövésből négy gólt szerzett… Sokat tettünk a jobb eredményért, de ott tartunk most, ahol tavaly is. Kialakítjuk a helyzeteket, de belőni nem tudjuk őket, az ellenfél viszont kíméletlen a kapu előtt. Így megérdemelte a győzelmet a Lajosmizse. Nem tudtuk felvenni a kesztyűt az agresszív játékkal, hagytuk az ellenfelet játszani, míg a Lajosmizse jobb koncentrációval sorra lőtte a gólokat.

Árva Zsolt: – Szeretném megköszönni a KLC-nek, hogy nem műfüves pályán játszottuk le a meccset, mert ezzel biztosan sok sérülést előztünk meg. Az első forduló mindenkinek fontos, mi is így voltunk vele. Fegyelmezett, céltudatos játékra készültünk, jó helyzetkihasználással. Amit elterveztünk Boros Csaba edzőkollégámmal, azt maximálisan megvalósították a srácok, e mellé nagyon jó egyéni teljesítmények párosultak.

Faddikor-Kiskunhalasi FC–Akasztó FC 0–2 (0–1)

Kiskunhalas, 150 néző, v.: Sebestyén László (Apró Ferenc, Berger Tibor)

Kiskunhalas: Lengyel P. – Pocsai, Túri, Ikotic (Gyenizse 58.), Honfi B. (Honfi D. 70.), Angeli (Miskei 58.), Miletic, Lengyel G. (Mucsi 81.), Fodor (Hornyák 58.), Agócs, Dordevic. Vezetőedző: Agócs Zoltán

Akasztó: Németh Zs. – Csoba (Szabó Zs. 46.), Dobosi, Kapus, Geiger, Szabó Sz., Kerekes (Szabó N. 80.), Bajusz, Juhász, Palla (Szabó Sz. 76.), Márki. Edző: Szrenkó István.

Gól: Juhász a 28. és a 49. percben.

Sárga lap: Túri 14., Miletic 44., illetve Palla 18., Szabó Sz. 87., Juhász 89.

Agócs Zoltán: – A mérkőzéseket általában az a csapat nyeri, amelyik jobban akarja a győzelmet, illetve többet is tesz érte. Sok hibával játszottunk, az Akasztó több helyzetéből kettőt be is lőtt. Mi nem tudtuk értékesíteni saját lehetőségeinket, így megérdemelten nyert az Akasztó, gratulálunk nekik.

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Tartottunk ettől a meccstől, mert a Kiskunhalas egy fiatal, feljövőben lévő csapat. Az első félidő ki-ki meccset hozott, ráadásul mi kihagytunk egy büntetőt is. A második félidőben aztán sikerült a hazaiak fölé kerekednünk, a helyzetek alapján akár hamarabb el is dönthettük volna a találkozó kimenetelét. Összességében azonban nem forgott veszélyben a győzelmünk, amiért jöttünk, azt elértük.

Megye II. Déli csoport

Sükösd–Hajós 4–0 (1–0)

Sükösd, 200 néző. V.: Szűcs Gábor (Lichtenberger István, Tóth Gábor)

Sükösd: Gajári – Bohner (Schuszter 75.), Petrás, Kolompár (Kárpáti 58.), Lógó, Tamás (Rácz 71.), Ruff, Végh (Schultz 75.), Ferenczi, Rozsi, Zsók (Zsikó 66.). Játékos-edző: Zsók József

Hajós: Gyurkovics – Gyöngy, Hepp, Szabadi, Kákonyi, Vinkó, Alföldi, Fuszenecker, Bárth, Hársch, Pechtinger. Edző: Ginál Gábor

Gól: Ruff 9., 64., Schultz 77., Ferenczi 86.

Kiállítva: Gyöngy 63., Fuszenecker 75.

Megye II., Északi csoport

Kiskunfélegyháza II–Lakiteleki TE 9–0 (4–0)

Kiskunfélegyháza, 100 néző. V.: Péter-Szabó Ottó (Fülöp József, Komáromi Henrietta)

Kiskunfélegyháza II: Magyar I. (Balla 73.) – Sánta Keresztesi, Makány, Erős (Kurgyis B. 64.), Szabovik (Némedi 73.), Huber, Kadosa (Kurgyis K. 64.), Polgár, Fricska, Tóth I. (Barkó-Nagy 58.) Edző: Lapsánszki Tamás

Lakitelek: Faragó – Harabula (Kovács M. 58.), Dobos (Tamás 65.), Kasza, Csikós, Magyar P., Illés K., Illés B., Kovács L. (Kalócz 74.), Tamásy K., Tamásy R. Edző: Verebélyi Gábor

Gól : Tóth I. 74., Makány 32., Szabovik 34., 72., Erős 39., Polgár 66., Sánta 76., Némedi 79., 83.

Szomszédvári derbit vívtak az Északi csoportban, a Városföld ugyanis a Kunszállást fogadta. Városföldet és Kunszállást közúton nyolc, légvonalban csak hat kilométer választja el egymástól, annál hihetetlenebb a tény, hogy a két település csapata bajnokin még soha nem találkozott egymással. Edzőmérkőzést sokat vívtak egymással a felek, kupában is találkoztak már, de a bajnokságban rendre elkerülték egymást, mindig másik osztályban szerepeltek. Így ez az augusztusi hétvége olyan lett, mint egy jó westernfilm lezáró jelenetének az indítása, végre egyszerre lovagolt a városba a két hős, hogy eldöntse, ki a jobb, ki a gyorsabb, ki lő jobban.

Lövöldözésben már az első félidőben sem volt hiány. A 2. percben Polyák lépett meg a jobb oldalon, beadása ajtó-ablak helyzetben találta Hatvanit, ő azonban nem jól találta el a labdát. A 9. percben a hazai Balog lőtt a 16-osról a bal felső sarok mellé. Két percre rá Kovács Zsolt tálalta le Ló­czinak a labdát, ő egy csel után ziccerbe került, jobbról leadott lövését azonban Jelen hárította. A 18. percben Kovács Zsolt adott be balról, Fekete Dávid az ötösön fejelhetett, ám mivel csak akrobatikus mozdulattal tudta elérni a labdát, mellé csúsztatott. Kisvártatva Szabó Gábor robbant be, félmagas fejese két centivel kerülte el a jobb kapufát. Az ivószünet után egy vendég lesgólt láthatott az ekkor 170 főnyi közönség, majd a 32. percben Kiss Szabolcs jobbal leadott bombáját már a bal alsóban látta, Jelen azonban vetődve nagyot védett. Hat percre rá Hatvani indította jó ütemben Böröndét, ő a 16-os előteréből letálalta Polyáknak a játékszert, ő jobbról, 15 méterről lőtt, a labda hajszállal kerülte el a hosszú sarkot. Az első játékrész hosszabbításában Balog Ferenc eresztett meg balról kemény lövést a jobb alsóra, Jelen ismét mentett.

A második játékrész első percében egy Kiss Szabolcs-szabadrúgást hárított vetődve a vendégek hálóőre. Hét percre rá Polyák tört be a hazai 16-oson belülre, középre lőtt labdája eltalálta Márics kezét, a játékvezető a 11-es pontra mutatott. Kertész középre lőtt labdáját a jobbra mozduló Kovács Roland bravúros mozdulattal, lábbal hárította. Az 56. percben egy jobb oldali hazai szögletet követően Jelenről lecsorgott a labda, a vendégvédők késlekedtek a tisztázással, Kiss Szabolcs ott termett, és három méterről a hálóba bombázott, 1–0. Kisvártatva Balog Ferenc eresztett meg egy lövést, labdája a füvön megpattant, így okozott igazán komoly nehézséget Jelennek, ő azonban így is szögletre tudott menteni. A 66. percben a vendég Hatvani lövését Kovács Roland lábbal hárította, a kipattanót követően azonban újra a vendégekhez került a labda. Polyák tört be a jobb oldalon. A lövése keresztbe elment volna a kapu előtt, ám a hosszú oldalon érkező Polgár a kapuba lőtte, 1–1. Négy percre rá Polgár passzolta be balról a 16-os előterébe a labdát, Kertész Ádám lekezelte, majd a bal alsóba gurított, 1–2. Sokáig nem örülhettek a vezetésnek a vendégek, a 75. percben Fekete László tette ki jobbra a labdát Fekete Dávidnak, aki átvette, majd 16 méterről laposan a hosszúba lőtt, 2–2. A második játékrészben már egyre több volt a tüske, egyre paprikásabb lett a hangulat. Hét perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor Hatvani lőtt egy jobb oldali vágta végén az oldalhálóba. Két perccel a kilencven perc lejárta előtt Fekete László adott be jobbról, a vendégek 16-osán belül ide-oda pattogott a labda, végül Kovács Zsolt csapott le rá és lőtt négy méterről a hálóba, 3–2. A játékvezető négy perc hosszabbítást jelzett, feltehetően az ápolások miatt. A 93. percben Kertész Ádám tette ki jobbra a labdát Polyák elé, aki tíz méterről a bal alsóba lőtt, 3–3.

Izgalmas, küzdelmes, fordulatos, a második játékrészben pedig gólokban gazdag meccset láthatott a közönség. A döntetlen igazságos, bár ebben a helyzetben, hogy mind a két csapat volt előnyben a találkozó hajrájában, örülni igazából egyik fél sem tudott a döntetlennek. A jó hír a két csapat szurkolói és a semleges nézők számára is az, hogy a westernfilmnek lesz folytatása, hiszen a visszavágóra csak tavaszig kell várni.

Kovács Zsolt , a Városföld játékos-edzője: – Ahhoz képest, hogy néhány év szünet után jutottunk fel újra a megyei másodosztályba, egy jó iramú, változatos mérkőzést sikerült játszanunk, amelyen tudtunk hátrányból is fordítani, és amelyet akár meg is nyerhettünk volna, ám a hajrában egy apróbb kihagyást azonnal büntetett az ellenfél. A magasabb osztályban már ez van, ebből tanulnunk kell. A srácoknak azt mondtam, hogy föl a fejjel, nem kaptunk ki, ráadásul egy jó, közönségcsalogató meccset játszottunk. Hiányérzetem csak amiatt van, hogy már a kezünkben volt a győzelem, az eredményt ugyanakkor igazságosnak érzem.

Kertész Gábor, a Kunszállás játékos–edzője: – Tudtuk, hogy a Városföld bajnokként jutott föl a megye háromból, és újonc csapathoz idegenbe menni egy rajtnál a legkellemetlenebb dolog, mert egy újonc hol és mikor mutassa meg a tudását és a hozzáállását, ha nem az első hazai bajnokin. Nálunk volt néhány hiányzó, ráadásul minőségi játékosok, így amikor kellett volna, nem tudtam cserélni. Ezzel együtt reális eredmény a döntetlen. Meg is nyerhettük volna a mérkőzést, de ki is kaphattunk volna, egy érzelmi hullámvasúton ültünk a második negyvenöt percben. Meggyőződésem, hogy mind a hazai, mind a vendégszurkolók, de a semleges nézők is jól szórakozhattak, mert a kiállításon kívül volt itt minden. Gratulálok mind a két csapatnak, mert ebben a nyári kánikulában ez egy nagyon szép kezdés volt mind a két gárdától.

Városföldi SE–Kunszállás SE 3–3 (0–0)

Városföld, 190 néző, vezette: Kiss László (Juhász Tamás, Balogh Bence.)

Vse: Kovács R., – Szántó, Fekete L. (Sárosi 90.), Stein (Kuklis 77.), Balog (Malomsoki 88.), Szabó G., Kiss Sz. (Szabó P. 61.), Kovács Zs. Fekete D., Lóczi (Salánki 61.), Márics. Játékos-edző: Kovács Zsolt.

Kunszállás: Jelen (Domján 82.) – Fekete T., Polyák, Vin­cze, Hatvani, Szalai, Kertész Á., Börönde (Polgár 62.), Jókai, Rádi, Papp (Pálnok 54.). Játékos-edző: Kertész Gábor.

Gól: Szabó G. az 56., Fekete D. a 75., Kovács Zs. a 88., illetve Polgár a 66., Kertész Á. A 70., Polyák a 93. percben.

Sárga lap: Stein 44., Balog 60., Szabó P. 86, illetve Szalai 50., Kertész Á. 90. perc.