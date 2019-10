Paprikás összecsapás várható Kalocsán

A hétvégén a 9. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban.

SZOMBAT 15.00

Harta SE–Bácsalmási PVSE

V.: Kiss Sándor (Marozsi Gábor, Váczi Levente).

Sümegi József, a Harta edzője: – Mi most meglehetősen jó passzban vagyunk, megy a szekér, ezért is állunk a tabella élén. A Bácsalmás biztos, hogy jobb csapat annál, mint amit a helyezése és a pontjainak a száma mutat. Biztos vagyok abban, hogy nem lesz egyszerű mérkőzés, de mindenképpen szeretnénk továbbfolytatni a jó sorozatunkat. Csalóka az, hogy az első játszik az utolsóval, mert mindig ebből vannak a bukfencek. Természetesen ezt a mérkőzést is komolyan vesszük, és úgy állunk hozzá, hogy ebből ne legyen bukfenc. Remélem, hogy sikerrel hozzuk a találkozót.

Lajosmizsei VLC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Pataki Győző (Szabó Gábor, Harsányi Martin).

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékos-edzője: – A tavalyi bajnok megfelelő tiszteletet érdemel, ennek megfelelően egész héten nagyon tisztességesen készültünk az e hétvégi mérkőzésünkre is. Vannak sérültjeink, mert a kerekegyházi pálya apró gödrei bizony két játékosomnál is komolyabb sérülést okoztak. A keretben szerencsére vannak olyan játékosok, akikkel tudjuk pótolni a hiányzókat. Ez a ma délutáni találkozó a mi számunkra egy igazi rangadó, hiszen a bajnokot fogadjuk, aki ráadásul a tabellán is előttünk áll. A minimális célunk ezúttal is az egy pont megszerzése. Nagyon jó mérkőzésre számítok, és meglátjuk, hogy az erőfeszítéseink mire lesznek elegendőek.

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Tavaly mindkét alkalommal nagyon szoros mérkőzést játszottunk a Lajosmizsével. Bízom benne, hogy jól jött nekünk a pihenő abból a szempontból, hogy mindenki felfrissült, és újult erővel képes magát belevetni a további küzdelmekbe. Mindenféleképpen a három pontért utazunk, attól függetlenül, hogy az ellenfelünk nagyon jól szerepel, és egy masszív csapattá érett. Tavaly is tapasztaltuk már ezt a saját bőrünkön, de hogy a Lajosmizse jó csapat, az az idén már pontokban is megmutatkozott. Biztos vagyok benne, hogy nehéz mérkőzés lesz, de mi akkor is ­szeretnénk a három pontot elhozni.

Kecskeméti LC–FADDIKORR-Kiskunhalasi FC

V.: Szalai Zoltán (Csatlós Attila, Fuhrmann Patrik).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC vezetőedzője: – Végre sikerült nyernünk a hétvégén, szeretnénk tartani a formánkat a továbbiakban is. A Kiskunhalas csapatát ismerjük, megpróbáljuk semlegesíteni a meghatározó játékosaikat. Ugyanazt a lelkes játékot várom a csapatomtól, mint a hétvégén. Akaratban és játékban is sokat léptünk előre. Mindenképpen itthon akarjuk tartani a három pontot.

Szabadszállási SE–Duna Aszfalt TLC II.

V.: Sebestyén László (Berger Tibor, Farkas László).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A Tiszakécskével különlegesen nagy mérkőzéseket szoktunk játszani. Két éve a megye II. északi csoportjában is együtt voltunk, és ott is kiélezett volt a küzdelem valamennyi mérkőzésünkön. Csapataink nyílt és támadó játékot vállalnak fel, így most is egy szoros mérkőzésre van kilátás. A meccs kimenetele háromesélyes. Sok gólt várok mindkét részről. Csapatom három mérkőzés óta veretlen, bízom a győzelmünkben, ­főleg így, hogy a legjobb összeállításban tudunk pályára lépni.

VASÁRNAP 15.00

Jánoshalmi FC–Kiskőrösi LC

V.: Stefánovits Gábor (Papp Gergely, Farkas Krisztián).

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – A keretünk állapota egyre jobb, a sérültjeink közül elég sokan visszatértek már a pályára, ez jó hír a számunkra. A Kiskőröst fogadjuk hazai pályán. Hazai pályán mindenkit szeretnénk legyőzni, ugyanakkor a Kiskőrösnek jelenleg a tabellán elfoglalt helyezése nem téveszt meg minket, úgy készülünk, mintha a listavezető érkezne hozzánk. Szeretnénk tartani azt a jó formát, amibe a döcögős kezdés után belelendültünk. Jó formában vagyunk, hiszen az Akasztó elleni vereséget követően százszázalékos teljesítményt produkáltunk. Szeretnénk folytatni ezt a sorozatot. Elég egy góllal többet rúgni, mint az ellenfél, hogy a három pont meglegyen. Hazai pályán be akarjuk húzni a három pontot, ez el is várható tőlünk. Játsszuk a játékunkat, meglátjuk, hogy mire lesz elég, de nagyon remélem, hogy hazai pályán a győzelemre.

Kalocsai FC–Kerekegyházi SE

V.: Nagy Attila (Katona György, Sebestyén László).

Kohány Gábor, a Kalocsa edzője: – Mindenképpen folytatni szeretnénk a négy forduló óta tartó győzelmi sorozatunkat. A célunk elérését nehezíti, hogy több emberünkre nem számíthatunk, így a térdműtétre váró Melcher Martinra és Salacz Attilára, de a csapatkapitányunk, Vuits Viktor sem léphet pályára. Mindenesetre egy jó mérkőzésre számítok a két, fiatalokból álló, támadószellemű focit játszó csapat összecsapásán. Abban pedig nagyon bízunk, hogy hárommal gyarapítjuk a pontjaink számát.

Akasztó FC–Kecel FC

V.: Virág András (Kakuk Szabolcs, Mígh Tamás).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Jó a hangulat most a klubunk háza táján, ami annak is betudható, hogy nagyszerű mérkőzést sikerült játszanunk a Tiszakécskével a kécskei centerpályán, és egy minden igényt kielégítő, fordulatos, izgalmas meccsen hoztunk el egy pontot, amellyel nem lehetünk elégedetlenek. Így aztán a hazai közönségünk előtt vasárnap délután nem is lehet más a célunk, mint a győzelem, és azt a reményünket, hogy a hazai győzelem meg is születik, nem arra alapozzuk, hogy a Kecel – meglehetősen félrevezető módon – jelenleg igen rosszul áll a tabellán, – hiszen nemrégiben edzőt váltottak, tehát az új impulzusokkal veszélyesebbek is lehetnek, mint korábban –, hanem a Tiszakécskén mutatott jó játékunkra.

A megye I. állása

1. HARTA 8 6 1 1 28–15 19

2. JÁNOSHALMA 7 6 0 1 13–6 18

3. KHTK 7 4 3 0 20–11 15

4. LAJOSMIZSE 8 4 3 1 19–15 15

5. KALOCSA 8 4 2 2 7–8 14

6. KEREKEGYHÁZA 7 3 4 0 26–10 13

7. SZABADSZÁLLÁS 6 3 1 2 17–9 10

8. DUNA ASZFALT II. 8 2 3 3 15–15 9

9. AKASZTÓ 7 2 2 3 14–18 8

10. KECEL 8 2 1 5 9–25 7

11. KISKUNHALAS 8 1 3 4 17–19 6

12. SOLTVADKERT 7 1 2 4 11–17 5

13. KISKŐRÖS 7 1 2 4 8–14 5

14. KECSKEMÉTI LC 7 1 2 4 8–18 5

15. BÁCSALMÁS 7 0 1 6 6–18 1