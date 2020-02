Döntetlennel zárult az Akasztói derbi

Szomszédvári derbit vívtak a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság első tavaszi fordulójában, az Akasztó az örök rivális Harta csapatát fogadta. A csapatok végül megosztoztak a pontokon azon a végig nyílt, izgalmas mérkőzésen, amely minden volt, csak szalon remi nem.

Nem tapogatózással, hanem nagy lendülettel indult a szomszédvári rangadó az új akasztói műfüves pályán, amely körül szépszámú közönség gyűlt össze. A hazaiak támogatottsága rendre magas, de azt idén is sokan átlátogattak Hartáról is. Utóbbiak a 10. percben dermedten konstatálhatták, hogy egy hazai előrevágott labdával Kerekes iramodott meg a jobb oldalon, a kapujából késve kiinduló Pölöskei pedig már csak szabálytalanul tudta szerelni a 16-os oldalvonala mellett, a játékvezető pedig habozás nélkül a piros lapot mutatta fel a vendégek kapusának. Ám aki ekkor azt gondolta, hogy a derbi el is dőlt, az óriásit tévedett.

A Hartán meg sem látszott a létszámhiány, ugyanolyan kirobbanó erővel igyekeztek helyzeteket kidolgozin, mint ahogy tették azt teljes létszámban. Arra, hogy mennyire nem omlott össze a Harta, a hazaiak a 28. percben kaptak emlékeztetőt, amikor egy gyors passzt követően Kovács Zsolt helyezett középről a kapu bal oldalába, ám a partjelző már a passz pillanatában beintette a lest. Három percre rá Palla perdített remek ütemben a kiugró Csoba elé, aki átemelte a kapus, csakhogy a fölső léc fölött is a labdát. A 38. percben a Harta kísérletezett gólszerzéssel, ám egy gyors hazai labdaszerzést követően a kiugró Kerekes kapta a labdát, ő remek ütemben tálalt Juhász elé, aki a rá jellemző higgadtsággal oldotta meg a feladatot, előbb elhúzta a kifutó Hauschen mellett a labdát, majd az üresen maradt kapu bal alsó sarkába helyezett, 1–0. Továbbra sem volt hajlandó összeomlani a vendégcsapat, a 41. percben egy Lajos által előrevágott labdát a lendületesen előrerobbanó Csehi fejjel elpöccintett a rá rontó védő mellett, majd a kifutó Németh mellett is elhúzta a labdát, és jobbról az üres kapuba gurított, 1–1.

Hazai helyzetekkel indult a második játékrész –végre, sóhajthattak fel a hazai drukkerek, akik kénytelenek voltak konstatálni, hogy az emberelőny eddig a játék képén nem látszott –, előbb Kerekes lőhetett jobbról, tíz méterről, Hauschen azonban bravúrral hárított, majd az 55. percben Juhász lőtt estében tizenkét méterről a bal felső sarok fölé. Ezzel azonban mintha el is lőtte volna a puskaporát a hazai csapat. A 66. percben életveszélyes vendég kontra futott végig a pályán, Csehi tálalt mérnöki pontossággal Ivacs elé, ő azonban fölé emelt. Egy percre rá Ivacs visszaadta a kölcsönt, bal oldali beadását követően a berobbanó Csehi a kapu bal oldalába fejelt, 1–2. A 74. percben Csehi lábában volt a meccslabda. Hauschen elképesztően nagy kirúgása tulajdonképpen érintés nélkül találta helyzetben a hartai játékost, aki a védelmet megelőzve robbant rá a labdára, meg is célozta a jobb alsó sarkot, az óriásit vetődő Németh, a hazai hálóőr azonban ujjheggyel képes volt még szögletre menteni.

Két percre rá a hazai Juhász lőtt a bal alsó sarok irányába, Hauschen gyors vetődéssel mentett. A 81. percben aztán megszületett az áhított hazai egyenlítés. Juhász passzát követően Szabó Zsolt tört be jobbról a 16-oson belülre, majd tíz méterről, éles szögből a bal felső sarokba durrantott, 2–2. Ezt követően még legalább négy életveszélyes hartai kontrát láthattak a szurkolók, no meg azt, hogy az utolsó percekben Vincze buktatta a 16-os vonala előtt a kitörő Csehit, a játékvezető sípja azonban néma maradt. Annak, hogy a lefújás után igen paprikás hangulat alakult ki a minden igényt kielégítő pálya mellett, amely jelesre vizsgázott, nem kis szerepe lehetett annak, hogy a vendégszurkolók a véleményük szerint legalább három hazai játékosnak adható, ám elmaradt piros lapot kérték számon a játékvezetőn.

Dicséret illeti a hazaiakat, hogy úgy is képesek voltak két góllal pontot menteni, hogy nem igazán ment nekik a játék, még nagyobb dicséret illeti a hartaiakat azért, hogy egyetlen percig sem látszott hogy emberhátrányban futballoznak. Ehhez kellett Csehi Tamás NB I-es szintű teljesítménye, no meg az, hogy a társak is fölnőjenek mellé. Ezen a találkozón a helyzetek alapján a Harta veszített, az Akasztó pedig szerzett egy pontot, a közönség pedig láthatott egy olyan szomszédvári derbit, amelyben a megyei foci minden sava-borsa benne volt.

Judák László, az akasztó technikai vezetője: – Ez a mérkőzés egy igazi küzdelmes, szomszédvári derbi lett. A HArta jó erőkből álló, stabil csapat. Mintha minket zavart volna meg az a kiállítás, ami őket sújtottak. Azt kell mondanom, hogy ma egy képzett játékossal, egy Csehi Tamással jobbak voltak. Ő ma igazi vezéregyéniség volt, a védelmünk nem is nagyon bírta tartani. Az eredményt el kell fogadnunk, mert tulajdonképpen nagyon sokat tett a Harta a győzelemért, és mindennél többet elmond a mérkőzésről az, hogy a pointszerzésért a kapusunk tett a legtöbbet. Nagyon jól védett, főként neki köszönhető hogy az egyik pont itthon maradt. A védelmünket rendbe kell raknunk, ez nyilvánvaló, reméljük, hogy legközelebb jobb játékkal rukkolunk elő.

Sümegi József: – Ma a csapatom mindent megtett annak érdekében, hogy megnyerje a mérkőzést úgy, hogy lényegében az egész mérkőzés tíz emberrel játszottuk, miután a 10. percben kiállították a kapusunkat. A két csapat nagyon sokat tett azért, hogy a szép számban összegyűlt közönség jól szórakozzon, de volt három játékvezető, akik a saját maguk szórakoztatásáért voltak itt a mai napon. Ha korrekt játékvezetés lett volna, gólokkal nyertük volna ezt a mai mérkőzést. Ugyanakkor, és ezt az öltözőben is elmondtam a fiúknak, ennyi helyzetet nem lehet kihagyni, amennyit mi ma kihagytunk, mert a futballnak az a törvényszerűsége, hogy a sok kihagyott ziccer mindig megbosszulja magát. Ugyanakkor gratuláltam is a játékosaimnak, hiszen ahhoz képest, hogy nyolcvan percen át emberhátrányban játszottak, nagyszerű teljesítményt nyújtottak, és ennek köszönhetően nekünk állt a zászló.

Akasztó FC–Harta SE 2–2 (1–1)

Akasztó, 380 néző, vezette: Tóth Csaba (Minda Róbert, Suba Zoltán)

Akasztó: Németh – Font (Kothencz 46.), Patai G., Kerekes (Kovács J. 69.), Vincze, Bánszki, Juhász, Szabó Zs., Madácsi, Palla, Csoba (Turancsik 89.) Edző: Szrenkó István.

Harta: Pölöskei – Varga (Péter 64.), Farkas V., Ivacs, Csehi, Grecu, Marte (Hauschen 11.), Nagy M., Kovács Zs. (Farkas E. 81.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Gól: Juhász a 28., Szabó Zs. a 81., illetve Csehi a 41. és a 67. percben.

Sárga lap: Palla a 45., Csoba az 50., illetve Péter a 87. percben.

Kiállítva: Pölöskei a 10. percben.