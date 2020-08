Pálos legyőzte Csólyost

Negyedszázad után Pálos 13-12-re vezet a Csólyos ellen vívott focimeccseken.

Először 1996-ban mérték össze erejüket a két falurész focistái. Hogy ki szerepelhet a pálosi, illetve a csólyosi csapatban könnyen meghatározható, mert a község főutcája a választóvonal az 1945-ben, Csólyospálos néven egyesült két puszta között.

A focipálya a pálosi oldalon található, így ők mindig odahaza léphetnek pályára az évenkénti meccseken, ami a Csólyospálos Nagydíj elnyeréséért zajlik. A győztesek jutalma, hogy egy évig ők őrizhetik azt a fakupát, amit Erdélyben faragtattak. Döntetlen nincs, ha nem tudnak egymás fölé kerekedni a csapatok a rendes játékidőben, akkor büntetőkkel döntik el a nagydíj sorsát.

A 25. összecsapás azért is volt „sorsdöntő”, mert az eddig mérkőzések után 12-12 volt az állás. A népes kerettel bíró csapatok is átérezték a tétet és komoly lelkesedéssel vetették magukat a küzdelembe. A fehér mezes csólyosi csapat játszott inkább mezőnyfölényben, de csak egy lesgólig jutottak. A kékben szereplő, kontrázásra berendezkedett pálosiak viszont a 30. percben Kapás Ferenc erőteljes lövésével megszerezték a vezetést. A szünet után alig telt egy perc, amikor a kilépő Kertész Márk előbb a kapufát találta el, de a visszapattant elé és máris 2-0-volt Pálos javára. Nyomott utána becsülettel a Csólyos, de gólveszélyt elvétve jelentettek a „hazai” kapura. A pálosi ellentámadásokban is „benne maradt” a harmadik találat, így az eredmény nem változott és a pálosiak örülhettek a történelmi győzelemnek.

A nagydíj mellé, a meccs legjobbjának járó kupa is a Pálosra került, amit Buzsik Viktor kapus érdemelt ki, a felajánló Varga Ferenc döntése alapján. Két olyan játékos is kupát vehetett át, akik eddig minden összecsapáson pályára léptek: Rákóczi Ferenc (Csólyos) és a település polgármestere Á. Fúrús János (Pálos), aki immár tizenháromszoros kupagyőztes lett. A negyedszázada tartó kék-fehér örökrangadó a Bács-Kiskun Megyei Labdarúgó Szövetség elismerését is kiérdemelte. A csapatoknak járó kupát Szabó Mihály, a szövetség társadalmi elnök adta át és gratulált a résztvevőknek.

A jubileumi mérkőzés játékosai voltak:

Pálos: Buzsik Viktor, Á. Furus Gergő, Répás Sándor, Kapás Attila, Á. Fúrús János, Lukács Olivér, Dóka Richárd, Hódi Ádám, Szilágyi István, Tálas Roland, Menyhárt Dominik, Kertész Bence, Engi János, Daka Balázs, Varga Bálint, Volford Tamás, Kertész Márk, Szabó Bence, Kertész Máté, Kapás Ferenc, Harkai Zoltán.

Csólyos: Elekes Tibor, Papdi István, Kocsispéter Noel, Ördög Zalán, Tóth Gábor, Szögi Zoltán, Sólya Gábor, Harkai Tibor, Éter Soma, Barka Csaba, Túri Tamás, Antal István, Ördög János, Rákóczi Ferenc, Répás Norbert, Papdi János, Telek Péter, Telek András, Telek Máté, Telek János, Simon Gábor, Éter Előd, Antal István.