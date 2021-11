Otthon tartotta a pontokat a Halas és a Harta

Szombaton délután három mérkőzést vívtak meg a megyei első osztályú bajnokságban, a megye kettő Északi csoportjában pedig egy mérkőzést pótoltak. Győzött hazai pályán a Kiskunhalas és a Harta, döntetlen lett a Kecskeméti LC–Jánoshalmi FC találkozó, és győzött Izsákon a Solt.

Megyei I. osztály

Faddikorr-Kiskunhalas FC–Tiszakécskei LC II 2–0 (0–0)

Kiskunhalas, 80 néző, vezette: Hagymási Attila (Mindszenti Lukács, Turopoli András)

Kiskunhalas: Lengyel – Fenyvesi, Angeli (Fodor 70.), Ikotic (Rácz 87.), Pocsai (Mucsi 89.), Lengyel Sz., Miletic (Tóth Á. 80.), Honfi, Hornyák Dordevic, Lengyel G. (Agócs K. 91.) Edző: Agócs Zoltán

Tiszakécske: Antal – Benkó, Lovas A., Dóka D., Káli, István L., Gréczi, Tóth-Molnár (Steklács 7.), Galacs, Hoffmann (Szabó Á. 46.), Lovas Zs. Edző: Bagi Gábor

Gólszerző: Lengyel Sz. 70., 73.

Kiállítva: Benkó 68.

Sárga lap: Miletic 41., Fenyvesi 48., Lengyel Sz. 51., ill. Káli 36., István 37., Dóka 59.

Agócs Zoltán: – Tartottunk nagyon ettől a mérkőzéstől, mert jó játékerőt képvisel a Tiszakécske. Engem is meglepett, hogy az első játékrészben támadólag léptünk fel, helyzeteket alakítottunk ki, és úgy éreztem, hogy egy árnyalattal jobban játszottunk, mint az ellenfelünk. A második félidő kiegyenlítettebb volt, ekkor sikerült előnyhöz jutnunk, majd utána bebiztosítottuk a győzelmünket, amire nagyon nagy szükségünk volt abból a szempontból, hogy az utolsó helyről elkerüljünk, mert ez volt a célunk. Nagyon gratulálok a fiúknak és azoknak, akik mellettünk álltak akkor is, amikor nem volt ilyen szériánk, hogy négy mérkőzésből nyolc pontot szereztünk. Ez a siker feldob bennünket, kár, hogy vége a bajnokságnak. Úgy tűnik, hogy a végére jöttünk bele.

Bagi Gábor: – Iszonyatosan gyenge mérkőzésen, két nagyon gyenge csapat játszott egymás ellen. Ha az első asszisztens gyermek mérkőzésen lengetett volna, akkor a szülők biztosan megverték volna. A játékvezetők olyan szinten befolyásolták a mérkőzés alakulást, amilyet én még életemben nem láttam. A találkozó után csak annyit mondtam a játékvezetőnek, hogy a polgári foglalkozását erőltesse tovább. Száz ítéletéből 98 rossz volt, mind a két csapat számára. A tizenegyes jogos volt, csak előtte nekünk kellett volna jönni bedobással.

A játékosunk kiállításánál annyit mondtak, hogy heves reklamálás történt kétszer egymás után.

Szégyen a Bács-Kiskun megyei labdarúgásra, hogy a megyei I. osztályú mérkőzésekre nem tudnak megyei I. osztályú szintű játékvezetőket küldeni. Most megyei III. osztályú teljesítményt nyújtottak. Katasztrófa, hogy Magyarország legnagyobb megyéjében nincs olyan ötször három játékvezető, aki le tudna vezetni egy megyei I. osztályú mérkőzést. Ellentétes ítéletek születtek egymás után. Sajnálom a játékvezetőt, mert a két partjelzője egész végig megvezette. Szövetség ellenőr volt, remélem, hogy ő is meg tudja ezt erősíteni, amit mondtam. Ehhez, adom a nevem még akkor is, ha eltiltanak. Ha ezzel jobb lesz a megye labdarúgása, akkor én ezért beáldozom magam.

Harta SE–Kecel FC 5–2 (0–1)

Harta, 150 néző, vezette: Stefánovits Gábor István, Csovcsics Róbert, Ottenthál István

Harta: Hauschen–Makó, Nasz (Tóth B. 63.), Hamar, Fekete (Sztakó 90.), Csehi (Follárdt 85.), Grecu, Marte, Pinczési, Pintér, Varga M. Játékos-edző: Csehi Tamás

Kecel: Borka–Nna Nna, Sendula P., Patai, Torma, Sibalin, Brindza, Sendula J., Csáki, Herczeg, Kiss. Játékos-edző: Vata Zalán

Gólszerzők: Pinczési a 65., Varga M. a 79., Fekete a 82., Csehi a 84., Follárdt a 90. ill. Herczeg a 18., Sibalin a 87. percben.

Sárga lap: Marte (86.) ill. Herczeg (56.), Sendula J. (92.)

Csehi Tamás: – Az első félidőben nagyon enerváltan futballoztunk, ezért is vezetett a Kecel. A másodikra viszont nagyon jó szemlélettel mentünk ki a pályára, így megérdemelten nyertük meg a mérkőzést egy kicsit nagyobb különbséggel is. Nagyon örülök, hogy mindenki csúszott és mászott a sikerért. Hétről hétre gyakorlatilag mindig tudunk egy kicsit most már előre lépni, bízom benne, hogy ezt a jövő héten is folytatjuk utolsó mérkőzésünkön.

Vata Zalán: – Ellentétes félidők mérkőzése volt ez. Az első játékrész összességében kiegyensúlyozott játékot hozott, bár meg tudtuk szerezni így is a vezetést. A második félidő első tizenöt-húsz percében eldönthettük volna a találkozót, háromszor már csak a kapussal álltunk szemben. Ez nem sikerült, a Harta kegyetlenül kihasználta a lehetőségeit. Gratulálok nekik, egy korrekt játékvezetés mellett sajnos csúfos vereséget szenvedtünk.

Megye II., Északi csoport, elmaradt mérkőzés

Izsáki SSE–Solti FC 1–4 (1–3)

Izsák, 80 néző, vezette: Herczeg Róbert (Apró Ferenc, Kiss Réka)

Izsák: Nagy T. – Panyik, Geiger, Tóth J., Jáger (Páli 60.), Ungor, Gréczi (Szűcs 46.), Rádi, Mátyás, Vízteleki . Edző: Ungor Pál.

Solt: Pergel – Gulyás, Tóth M., Nitsch, Pribék, Madár (Végi 61.), Hajdú, Mazán, Korsós (Knodel 46.), Cislo (Lázár 80.), Molnár (Jakab 56.). Edző: Vaskó József.

Gólszerzők: Mátyás 41., illetve Tóth M. 17., 38., 73, Rádi (öngól) 41. perc.