Otthon tartotta a pontokat a Bugac

A megye III. Északi csoportjában az öt pontos előnnyel listavezető Bugac a 4. helyen tanyázó Ladánybenét fogadta. Végig kiélezett és szoros mérkőzésen végül biztosan nyert a hazai csapat.

Fél óra késéssel indult a mérkőzés, a felhőszakadás miatt ugyanis az ifjúsági mérkőzést kénytelen volt megszakítani a játékvezető. Amikor végre elkezdődött, mindjárt gólnak is tapsolhattak a hazai nézők. A 4. percben Szabó Árpád tört be két jó csellel a vendég 16-oson belülre, egy védő összekoccantotta a bokáját, 11-es. A büntetőt Szabó Norbert végezte el, higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba, 1–0. Mintha bent ragadt volna az öltözőben a Bene, a hazaiaknak ugyanis főleg a vendégek figyelmetlenségéből vagy hibáiból kifolyólag akadt még egy két helyzetük az elején, újabb gólt szerezniük azonban – ekkor még – nem sikerült. A 10. percet követően teljesen kiegyensúlyozott mezőnyjáték folyt a pályán. A 30. percben egy vendégvédő fejéről rossz irányba pattant a labda, Szabó Norbert került helyzetbe, de nem bírta elgurítani a kapus mellett a labdát. A kivágott labdát a hazai Pillók emelte a kezdőkör tájáról fölé. A 32. percben dolgozta ki az első komoly helyzetét a Bene, akkor a végig agilis Czanik tálalt a félőpálya tájáról egy forintost Horváth Lászlónak, Horváth azonban jobbról, nagy helyzetben a hosszú sarok mellé gurított.

A fordulást követően Czanik adott be jobbról, belőtt labdáját estében Hriazik próbálta a hálóba juttatni, a labda a keresztléc fölé szállt. Öt percre rá újra betalált a hazai gárda. Egy balról érkező keresztlabdát követően Szabó Norbert tálalt a jobb oldalról Pillók elé, aki középről, húsz méterről a jobb alsó sarokba lőtt, Dóra már csak beleérni bírt a labdába, hárítani nem, 2–0. Pillók Dömötör remek passzát követően hamarosan ismételhetett volna, ezúttal azonban a 16-osról a jobb alsó sarok mellé helyezett. A 65. percben jártak a legközelebb a gólhoz a szépítés érdekében nagy energiákat mozgósító vendégek, akkor Czanik végezhetett el szabadrúgást kicsit balról, jó húsz méterről, a bal felső sarkot vette célba, a labda azonban a kapufán csattant. Három percre rá ismét Pillók lőtt mellé. Egyre nagyobb vehemenciával küzdött mind a két csapat. A 89. percben Szabó Árpád remek labdáját követően Bali-Hajagos egy tolás után balról, 14 méterről a bal fölső sarok mellé emelt. A 92. percben Deli mutatott be szép cseleket, az ötösről leadott lövését azonban hárította Dóra.

Tholt János, a Bugac játékos-edzője: – A játékvezetéssel szerintem nem volt probléma, tehát nem a mérkőzést vezető játékvezető sporttársak miatt van hiányérzetünk, hanem amiatt, hogy csak ketten voltak. Egy megye hármas rangadó azért talán megérdemelne két asszisztenst. Az lehet, hogy a Ladánybene is érdemelt volna gólt, de véleményem szerint több ziccerünk volt, egy kicsivel jobb helyzetkihasználással még magabiztosabban nyerhettünk volna.

Szabó Árpád, a Bugac játékosa: – Le a kalappal az egész csapat előtt, mindenki nagyon hajtott, a vendégek is, de érzésem szerint sokkal több helyzetünk volt, három ziccert is kihagytunk a második félidőben. Ezzel együtt viszonylag sima lett a vége. Van hátra még négy mérkőzés, azokat be kell húzni, és akkor valóra válik az, amit szeretnénk.

Fodor Zoltán, a Ladánybene játékos-edzője: – Jó iramú mérkőzést vívtunk, az első félidőben abszolúte partiban voltunk. Úgy érzem, hogy a korai, véleményem szerint indokolatlan 11-es miatt igazságtalanul kerültünk hátrányba, anélkül egy egészen más mérkőzés lehetett volna ez, de gratulálok a Bugac csapatának.

Bugac KSE–Ladánybenei LC 2–0 (1–0)

Bugac, 100 néző, vezette: Kiss Anikó Tünde (Szász Péter)

Bugac: Farkas – Dömötör (Szalai), Erdélyi (Kiri), Deli, Szabó Árpád, Szabó Norbert (Törteli), Gál (Koncz.), Pillók (Bali-Hajagos), Somogyi, Tholt, Szele. Játékos-edző: Tholt János.

Ladánybene: Dóra – Czanik, Koller, Márton (Lambizi) Tóth Zalán (Tubak), Sándor, Fodor (Dodan), Horváth László, Györfi, Lambisi (Hriazik), Czanik. Játékos-edző: Fodor Zoltán.

Sárga lap: Gál 44., ill. Fodor 28., Czanik 82. perc.

Gól: Szabó Norbert a 4., Pillók a 60. percben.