Otthon tartotta a Nyárlőrinc a Kunszállás ellen a pontokat

A forduló előtt a tizenegy csapatos mezőnyben a 3. helyen álló Nyárlőrinc a 9. Kunszállást fogadta a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 10. fordulóban. Küzdelmes csata kerekedett a találkozó, amelyen a Nyárlőrinc otthon tartotta a pontokat.

A két csapat helyezésre becsapós, annak ellenére, hogy a Nyárlőrinc elölről, a Kunszállás pedig hátulról volt a harmadik a meccs előtt, aki ismeri a két csapatot és látta a közelmúltbeli csatáikat, tudta, hogy igenis rangadó ez a találkozó. Az is lett. A 13. percben a hazaiak szerezték meg a vezetést Sáfrány révén, ezt Polyák a 36. percben kiegyenlítette. A félidő hajrájában egy kunszállási ziccer után – amelyet követően Polyákot le kellett cserélnie a vendégek mesterének – a hazaiak Farkas révén a vezetést is megszerezték. A második játékrészben Sáfrány a 64. percben kétgólosra növelte a nyárlőrinci vezetést, a Kunszállás azonban Hatvani találatával negyedórával a lefújás előtt feljött egy gól hátrányra, és a hátralévő időben mindent elkövetett az egyenlítés érdekében. Így tehát aki izgalmas, szoros meccset várt, az nem csalatkozott. Aki hazai győzelmet, az sem.

Nyárlőrinci LSC–Kunszállás SE 3–2 (2–1)

Nyárlőrinc, 140 néző, vezette: Horváth Béla (Csákó Patrik, Marton Renáta)

Nyárlőrinci LSC: Balla – Palatinus, Sajtos, Tóth. R. (Nyúl 76.), Kovács M. (Sztarek 46.), Németh, Farkas, Faragó, Orosz, Sáfrány (Bognár 86.), Bali. Ideiglenesen megbízott edző: Torbavecz Tamás.

Kunszállás SE: Kovács L. – Fekete I. (Kertész G. 60.), Fekete T. (Papp 46.), Polyák (Szalai 46.), Vincze, Hatvani, Kertész Á., Börönde, Jókai, Kovács G., Pálnok. Játékos-edző: Kertész Gábor.

Gól: Sáfrány 13., 64., Farkas 42., illetve Polyák 36., Hatvani 76. perc.

Sárga lap: Palatinus 55., illetve Fekete I. 12., Kovács G. 50., Kertész Á. 52., Kertész G. 53.

Kiállítva: Papp a 91., percben.

Torbavecz Tamás, a Nyárlőrinci LSC játékosa, aki ezúttal nem lépett pályára, kívülről így látta a mérkőzést: – Összességében jól fociztunk a mai napon, dinamikusak voltunk, megfelelően sok helyzetet is dolgoztunk ki, a helyzetkihasználásunk azonban sajnos ezen a találkozón akadozott. Ennek következtében sajnos nem tudtuk idejében lezárni a mérkőzést, és ahelyett, hogy a mérkőzés záró szakaszában gólokban gazdag örömfocit mutattunk volna be, bizony nagyon izgulnunk kellett a végén, hiszen a Kunszállás mindent elkövetett az egyenlítés érdekében. De minden rosszban van valami jó, így, hogy a vége ilyen körömrágósan alakult, talán még jobban is örülünk ennek a fontos a győzelemnek.

Kertész Gábor: – A hazaiak agresszívak voltak, lendületesek voltak, mi egy kicsit halványabban voltunk önmagunknál, ilyenformán megérdemelték a győzelmet. Az ugyanakkor nagyon elkeserít, hogy három emberemet is sérülés miatt kellett lecserélnem, volt, akinek a fejét kellett összevarrni, volt, aki az Achilles-ére kapott olyan rúgást, hogy az idei évre már le is mondhatunk róla, és ez a lapok elosztásában egyáltalán nem látszik. A friss sérülések miatt azt se nagyon tudom, hogy a jövő héten hogy fogunk tudni kiállni, ezzel együtt büszke vagyok a csapatomra, hiszen még kényszerű cserékkel kiegészítve, még a 90. percben is volt lehetőségünk az egyenlítésre. Sajnos nem sikerült kihasználnunk.