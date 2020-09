Otthon tartotta a kupát a Kecskeméti RC

ét győzelemmel tartotta otthon a Hírös Kupát a Kecskeméti RC. Második helyen a MAFC végzett, míg a harmadikon a KISTEXT.

Szombaton rendezték a Messzi István Sportcsarnokban a Hírös Kupát, a kiváló edző, testnevelő nevével fémjelzett Dunszt Ferenc-emléktornát. A koronavírus-járvány miatt a mezőny ezúttal kisebb volt a korábban megszokottnál, nem szerepeltek külföldi csapatok és a megméretés a kettő- helyett csupán egynapos volt.

A délelőtt nyitómeccs kezdete előtt megkoszorúzták Dunszt Ferenc emléktábláját, majd kezdődhetett a Kecskeméti RC–KISTEXT találkozó, amely a hazaiak győzelmével ért véget.

KRC–KISTEXT SE 3:0 (19, 13, 23)

Vezette: Csikós Zoltán, Oláh Balázs

Kecskemét: Nagy J., Gebhardt, Krupánszki, Kaszap, Rabeka, Kandulinszki. Csere: Deák, Tüske (liberók), Horváth B., Szabó K., Kasnyik, Bogdán, Szabó B.

– Öt hónap után ez volt az első tétmeccsünk. Ilyenkor mindenki tapogatózik, felméri a terepet, azért teljesen normális, hogy az első szett feléig fej-fej mellett haladt a két csapat. Én úgy tapasztaltam a pályafutásom során, hogy tíz pont felett jön ki a csapatok tudásbeli különbsége, ez most is így volt. Van még mit csiszolgatnunk, de a most nyújtott teljesítménnyel elégedett vagyok – mondta Dávid Zoltán, a KRC vezetőedzője, aki a harmadik szettben a fiatalokat küldte pályára, valamint a tapasztalt Nagy Józsefet, míg az ellenfél hatosában az addig cserenégyzetben állók kaptak szerepet.

– Ügyesek voltak a fiatalok, de tudom, hogy ennél jobb teljesítményre is képesek, ha rendszeresen járnak edzésre – tette hozzá Dávid Zoltán.

Az emléktorna folytatásában a MAFC 3:0-ra verte a KISTEXT-et, így eldőlt, hogy az esti KRC–MAFC csatát a kupa megnyerésért vívják a felek. A fővárosiakkal szembeni akadályt is vette a hírös városi alakulat és otthon tartotta a Hírös Kupát, míg a második helyen a MAFC végzett a harmadik KISTEXT előtt.

KRC–MAFC 3:1 (23, 10,-23, 23)

Vezette: Nagy Lajos, Csikós Zoltán

Kecskemét: Nagy J., Gebhardt, Krupánszki, Kaszap, Rabeka, Kandulinszki. Csere: Deák (liberó).

– Szépen játszott a MAFC, nagyon jó ellenélnek bizonyult, még úgyis, hogy hiányzott egy kulcsjátékosuk. Az első két szettben jól játszottunk, de a harmadik játszmában húsz pont közelében kijött mindenkiből a fáradtság, amit korábbra vártam, hisz csak négy hete edzünk. A koncentráció hiány rátette a bélyegét a negyedik szettre is, de nagyon szépen visszajöttünk a játékba. Gratulálok a játékosoknak, mert megtették azt, ami négy hét után elvárható volt – mondta Dávid Zoltán.