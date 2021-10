Otthon tartotta a három pontot a Félegyháza

A megyei I. osztályú labdarúgó bajnokságban a 11. fordulót bonyolították le. A találkozó előtt a Kiskunfélegyháza a második helyet foglalta el a tabellán, míg a Harta hatodikat.

Gyors góllal kezdődött a mérkőzés. A 4. percben Nasz szabálytalankodott a tizenhatoson belül, amiért a játékvezető tizenegyest ítélt. A büntetőt Szabó Dávid értékesítette 1–0. Nem sokkal később egyenlített a Harta. Fekete mintegy harminc méterről hatalmas gólt lőtt. A 35. percben Valkai fejes gólja ismét előnyhöz juttatta a Félegyházát. A második játékrészben kiegyenlített játék folyta pályán, mind a két csapat előtt adódtak lehetőségek, de azok kimaradtak. A végjátékban a csereként beállt Nagy Dániel növelni tudta a hazaiak előnyét.

Kiskunfélegyháza–Harta SE 3–1 (2–1)

Kiskunfélegyháza 100 néző, vezette: Kaszala Mihály (Váczi Levente, Csákó Patrik)

Kiskunfélegyháza: Oroszi T. – Ludasi, Magony, Valkai, Oroszi D., Szabó D. (Nagy D. 77.), Ábel, Urbán, Kulcsár, Nemesvári (Verebélyi 88.), Csurka (Palásti 72.). Edző: Némedi Norbert

Harta: Hauschen – Makó. Nasz, Hamar (Follárdt 80.), Fekete, Csehi, Varga, Marte, Pinczési, Tóth B., Pintér. Játékos-edző: Csehi Tamás

Gólszerző: Szabó D. 5., Valkai 35., Nagy D. 84., ill. Fekete 8. Sárga lap: Hamar 76.

Némedi Norbert: A mai napon több olyan periódus is volt, amikor nem találtuk a ritmust, és nagyon sok technikai hiba is becsúszott. Mondhatnám azt is, hogy kicsit akadozott a játékunk, amit nem szokhatott meg tőlünk a hazai közönség, meg amit mi magunkkal szemben sem várnánk el. A Harta a második félidőben feljebb jött egy kicsit, ami megzavart bennünket, mert kevés olyan csapat van, aki bevállalja azt, hogy magasan próbál védekezni. Sajnos kevés lehetőségünk is volt, de olyan mérkőzés volt, ahol abból a kevésből is ki tudtunk használni néhányat. Rúgtunk három gólt, és ilyen szempontból megérdemeltük a győzelmet. Gratulálok a csapatnak, maradt még egy forduló, megpróbáljuk majd abból kihozni a maximumot.

Csehi Tamás: Nagyon jó mérkőzést játszottunk a Félegyházával. Az első félidőben nem találtuk a ritmust, ezért vezettek 2–1-re. A második játékrészben szerintem ragyogóan játszottunk, csak a gól hiányzott a játékunkból. Sok pozitívumot láttam a játékunkban, amire lehet építeni a jövőben. Le a kalappal a Félegyháza előtt, nyerjék meg a bajnokságot. Szerintem a legjobb megyei első osztályú csapat.