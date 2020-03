Otthon tartotta a derbin a pontokat az Ágas

Szomszédvári derbit vívtak a megyei harmadosztályú bajnokság Északi csoportjában, a 15. fordulóban, ugyanis a forduló előtt 3. helyen tanyázó Ágasegyháza a 6. Orgoványt fogadta. A férfias küzdelmet hozó mérkőzést végül a hazai gárda nyerte.

Kiélezett, szoros csatára volt kilátás a szomszédvári derbin, az is lett belőle. Mezőnyfölényben játszott az első játékrészben az Ágasegyháza, helyzeteket kidolgoznia azonban ritkán sikerült a két csapatnak. A mérkőzésnézést a kerítésen kívülről is vállaló kis számú, ám annál lelkesebb szurkolótáborok a zárt kapus mérkőzés dacára is jó hangulatot teremtettek. A 44. percben aztán megszerezte a hazai csapat a vezetést. Torbán kapott labdát a bal oldalon, a 16-os előtt, betört a büntetőterületre, majd ballal a bal sarokba bombázott, 1–0.

A második játékrész is hazai fölénnyel indult, ugyanakkor a vendégek keményen védték a kapujukat, és ha lehetőségük nyílt, próbáltak kísérletet tenni az egyenlítésre A legnagyobb lehetőségük erre a 69. percben lett volna, amikor a vendég Nemes kapott egy jó labdát a jobb oldalról, betört a 16-son belülre, lövését azonban a hazai hálóőr, Benkó hárította. A 72. percben aztán eldőlt a mérkőzés, akkor Torbán majdnem lemásolta az első félidőben szerzett gólját, ezúttal is balról tört be a 16-oson belülre, csak éppen most nem a rövid, hanem a hosszú felső sarokba helyezett, 2–0. A 89. percben hazai részről még Hojsza is betalált, egy jobb oldali hazai támadás zárásaként lőtt 17 méterről a hosszú sarokba, 3–0.

Papp Zoltán, az Ágasegyháza edzője: – Nehéz meccset játszottunk az Orgovány csapatával, akik ellenünk mindig masszívan állnak fel, ez ezúttal is bebizonyosodott. Annyiban voltunk jobbak, hogy rúgtunk három gólt. A játékunk ma még csapkodó volt, csak keressük még az őszi önmagunkat, de bízom benne, hogy hamarosan még jobb játékot tudunk majd nyújtani, és azt remélem, hogy ha folytatódik a bajnokság, akkor még közelebb érünk a céljaink eléréséhez.

Lóczi Ferenc, az Orgovány csapatkapitánya: – Sajnos ma nem sikerült a gyakorlatba átültetnünk azt, amit az edzéseken gyakoroltunk. Messze van még a bajnokság vége, akkora még bármi összejöhet, egy biztos: mindent elkövetünk, hogy javítsunk az eredményeinken, és sikeresek legyünk a továbbiakban. Ami a mai mérkőzést illeti, fejben ma nem voltunk itt megfelelő mértékben, és talán a kondíciónk sem volt még elég jó. Pedig lehetett volna szorosabb ez a mérkőzés, de érzésem szerint ezen két hiányosság miatt nem sikerült megvalósítanunk azt, amire a meccs előtt készültünk.

Ágasegyháza SE–Orgoványi NKSE 3–0 (1–0)

Vezette: Stefánovits Gábor (Ottenthál István, Csovcsics Róbert)

Ágasegyháza: Benkó – Horváth V., Lévai, Gudmon (Hojsza), Németh (Szinkó), Torbán (Tutó), Szabó J. (Galamb), Berényi, Ivaskó (Benda), Horváth J. (Magyar), Spitzer. Edző: Papp Zoltán.

Orgovány: Szabó V. – Panyik, Kocsis G. (Nemes), Kiss I., Tóth M., Hajda, Seregély, Ungor, Tapodi, Bócsai (Vízteleki), Rádi. Játékos-edző: Rádi Zoltán.

Gól: Torbán 44., 72., Hojsza 89. perc.