Otthon tartotta a Baja a három pontot

Rangadót vívott a Bajai SK a megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság Déli csoportjában, a forduló előtt a 4. helyen álló bajai gárda ugyanis a 2. helyen tanyázó Kunbaját fogadta. A mérkőzés után előzött a BKS.

Küzdelmes, jó mérkőzést láthatott a közönség, bár a hazai gárda az első játékrészben több ziccert is kidolgozott, gólt lőnie azonban nem sikerült. A második játékrészben aztán büntetőhöz jutott a hazai csapat, amelyet Cifra Gábor, a bajai csapatkapitány higgadtan lőtt a bal alsó sarokba. Ezt követően próbálkoztak ugyan az egyenlítéssel a kunbajaiak, a BSK azonban megőrizte az előnyét és értékes három ponttal gazdagodott.

– Jó iramú, küzdős meccset játszottunk a Kunbajával – nyilatkozta a bajaiak csapatkapitánya, Cifra Gábor, akinek a higgadtan elvégzett büntetőjének köszönhetően behúzhatta a hazai csapat a három pontot. – Mondhatjuk, hogy tipikus egygólos mérkőzés volt, bár már az első félidőben eldönthettük volna a magunk javára, hiszen abban a játékrészben három-négy komoly ziccert is kidolgoztunk, igaz, ki is hagytuk őket. A második játékrészben aztán időben sikerült megszereznünk a vezetést. Azt követően igaz, hogy ránk jött a Kunbaja, amely a hírnevéhez méltóan remek, küzdős, focizós csapat, tele a déli határon túli játékosokkal, de érzésem szerint a győzelmünk igazából nem forgott már veszélyben. Hiszen gólhelyzetet már abban az időszakban is csak egyet sikerült kidolgozniuk a vendégeknek, amikor minden mindegy alapon támadtak, kapusunk, Székely Csaba azonban azon egy alkalommal is a helyén volt.

Bajai SK–Kunbaja 1–0 (0–0)

Baja, 450 néző. Vezette: Tóth R. (Baranyai, Berger).

BSK: Székely – Szolga, Pintér, Jenei, Baladin, Baláz, Kerezsi (Juhász), Papp (Schaffer), Vedelek, Cifra (Nagy D.), Jeszenszky (Bányai). Edző: Koch Tamás.

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Ikrás, Taatalovic S.(Gulyás), Plavsic, Kopunovic, Kovac, Mike, Tatalovoc G., Kotaras. Edző: Szalai Tibor.

Gól: Cifra a 56. percben.