Otthon taroltak a dobogósok

A hétvégén a 6. fordulót játszották le a megyei bajnokságokban. Vasárnap a megyei első osztályban öt, a megye kettő Déli csoportjában hat, az Északi csoportban egy mérkőzést vívtak meg.

Megyei I. osztály

Bácsalmási PVSE–Kerekegyházi SE 0–1 (0–0)

Bácsalmás, 250 néző. Vezette: Szűcs Gábor (Katona, Tóth).

Bácsalmás: Tóth – Haj­ru­lovic, Lipták, Barth, Plichta, Körmöci, Snyehola, Velez (Bálint, 68.), Sőreg (Schneider, 87.), Szabó (Figura, 89.), Benkő (Szádeczki, 75.). Vezetőedző: Teslic Igor.

Kerekegyháza: Piránszki – Kapus (Kis, 78.), Malecz (Katona, 67.), Supka, Szőke, Bashiri (Szakál, 90.), Sörös, Gáspár, Nagy N., Szász, Kovács P. Edző: Komonyi Gábor.

GÓL: Bashiri a 85. percben.

Sárga lap: Velez a 34., Snyehola a 42., Hajrulovic a 89., ill. Bashiri a 37., Malecz a 39., Supka a 87., Kis a 89. percben.

Kiállítva: Lipták a 73. percben.

Schneider István, a Bácsalmás technikai vezetője: – Az első félidőben eldönthettük volna a mérkőzés sorsát. Négy-öt ziccerünk volt, amit nem tudtuk kihasználni. A játék képe alapján a döntetlen lett volna az igazságos.

Komonyi Gábor: – Kértem a csapattól, hogy türelmesen játsszunk. A meccs döntetlen szagú volt, bár sokat tettünk érte, hogy megnyerjük. A hazai csapatból kiállítottak egy játékost, ami sorsdöntőnek bizonyult. Látva, hogy az ellenfél egyre fáradtabb, mindent egy lapra tettünk fel. Nagyon kellett nekünk ez a győzelem, bízunk benne, hogy most már elindulunk felfelé.

Jánoshalma–Akasztó 2–0 (2–0)

Jánoshalma, 280 néző. Vezette: Ézsiás (Herceg, Krepsz).

JFC: Füstös – Szabó Sz., Balázs (Kiss B., 34.), Stojanovic V., Jesic, Harnos (Szász, 91.), Vida (Ivanisevic, 82.), Farkas, Maravic (Vuckovic, 63.), Babic (Mike, 89.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Akasztó: Németh Zs. – Vin­cze, Bányai (Tratter, 67.), Kerekes (Vincze, 46.), Szabó Zs., Juhász (Németh T., 46.), Geiger, Bánszki, Dobosi, Márki, Csoba (Kovács J., 46.). Edző: Holczimmer Tamás.

Gól: Harnos a 6. és a 38. percben.

Sárga lap: Nagy D. a 24., Vida a 43., Szász a 76., Stojanovic V. a 79., ill. Bánszki az 50. percben. Kiállítva: Geiger a 44. percben.

Sarok Attila, a Jánoshalmi FC technikai vezetője: – Hamar megszereztük a vezetést, majd még az első félidőben növeltük az előnyt. Mivel az ellenfél sokáig emberhátrányban játszott, csak amiatt lehet hiányérzetünk, hogy sok gólhelyzetet kidolgoztunk, de ki is hagytuk őket. A csapat teljesítményével elégedettek vagyunk, hiszen végig domináltunk, ráadásul két ifijátékost is avattunk, Szász Roland és Mike Márk személyében.

Holczimer Tamás: – Nehéz úgy játszani, hogy képtelenek vagyunk a kapuba találni, anélkül pedig nem lehet győzni. A gólképtelenségünkre jellemző, hogy még a büntetőt sem sikerült értékesítenünk. Egyébként egyenrangú ellenfelek voltunk, márpedig úgy, hogy 2–0-val fordultunk, tíz emberrel, nem volt egyszerű felrázni a társaságot. Megyünk tovább, tudjuk, mi az, amin javítanunk kell.

Kalocsa–Kiskunfélegyháza 3–0 (1–0)

Kalocsa, 300 néző. Vezette: Gargya (Fodor, Juhász).

KFC: Varga – Rideg, Knap, Dostyicza (Pandur, 88.), Follárdt (Kohány, 78.), Sümegi (Farkas, 59.), Vuits (Lakatos, 15.), Szabó V., Nasz, Tóth L., Nébl. Edző: Kohány Balázs:

KHTK: Oroszi T. – Urbán, Magony (Palásti, 55.), Valkai, Oroszi D., Nagy V., Ábel (Bálint, 55.), Huszka, Kulcsár, Tóth I., Nagy D. J. (Makai, 68.). Edző: Némedi Norbert.

GÓL: Follárdt a 23., Nébl a 75., Farkas a 86. percben.

Sárga lap: Tóth L. a 66., Kohány a 87., Dostyicza a 79., illetve Ábel a 36., Huszka a 39., Nagy V. a 83. percben.

Kohány Balázs: – Nagy taktikai csatával kezdődött a meccs, mindkét csapat tartott a másiktól. Örülök, hogy ebben a periódusban sikerült megszereznünk a vezetést. A második félidőben sok támadást vezettünk, amiből két gól született. Azt gondolom, megérdemelt győzelmet arattunk. Pozitívum, hogy Félegyháza alig tudott helyzetet kialakítani ellenünk. Gratulálok a csapatomnak.

Némedi Norbert: – Jó formában lévő csapathoz látogattunk. Összességében mindkét csapatnak nagyszámú lehetősége volt a mai meccsen, de ebből a Kalocsa sokkal jobban jött ki, mint mi. Megérdemelték a győzelmet.

Kiskőrös–Harta 5–0 (3–0)

Kiskőrös, 400 néző. V.: Vörös (id. Péter Szabó O., Juhász).

Kiskőrös: Ámann (Tóth Z., 71.) – Mihály, Filus (Mokrickij, 72.), Pintyi, Nagy A. (Tóth Á., 71.), Simon, Salami, Dunai (Gémesi, 78.), Amin, Hajnal, Vajda. Edző: Miskovicz Bálint.

Harta: Pölöskei – Kővári, Hamar, Ivacs (Knodel, 80.), Farkas (Kovács Zs., 46.), Csehi, Grecu, Marte, Nagy M., Rideg (Danó, 70.), Szalánczi. Edző: Csehi Tamás.

Gól: Filus a 2., Dunai a 33., Nagy A. a 37., Simon a 65., Salami a 77. percben.

Sárga lap: Mihály a 47., ill. Nagy M. az 59. percben.

Miskovicz Bálint: – Nagyszerűen játszott a csapat. Rangadóra készültünk és jó napot fogtunk ki. Az öt gólon túl még számtalan lehetőséget elhibáztunk, míg a hartaiaknak most nem ment olyan jól a játék. Örülünk annak, hogy remek csapatmunkával, jó játékkal tudtuk kiszolgálni a szép számú közönségünket. Gratulálok a srácoknak.

Csehi Tamás: – Rosszul kezdtük a találkozót, már az elején kaptunk egy elkerülhetőnek tűnő gólt. A kőrösieknek ráadásul jó napjuk volt, nekünk meg nem ment a játék, ahogy mondani szokás: ha másnap reggelig játszunk, akkor sem lőttünk volna gólt. Megérdemelt a hazaiak ilyen arányú győzelme. Sok tapasztalattal szolgált a meccs, mert kikaphatunk, csak nem lélektelen játékkal. A hét legnagyobb feladata az lesz, hogy rendet kell rakni a fejekben.

Szabadszállás–Kiskunhalasi FC 5–1 (3–0)

Szabadszállás, 300 néző. V.: Papp G. (Szabó G., Papp R.).

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos, Pandur (Máruska, 69.), Gavula, Varga M., Kotliár (Boldizsár, 69.), Hegedűs (Zsíros M., 67.), Golovics, Gáspár, Kiss Sz. (Bajusz, 40.), Zsíros Á. (Csurka, 63.). Edző: Horváth Péter.

Kiskunhalas: Lengyel P. – Fenyvesi, Peic (Tóth Á., 41.), Gyenizse T., Honfi B., Döbrentei, Ács, Fodor (Lengyel G., 80.), Dordevic (Sutka, 76.), Gyenizse B. (Pocsai, 64.), Honfi D. (Tóth I., 63.).

Gól: Kotliár a 7., a 24. és a 63., Gavula a 36., Csurka a 83., ill. Pocsai a 90. percben.

Sárga lap: Gyenizse T. a 29., Honfi D. a 61. percben.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A várakozásnak megfelelően hoztuk a találkozót. Megérdemelten nyertük ilyen fölénnyel is. Az ellenfél fiatal, szimpatikus csapat, de most mi voltunk jobbak.

Agócs Zoltán: – A múlt heti teljesítményünkhöz képest jobban játszottunk, emelt fővel veszítettünk egy jobb csapat ellen. Gratulálunk a Szállásnak, szép játékot mutattak be. Pozitívum, hogy tudtunk helyzeteket kialakítani, gólt is rúgtunk, de pillanatnyilag még nem értünk meg a győ­zelemre. Készülünk a foly­tatásra.

Megye II., Déli csoport

Nemesnádudvar–Érsekcsanád 2–2 (1–1)

Nemesnádudvar, 400 néző. Vezette: Bosnyák (Borbényi, Szabó L.).

Nemesnádudvar: Wittmann – Varga, Magyari, Kákonyi, Vinter Z. (Mezőfi, 86.), Vinter B., Csordás (Keresturi, 67.), Szalai (Simon B., 64.), Harsányi, Schmidt, Jagicza (Fejes). Edző: Simon István.

Érsekcsanád: Eke – Taba B. (Grancsa, 84.), Gergity, Mucsi, Szabó J., Taba Z. (Büte, 76.), Szarka, Töttös D., Szöllő, Novotnik, Töttös B. Edző: Vörös Dávid.

Gól: Vinter B. a 9., Magyari a 79., ill. Mucsi a 6., Szabó J. a 61. percben.

Dusnok–Dunagyöngye 3–1 (2–1)

Dusnok, 250 néző. V.: Vén (Lichtenberger, Korsós).

Dusnok: Bakula – Jagicza, Hodován B., Csobolya, Mindszenti (Hodován A., 54.), Bolvári Z., Mirza, Bolvári D., Pécsy, Varga (Bárdos, 46.), Rónai. Edző: Báló Ferenc.

Dunagyöngye: Mácsai – Csintalan, Hegyi R., Horváth Cs., Újházi, Kudella, Hornyák, Bacsi (Bognár, 71.), Holczer, Orsós, Feidt (Somogyi, 46.).

Gól: Mindszenti a 14., Jagicza a 41., Rónai a 66., ill. Kudella a 2. percben.

Kiállítva: Bárdos az 56. p.

Sükösd–Kunbaja 1–2 (1–0)

Sükösd, 250 néző. V.: Minda (Tasnádi, Juhász).

Sükösd: Gajári – Bohner, Petrás, Farkas, Tamás, Ruff (Szabados, 76.), Pesti (Ferenczi, 55.), Végh, Tallér, Rozsi, Zsók. Játékos-edző: Zsók József.

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic (Stojkovic, 77.), Gulyás (Suknovic, 63.), Ikrás, Lazarevic, Plavsic, Lazic (Tatalovic S., 70.), Sotra, Tata­lovic G., Marinkovic (Kovac, 77.). Edző: Velibor Loncar.

Gól: Farkas a 12., ill. Kovac a 78. és a 89. percben.

Mélykút–Méhecskék SE 4–2 (2–1)

Mélykút, 130 néző. V.: Kiss S. (Borbényi, Csákó).

Mélykút: Pegel – Geleta (Kiss Miklós, 79.), Vörös, Zentay, Gyetvai, Snyehola (Vukovits, 46.), Szabó K. (Agócs, 89.), Sztánkó, Illés (Facskó, 67.), Boldizsár, Horváth Z. Edző: Bényi József.

Méhecskék: Kiss Maximilián – Perity, Matos, Okvátovity (Kákonyi, 54.), Kovács M., Kun-Szabó, Fehérvári (Fekete, 54.), Matos, Böjtös, Vinkó (Virizlai, 79.), Vass (Csesznók, 73.). Edző: Gyuricza János.

Gól: Gyetvai a 31., a 34. és a 76., Horváth a 86., ill. Böjtös a 28., Matos a 82. percben.

Hajós–Bácsborsód 0–2 (0–1)

Hajós, 100 néző. V.: Tóth R. (Biber, Rosta).

Hajós: Gyurkovics – Gyöngy, Szarvas, Pechtinger, Várszegi (Csuppor, 46.), Alföldi, Schuster, Morvai (Szabó D., 82.), Hársch, Kákonyi, Follárdt. Edző: Ginál Gábor.

Bácsborsód: Szöllősi – Török E. (Vőneki, 77.), Nagy Z. (Faragó, 67.), Mihalics, Ala­dics, Tesic, Merkler (Taszári, 67.), Balogh, Ljubojcic, Jarama­zovic, Török T. Edző: Varga Zsolt.

Gól: Merkler a 10., Taszári a 84. percben.

Tompa–Borota 1–2 (1–1)

Tompa, 120 néző. V.: Sebestyén (Benedeczki, Áman).

Tompa: Rácz – Mucsi (Kucsik, 35.), Kovács Á., Farkas A., Miletic, Vojnic, Andróczki, Farkas Á., Kazi, Leskovics, Veszelinov. Edző: Dulics Joszip.

Borota: Horvát – Madarász Ádám, Szabó R., Kovács Z., Trója (Csorba, 62.), Nikutovic, Gáspár, Lukac (Végvári, 73.), Piriczki (Madarász Ákos, 54.), Kovács Á. (Kopunovic, 81.), Ciric. Edző: Szem Róbert.

Gól: Veszelinov a 45., ill. Nikutovic a 15. és a 87. percben.

Kiállítva: Miletic a 78. p.

Megye II., Északi csoport

Nyárlőrinci LSC–Izsáki SSE 6–1 (2–0)

Nyárlőrinc, 240 néző. V.: Fülöp (Erdélyi, Barta).

Nyárlőrinc: Balla – Liska (Lakatos, 78.), Sajtos, Tóth R., Nyúl, Kovács M. (Sáfrány, 46.), Németh, Farkas, László (Vojtovics, 52.), Faragó, Bali (ifj. Kemenes, 78.) Edző: Kemenes György.

Izsák: Szabó V. – Petrányi, Panyik (Tóth J., 59.), Kárász, Lóczi, Seregély (Suba, 46.), Baráté, Zsigó, Tóth M. (Páli, 73.), Csomor (Kovács Z., 64.), Ungor (Tapodi, 46.). Edző: Ungor Pál.

Gól: Tóth R. a 11., Németh a 30., Sajtos az 53., Bali a 63., Farkas a 65. és a 85., illetve Tóth M. a 48. percben.

Megye II., Déli csoport

1. KUNBAJA 6 6 0 0 2 7 – 5 1 8

2. DUSNOK 6 5 0 1 2 4 – 7 1 5

3. NEMESNÁDUDVAR 6 4 2 0 1 8– 5 14

4. BÁCSBORSÓD 6 3 1 2 1 4 – 11 1 0

5. BOROTA 5 2 2 1 1 2 – 1 1 8

6. TOMPA 6 2 2 2 1 2 – 1 3 8

7. ÉRSEKCSANÁD 6 1 3 2 8 – 1 5 6

8. DUNAGYÖNGYE 5 1 2 2 1 0 –1 2 5

9. SÜKÖSD 6 1 2 3 5 – 1 0 5

10. MÉHECSKÉK 6 1 1 4 1 1 – 1 9 4

11. MÉLYKÚT 6 1 1 4 9 – 2 2 4

12. HAJÓS 6 0 0 6 7 – 2 7 0

Megye II., Északi csoport

1. KHTK II. 5 4 0 1 1 8 – 8 1 2

2. KUNSZÁLLÁS 6 4 0 2 1 5 – 1 1 1 2

3. PÁLMONOSTORA 5 4 0 1 1 4 – 1 0 1 2

4. NYÁRLŐRINC 6 3 2 1 2 1 – 1 4 1 1

5. SC HÍRÖS-ÉP 5 3 1 1 1 8 – 4 1 0

6. LAKITELEK 6 3 1 2 1 2 –1 1 1 0

7. KISKUNMAJSA 5 3 0 2 1 6 – 9 9

8. KEREKEGYHÁZA II. 6 2 1 3 1 4 – 1 1 7

9. IZSÁK 6 2 0 4 1 1 – 2 0 6

10. SOLT 6 1 3 2 1 4 – 1 5 6

11. TISZAALPÁR 5 1 2 2 1 1 – 1 4 5

12. CSÓLYOSPÁLOS 6 0 2 4 7 – 2 6 2

13. VASUTAS SK 5 0 0 5 6 – 2 4 0

A megyei I. osztály állása

1. KALOCSA 6 6 0 0 2 1 – 4 1 8

2. SZABADSZÁLLÁS 6 5 1 0 2 4 – 7 1 6

3. KISKŐRÖS 5 5 0 0 1 7 – 3 1 5

4. JÁNOSHALMA 5 4 0 1 1 5 – 7 1 2

5. HARTA 6 3 1 2 1 6 – 1 4 1 0

6. KECEL 6 2 3 1 1 1 – 1 3 9

7. KECSKEMÉTI LC 5 2 2 1 1 7 – 9 8

8. BÁCSALMÁS 5 2 1 2 1 2 – 1 0 7

9. KEREKEGYHÁZA 5 2 0 3 7 – 1 2 6

10. AKASZTÓ 6 2 0 4 4 – 1 1 6

11. LAJOSMIZSE 6 1 2 3 6 – 1 1 5

12. KHTK 5 1 1 3 6 – 8 4

13. SOLTVADKERT 5 0 1 4 3 – 1 2 1

14. TISZAKÉCSKE II. 5 0 0 5 3 – 1 8 0

15. KISKUNHALAS 6 0 0 6 5 – 2 8 0