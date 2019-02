Otthon köszörülné ki a csorbát a Tiszakécske

A Merkantil Bank Liga NB II.-es bajnokság huszonharmadik fordulója következik vasárnap. A Duna Aszfalt Tiszakécske VSE játékosai szeretnék kiköszörülni a Kazincbarcika elleni nagyarányú vereséget.

Megyeszerte meglepetést keltett, hogy az idei első mér­kőzésén a Tiszakécske beleszaladt egy 5–0-s vereségbe. Erről, a hétvégi Mosonmagyaróvár elleni találkozóról, valamint a távozott játéko­sokról beszélgettünk Szabó Istvánnal.

– Túltették magukat a nagy zakón?

– A tanulságokat levontuk, a játékosokkal megbeszéltük ennek a csúnya vereségnek az okait – mondta a vezetőedző. – A szerdai edzésre már úgy jöttek ki az öltözőből, hogy szeretnék ezt a csorbát kiköszörülni. Hazai pályán, ahogy mindig, természetesen győzni szeretnénk. Egy olyan ellenféllel, a Mosonmagyaróvárral találkozunk, amely hátrább van a tabellán, mint mi, így nekik is fontos, hogy pontot gyűjtsenek. Tóth András személyében heves vérmérsékletű edzőjük van, a játékosok pedig nem riadnak vissza a kemény játéktól sem. Erre számíthatunk, de állunk elébe. Szeretném, ha a játékosok nemcsak fogadkoznának, hanem tennének is érte.

– Azok a játékosok, akik vasárnap pályára léptek a Kazincbarcika ellen, tudják, hogy milyen hibákat követtek el?

– Maximálisan felkészítettük őket az ellenfél stílusára, játékára. Tudtuk, hogy milyen játékosokkal állnak fel és hogy milyen játékrendszerben. Ennek megfelelően készültünk ellenük. Ám a meccsen olyan hibákat vétettünk, amit ezen a szinten nem szabad. Azt mindenki tudja, hogy a csapatunk még új ebben az osztályban. Az eddig eltelt fordulókban hat alkalommal szenvedtünk nagy gólarányú vereséget, ezeken a meccseken huszonöt gólt kaptunk. Ez számunkra is megmagyarázhatatlan. Mindösszesen pedig harminchatszor zörrent meg a hálónk, vagyis a fennmaradó mérkőzéseken jól koncentrált a csapat, amikor is csak tizenegy alkalommal tudták bevenni a kapunkat az ellenfeleink. Vagyis időközönként hanyatlik a koncentráció és elveszítjük a fonalat. Volt egy tizenkét mérkőzéses veretlenségi szériánk is, és több olyan találkozó, amikor gólt sem kaptunk. A vezetőség mindig mindent biztosított a szakmai stáb számára, ezért is érthetetlen ez a nagy vereség.

– Ezzel azt akarja mondani, hogy a mai labdarúgásban már nem elég az, ha valaki tehetséges, jól kezeli a labdát, jól fut el a szélen, jól ad be, jól fejel, hanem koncentrálnia is kell kilencven percen keresztül, illetve addig, amíg játszik?

– Ha a tehetség és a szorgalom közül választani lehet a mai futballban, akkor azt mondom, hogy inkább a szorgalom az, ami eredményt hoz. Sok jól képzett játékos van. Nagyon oda kell tennie magát mindenkinek, nem lehet óvatoskodni, nagy szívvel és akarattal kell játszani. Ezt persze tudják a játékosaink és képesek is erre. Egy-egy kisiklás elfogadható, de ez a hat már sok, és ezen szeretnénk javítani. A Mosonmagyaróvár elleni mérkőzés nem élet-halál kérdése, de fontos állomás. Jelenleg huszonhét pontunk van, szeretnénk úgy játszani, ahogy a felkészülési mérkőzéseken.

– Akkor kötelező a három pont megszerzése?

– Nem szeretem a kötelező szót. Ha a futballban érvényesülne a kötelező, akkor mindenki eltalálná a totót. Inkább azt mondom, hogyha a csapat azt az elvárható szintet hozza, ami benne van, akkor nem fog elmaradni a jó eredmény. Mindig a bajnokság végén tudjuk meg azt, hogy a mutatott játék mire volt elég. Azt gondolom, hogy nincs okunk szégyenkezni. A kisiklásokat kell megoldani. Megnéztük a vasárnapi mérkőzésről a videót, melyen látszik, hogy gyorsabb, határozottabb, agresszívabb volt az ellenfelünk. Természetesen a szakmai stábnak is megvan a felelőssége ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, nem akarjuk csak a játékosokra hárítani. A szorgalomnak, a hozzáállásnak azonban mindig százszázalékosnak kell lenni.

– Egy ilyen nagyarányú vereség után szokott-e büntetés lenni?

– Nem. Más dolgokért – késés, telefonhasználat, s a többi – szoktunk, de azért, mert kikap a csapat, nem. Azért sem járt dupla prémium, mert megvertük a Békéscsabát. Nem történt olyan fegyelmezetlenség, ami miatt kellene. Egy játékosnak elég nagy büntetés az, ha kimarad a csapatból. Azt azért hozzáteszem, hogy tudni kell a célokat. Nekünk az első és legfontosabb feladatunk a bennmaradás. Természetesen azért dolgozunk, hogy minél jobbak legyünk. De nekünk az már siker lesz, ha a bajnokság végén bennmaradunk.

A kedvencek távozásáról

Közönség kedvenctől nem hálás dolog megválni, ugyanakkor tudjuk, hogy Kalmár Feri és Juhász Laci nagyon sokat tett Tiszakécske labdarúgásáért – tért ki a keret közelmúltbeli változásaira Szabó István. – Ugyanakkor Ferinek az összes futóeredménye nálam van és ez a csapaton belül nem a legelőkelőbb. Laci a labdaeladásban olyan magas szintet teljesített, hogy azt már nem lehetett tolerálni. Mellettük távoztak még ketten. Zárójelben jegyzem meg, hogy a négy játékos közül, akik távoztak tőlünk, egyetlenegyet sem keresett meg NB II.-es klub, és ebben az osztályban nálunk sem tudtak áttörést hozni, nemcsak az idei Kécskében, hiszen Juhász nem játszott korábban az NB III.-as Ceglédben, és Kalmárnak nem volt NB II.-es múltja. Köböl Máté más eset, ő sokszor volt sérült és ezért nem tudott játszani, Aleksa Broceta pedig nem tudott beilleszkedni, tanulmányai miatt távozott. Az természetes, hogy vannak olyan labdarúgók, akiket jobban szeretnek a szurkolók és akikkel barátságot kötnek, akikhez kötődnek, de a foci ezen a szinten nem erről szól. Annyira nem vagyok sem magam, sem pedig a csapat ellensége, hogy egy jó játékost elküldjek. Nekünk olyan egészséges sportolókra van szükségünk, akik sokat tudnak játszani. A nyáron senkit sem küldtünk el azok közül, akik kiharcolták az NB II.-t, mindenki lehetőséget kapott a bizonyításra. Az eddigi időszak megmutatta azt, hogy ki mennyit tudott ebből teljesíteni, aki nem tudja hozni a szinteket, az kimarad. Úgy láttuk, hogy ez a négy játékos is jobban jár, ha talál olyan csapatot, amelyben meghatározó tud lenni.