Otthon fölényes győzelmet aratott a HÉP-Röpke SE

A kecskeméti röplabdás lányok a hétvégén hazai pályán fogadták a Jászberényi RKK csapatát a női NB II. másodosztályában, ahol a HÉP-Röpke SE bravúros győzelmet aratott.

A hírös városiak magabiztosan kezdtek a jászberényiek ellen, aminek hamar meg is lett az eredménye, hiszen az első szettben tekintélyes különbséggel, 25:10 arányban múlták felül a vendégcsapatot. A második játszmára a vendégek is belemelegedtek a játékba és alaposan megszorongatták a hazai­akat, azonban a Röpke ismételten jobbnak bizonyult és 25:20-ra nyert. Az utolsó felvonást 25:18-as arányba hozták meg a hazaiak, mellyel le is zárták a mérkőzést.

– Fontos győzelem született, hiszen itthon tartottunk minden pontot, így a tabellán most igen jó helyet foglalunk el – értékelt a mérkőzést követően Csala Bernát, a kecskemétiek vezetőedzője. – A végső elszámolásnál nagyon fontosak lesznek ezek a győzelmek. Az első szettben a jó szerváinkkal leptük meg az ellenfelet, amire nem voltak felkészülve. Úgy gondolom, hogy az elkövetkező játszmában is a remek szerváinkkal tudtuk felülmúlni a vendégcsapatot. A harmadik szett egy lélektani csata volt, hiszen a játszma közepén elhúzott az ellenfél, sokat hibáztunk, de a holtponton túllendültünk a remek cseréinkkel.

Kenderes Dóra, a kecskemétiek csapatkapitánya is – érthető módon – örömmel mondott véleményt a találkozóról: – Nagyon örülök a 3:0-s győzelemnek. Tavaly is egy csoportban voltunk a U21-es csapattal, akkor kikaptunk itthon is és náluk is, ezért nagyon vártuk már, hogy javítsunk ezen. Azonban azt tudni kell, hogy ez egy teljesen más gárda volt. Azt gondolom, hogy hoztuk a kötelezőt, néhol voltak hibáink, de sikeres győzelmet arattunk.

– Az első szettünk turistásra sikeredett, de azt gondolom, a következő két szettre összekaptuk magunkat és meg tudtuk szorongatni a kecskeméti csapatot – bosszankodott Mészáros Péter, a vendégek trénere.

A HÉP-Röpke SE a következő mérkőzését november 17-én, vasárnap, 13 órai kezdettel fogja megvívni, méghozzá idegenben, a Palota RSC vendégeként. A kecskeméti lányok következő hazai mérkőzésére pedig november 24-én, vasárnap kerül sor 19 órától, Csala Bernát gárdája akkor a Linamar-BRSE csapatával méri össze erejét.