Ötödikként ért célba Vajda Zoltán

A hétvégén rendezték meg Magyarország legrangosabb terepultrafutó versenyét, a Salomon Ultra-Trail Hungaryt.

Pünkösdvasárnap, pontosan éjfélkor Szentendréről rajtolt a mezőny, ami nemcsak a legrangosabb hazai ultraterepfutó verseny, de a legnépszerűbb is. Mivel a rendezvény Discovery Race címet kapott, ezért még a szokottnál is nagyobb nemzetközi figyelem irányult rá. Többek között ennek is köszönhető, hogy a regisztráció kezdete után három héttel már nem lehetett jelentkezni a versenyre. A négy távra: 29, 54, 84, 112 km harmincnégy országból összesen 1355 terepfutó nevezett.

A verseny 112 kilométeres útvonala érintette a Pilis hegység szinte minden nevezetes helyét (Dobogókő, Vadálló-kövek, visegrádi fellegvár), így a futóknak összesen 4200 méter szintemelkedést kellett legyőzniük. A leghosszabb távnak huszonegy ország 223 versenyzője vágott neki. A verseny szintideje 20 óra volt, a nehézségét pedig mi sem bizonyítja jobban, hogy szintidőn belül csak száznegyven sportolónak sikerült teljesíteni a távot. A kecskeméti Vajda Zoltán, aki több nevezetes ultrafutáson is részt vett már, 13 óra 33 perces idejével az előkelő 5. helyen végzett.