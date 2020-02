Ötödik kupagyőzelmét arathatja a Kecskeméti RC

A Kecskemét 2019-es aranyérmes csapatából győzelem esetén a játékosok közül Deák Márk, Deliu Amarildo, Dobos Péter, Gacs Dániel, Krupánszki Olivér és Pesti Marcell, míg a szakmai stábból Breszkó András csapatvezető, Dr. Szabó Gábor orvos és Takács Roland statisztikus emelheti újra magasba a trófeát és ünnepelheti a címvédést. Valamint a vezetőedző, Dávid Zoltán, aki jól szokott aludni az ilyen nagy jelentőségű meccsek előtt.

– Az alvással nincs problémám, inkább az adrenalin dolgozik bennem a mérkőzés előtt már három-négy nappal – mondta a szakember. – Ugyanazt érzem, mint játékosként, alig várom, hogy kezdődjön a meccs. Nyertem nyolc magyar és két osztrák bajnokságot, valamint hét Magyar Kupát, és mindig imádtam azt az érzést, amikor vibrált körülöttem a levegő és néha-néha elszorult a torkom. Ez most sincs másképp, legszívesebben bemennék a pályára és esélyt sem adnék az ellenfélnek. Az ilyen találkozók előtt olyan vagyok, mint a ketrecében keringő oroszlán. Szikrázik körülöttem a levegő, tele vagyok pozitív energiával, de nem idegeskedem. Szeretem ezt az sikeréhes érzést, ezért is csinálom.

A taktikával kapcsolatban viszont nem sokat tudott mondani a vezetőedző. Taktika ugyanis nincs.

– Ez egy meccs, itt nem lehet taktikázni, pláne akkor nem, amikor mindkét fél tudja a másikról, hogy milyen szisztémában játszik. Péntek este az lesz a lényeg, hogy ki mennyire tudja odatenni magát, szakad meg, és lépi át a gátjait. Ki vetkőzi le hamarabb az adrenalin okozta jó stresszt – tette hozzá Dávid Zoltán, aki már többször megtapasztalta, hogy játékosai akkor kapják igazán össze magukat, amikor hatalmas a tét. Így volt ez tavaly és idén is a Kaposvár elleni kupa elődöntőben, valamint a már említett 2019-es Magyar Kupa fináléban.

– A játékosaim szelektálnak, a sima meccseket nem tudják rutinból lehozni. Ez elsősorban a fiatalságukból fakad. Pénteken azonban ismét egy hatalmas tétmeccs vár rájuk, és biztos vagyok benne, hogy hazai pályán, telt ház előtt a maximumot hozzák ki magukból. A sorsnak van valami célja velünk. Ha nem így lenne, akkor az elődöntő első meccsén Kaposvárott elszenvedett 3:0-s vereség után nem juttat be bennünket aranyszettel a fináléba. Tudom, hogy nagyon sokat tettünk azért, hogy mi játszhassunk az aranyéremért. Ha pedig nyerünk, akkor nyugodtan mondhatják majd ránk, hogy „két meccses csapatként” lettünk kupagyőztesek, de ez egyáltalán nem zavar majd bennünket.

Pesti Ambrus: Harcoljatok!

A HÉP Kecskeméti RC hetedik „játékosa” a törzsszurkolója, a csapatot dobbal is buzdító Pesti Ambrus. A kiváló ütőnek, Pesti Marcellnek az édesapja a sportág szerelmeseként nem csak a KRC-t követi figyelemmel, hanem a válogatottat és más csapatokat is. Ott volt például a Pénzügyőr–Sporting CP keddi Challenge-kupa találkozóján is.

– Jól összeszokott csapat a Pénzügyőr, közel álltak a portugálok legyőzéséhez. Ha azonban olyan formát mutat a Kecskemét, mint a Kaposvár elleni elődöntő második meccsén, akkor megnyerheti a kupát. Nagyon bízom a fiúk győzelmében, és azt kérem tőlük, hogy foggala-körömmel harcoljanak, ne ismerjenek elveszített labdát! Öt szettes meccsre számítok, nagyon remélve, hogy az ötödik, rövidített játszmában felénk billen a mérleg nyelve.