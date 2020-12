Öt hét után ismét bajnokit játszik a KTE 

Újra pályán a Duna Aszfalt DTKH-Kecskemét. A hírös városi együttes öt hét kényszerszünet után játszik ismét bajnokit, szerdán Pécsett vendégeskednek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Nagyon rég, november 8-án játszott utoljára tétmeccset a Duna Aszfalt DTK-Kecskemét, akkor a férfi élvonalban az Oroszlány vendége volt. Szerdán ismét NB I./A csoportos meccs vár a hírös városi együttesre, Pécsett szerepelnek 18 órától zárt kapuk mögött.

– Minket is elért a vírus, ahogy más csapatokat is, de remélem, hogy most már egyre kevesebb együttest hátráltat a pandémia a folytatásban – mondta Váradi Kornél, a KTE vezetőedzője. – Sose jó egy ilyen hosszú kényszerszünet a bajnokság közben. Próbál otthon edzeni mindenki, főleg azok, akiknek nem voltak tünetei, de az nem ugyanaz, mint naponta együtt készülni a csarnokban. Közel egy hete készülünk együtt, de nem egyforma intenzitással, az elmúlt pár edzésen kapott mindenki maximális terhelést. A taktikai alapok ismétlése mellett leginkább a fizikális felkészülés kapott főszerepet, miközben készültünk a Pécs elleni meccsre. A kényszerszünet után ez egy tapasztalatok nélküli intenzív időszak, olyan, amilyen még soha nem volt. A munkát elvégeztük, remélem, hogy minél jobb állapotban lépünk pályára.

A pécsi csapat sokkal kevesebbet hagyott ki a Kecskemétnél, arról nem is beszélve, hogy ebben a hónapban már öt bajnoki játszottak.

– Az egész bajnokság kiszámíthatatlan. A szövetséghez hasonlóan mi is úgy gondoljuk, hogy a legfontosabb a bajnokság befejezése. A lényeg, hogy a sportág életben maradjon, legyenek meccsek, valamint a kosárlabda ott maradjon az ország top bajnokságai között. Nehéz most az ellenfelekről mit mondani, nem lehet tudni, hogy ki milyen állapotban van. Játékosonként is eltérő, hogy ki milyen állapotban jön vissza egy ilyen hosszú kihagyás után. A célunk, hogy minden meccsen a maximumot nyújtsuk, és reménykedünk, hogy minél hamarabb visszatér minden a normális kerékvágásba, és a szurkolóink is ott lehetnek mellettünk – tette hozzá a szakember.