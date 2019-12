Oszvald Marika lesz az útitársa Meizl Ottónak

Hazánk egyik legismertebb színésznőjével, a Kossuth-díjas Oszvald Marikával közösen indul a Budapest–­Bamako sivatagi ralin a kiskunfélegyházi Meizl Ottó, akivel több ezer kilométeres kalandjuk előzményeiről és a felkészülésről beszélgettünk.

Többéves, családi barátság fűzi egymáshoz Oszvald Marikát és Meizl Ottót. Bár a művésznővel nem sikerült beszélnünk, ám jó barátjától mindent megtudtunk a felkészülésről. Többek között azt is, hogy mindketten bevállalós személyiségek, szeretik a váratlan, akár kalandos helyzeteket. Így a művésznő egyből igent mondott Ottó ötletére, miszerint együtt csinálják végig a 8000 kilométeres autóversenyt.

Meizl Ottótól azt is megtudtuk, hogy a színésznő azért is mondott igent a felkérésre, mert szinte mindig dolgozik. Bejárta már a fél világot, de a fellépések mellett nagyon ritkán jut ideje kalandokra. Most azonban több mint két hétig csak az utazásra koncentrálhat.

Meizl Ottó nem először vág neki a Budapest–Bamako rali­nak, januárban negyedik alkalommal vesz részt az afrikai autóversenyen. Ugyanakkor a versenyen kívül is már számtalanszor vágott neki az útnak, akár egyedül is. Mint mondta, kisgyermekként útikönyveken nőtt fel és alig várta, hogy felnőttként belevághasson a kalandozásba. Afrikába szinte már hazamegy, olyan sokszor járt a fekete kontinensen.

– Afrikában semmire sincs recept. Minden percben csak magadra számíthatsz, improvizálás és találékonyság nélkül nem lehet boldogulni – nyilatkozta lapunknak Ottó, aki arról is mesélt, hogy számtalanszor került veszélyes helyzetekbe útjai során. – Engem nem a versenyzés érdekel igazán, hanem az, hogy megismerhetek új országokat, új embereket, más kultúrát. A verseny szervezőitől kapunk ugyan némi útmutatást, de igazából csak magunkra számíthatunk tizenhat napon át és ez nagyon izgalmas – tette hozzá.

Marika és Ottó lázasan készülődnek a februári megmérettetésre. Túl vannak már a kötelező oltásokon, és közben folyamatosan gyűjtik az adományokat az afrikai gyerekek számára. Kórházakba, iskolákba visznek majd játékokat, írószereket. De ruháikat sem hozzák haza, úgy tervezik, hogy mindenüket elajándékozzák. A repülőre már csak az útlevelükkel a zsebükben fognak felülni.

Meizl Ottó azt is elmondta, korábbi útjai során mindig arra törekedett, hogy minél jobban megismerje a helyi embereket. Ezért soha nem lakik szállodában, igyekszik a helyieknél megszállni, bepillantani az életükbe, megkóstolni az ételeiket. Olyan is előfordult már, hogy a helyi fogdát adták ki neki szállásként. – Ez a fajta utazás nem veszélytelen, de sokkal több és maradandóbb élményben részesít – vélekedett a félegyházi versenyző.

– Az évek során összegyűjtött utazási tapasztalataim okán már más szemlélettel kezelem a megpróbáltatásokat és a kihívásokat. Igyekszem mindenben meglátni a szépet és a jót. Ebben nagyon hasonlítunk egymásra Marikával. Biztos vagyok benne, hogy tökéletes útitársam lesz – hangsúlyozta Meizl Ottó, aki szerint nagyon sokat tanulhatnánk az afrikai emberektől. Így például türelmet, alázatot, toleranciát és az élet szeretetét. Mint mondta, a legtöbb afrikai embernek nincs semmije, mégis boldogok.

– Minden honfitársamnak javasolnám, hogy legalább egyszer utazzon el Afrikába, utána biztosan megbecsülné a hazáját, mert rájönne, hogy a Kárpát-medence a világ egyik legjobb helye – hangsúlyozta Meizl Ottó.

Tizenöt éves a verseny

A Budapest–Bamako ralit a legendás Dakar rali megszűnése után, 2005-ben szervezték meg először. Minden év januárjában indul Budapestről, és két héttel később mindig egy más nyugat-afrikai fővárosban ér véget. Az első versenyen 42 csapat vett részt, azóta a résztvevők száma folyamatosan emelkedik, ahogy a rali ismertsége is. A rali a következő országokon halad át: Magyarország, Ausztria, Olaszország, Franciaország, Spanyolország, Marokkó, Nyugat-­Szahara, Mauritánia és Mali. 2011-ben Szenegál, 2012-ben pedig már Gambia és Bissau-Guinea területén is. A 2020-as futam célpontja Sierra Leone, ez az eddigi leghosszabb táv, közel 8000 kilométer.