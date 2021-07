Ösztöndíjprogrammal kiegészülve zajlott le a második Zaklajda-tábor

A sikeres tavalyi kezdés után idén újra elstartolt a Zaklajda Team Fitness tábor. A helyszín és a hangulat nem változott a tavalyihoz képest, azonban lényeges előrelépés történt a tábor életében.

A kecskeméti személyi edző és kézilabdakapus, Zaklajda József életének hosszú ideje mozgatórugója a sport, szívügye pedig a világ összes gyermeke. E kettőt kombinálva alapította meg tavaly nyáron a Zaklajda Team Fitness tábort, amelyet a folyamatos brandépítés mellett egy éven keresztül alakítgatott. A támogatóknak, továbbá a táborvezető utánajárásának és elkötelezettségének hála, idén számos új programmal kiegészülve várta a gyerekeket a felsőlajosi Krisztina farm.

– Tavaly 16 fővel indult el a Zaklajda-tábor, idén pedig már közel 50 gyermeket köszönthettünk. Ahogy akkor, úgy most is azt szerettem volna megmutatni a kicsiknek, milyen kilépni a megszokott környezetből, a betonfalak közül, és eltölteni közel egy hetet ebben a csodás környezetben. Manapság mindenki a fejlett technológia bűvöletében él és számos lehetőségből kimarad, olyanokból, amik az én korosztályomat igazán gyermekké tették. Szerencsésnek mondhatom magam, hogy WC papírból készített telefonnal kommunikálhattam, fára mászhattam és bújócskázhattam. Ezt az érzést szerettem volna megismertetni a gyerekekkel, igyekeztem megteremteni számukra egy olyan környezetet, ahol igazán gyerekek lehetnek – kezdte Zaklajda József.

Folyton bővülő, színes programkínálat

A napokban véget ért a kéthetes turnus, ezzel a 2021-re tervezett Zaklajda-táborok lezárultak. A gyerekek ez idő alatt számos érdekes programban vehettek részt.

– Az első napunk mindig ismerkedős játékokból épül fel, hogy a gyerekek összeszokjanak, feloldódjanak. Ez szerencsére jól működik, a második napon ugyanis már mindenki önfeledten tud játszani a másikkal – tette hozzá a táborvezető, majd elmesélte: Szuhányi Gyula, a Mizse K1 Klub edzője és vezetője visszatérő vendégként érkezett a gyerekekhez egy izgalmas thai box edzéssel, de a katonák által tartott népszerű airsoft bemutató idén sem maradhatott el.

– Azt hiszem, a hordágycipelőverseny és a gránátokkal való célbadobás mindent vitt. Ezek a programok mindig sikert aratnak, de idén szerettem volna egy kis kultúrát is belecsempészni a mindennapjainkba.

Ennek céljából érkezett hozzánk Szabó Tamás, a DigiMusic zeneiskola megálmodója, aki csodás világba repítette el a gyerekeket a különleges ritmusérzék- és zenei készségfejlesztő programokkal – részletezte Zaklajda József.

A színes programkínálathoz hozzátartozott még a quadozás, traktorozás, ebéd a Bajor Étteremben, látogatás a felsőlajosi MagánZoo-ban, közös fagyizás, mozizás, kézműves foglalkozások, számháború, bújócska, medencézés, futóverseny és a táborok végén megrendezett „final jam”, ahol a résztvevők megvendégelték a szülőket és egy közös versenyzéssel, étellel, itallal kedveskedtek nekik.

– Elképesztő hangulatban zajlott le ez a két hét. A programok ideje alatt végig azt kiabáltuk: „Bajnokok!”, mindenki lelkes volt és boldog. Számomra ez a legfontosabb.

A MagánZoo bejárata előtt például felálltunk egy rögtönzött futóversenyhez, amibe az egyik befektetőnk is beszállt, anyukám pedig vizekkel várt minket az első kanyarnál. Elképesztő volt – mesélte lelkesen a táborvezető.

Nemes célok és a sport szeretete

Zaklajda József célja, hogy a gyerekek minőségi, a fejlődésüket elősegítő programokban vegyenek részt a tábor ideje alatt. A táborvezető nemes célok mellé is beállt idén: próbálja többek között arra sarkallni a gyerekeket, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot és összeszedjék a kupakokat. Emellett nem titkolt célja az sem, hogy a sport szeretetét is megtapasztalják a résztvevők.

– Nagyon sokat kaptam a sporttól, ezért kötelességemnek érzem, hogy ebből egy kicsit visszaadjak, ugyanakkor a sportprogramokon túl igyekszem a gyerekekkel sok mindenről beszélgetni, olyan irányba elmozdítani a gondolkodásukat, hogy az a hasznukra váljon.

Többek között ezért is hívok a táborba hasonló mentalitású vendégeket, hiszen ők is azt közvetítik, amit képviselni szeretnék. A múlt héten nagy segítségemre volt ebben Virág Andris, az Exatlon idei évadának Bajnoka, aki eltöltött velünk egy egész délelőttöt – tette hozzá Zaklajda József.

Mélyszegénységben élő gyermekeket támogatnak

A táborvezető elmondása szerint már tavaly is nagyon sokan álltak a kezdeményezés mellé, ő pedig nagyon szerette volna ezt a támogatást magasabb szintre emelni. Erre az évre valósult meg az az elgondolás, miszerint ösztöndíjprogram keretében is tudnak fogadni a tábort megfizetni nem tudó, mélyszegénységben élő gyermekeket.

– Nem mindenki engedheti meg magának, hogy itt legyen velünk.

Én pontosan tudom, milyen, amikor nincs semmid és nem is igazán tudsz tenni azért, hogy ez változzon.

Egy kedves ismerősöm a pécsi Élmény Tár segélyszervezetnél tevékenykedik, hamarosan pedig én is lejárok majd hozzájuk beszélgetni, időt tölteni. Szeretnék segíteni a gyerekeknek átlendülni a nehéz időkön, osztozni a fájdalmaikban, érzéseikben, és remélhetőleg motiválni is tudom őket – fejtette ki Zaklajda József, majd hozzátette: az ottani gyerekek közül választottak ki kettőt, akik a szervezet említett dolgozójával együtt részt vehettek az idei első táborban.

– Ezek a gyerekek még egy étkezést is értékelni tudtak, hiszen otthon nem mindig adatik meg számukra. Ingyenes szállást biztosítottunk nekik, ételt, italt, közösséget; mindenféle megkülönböztetés és sérelem nélkül élvezhették a tábor adta lehetőségeket – hangsúlyozta Zaklajda József, majd elmondta: azóta további megkeresések is érkeztek, így a második táborra is tudott kedvezményes lehetőséget biztosítani néhány gyermeknek.

Gyűlnek a támogatók

– Az ösztöndíjprogram kapcsán több potenciális támogatót is megkerestem, de akadtak olyanok is, akik eljöttek hozzám, és egyszerűen csak be szerettek volna szállni; többen azt is felajánlották, hogy jövőre ingyen segédkeznek a tábor körüli teendőkkel. Ez rendkívül jó érzéssel tölt el. Mindannyiuknak nagyon hálás vagyok, de legfőképp az idei tábor és az ösztöndíjprogram támogatóinak, Hernek Andreának, Fischl Márknak, Ancsin Jánosnak és Princz Krisztinának – zárta gondolatait Zaklajda József.