Összezsúfolódott az élboly a Közép csoportban

A hétvégén a negyedik forduló mérkőzéseit vívták meg a megyei harmadosztályú labdarúgó bajnokság négy Bács-Kiskun megyei csoportjában.

A déli csoportban döntetlen a 4. fordulóban nem született, ugyanakkor a győztesek részéről egyik pályán sem volt kegyelem, a vesztesek közül még a Kelebia járt a legjobban, hiszen öt gólos vereséggel megúszta, a többiek ennél nagyobb gólkülönbséggel kaptak ki. A Bácsbokodon győztes Felsőszentiván csapatában Szűcs Attila öt góllal vette ki a részét csapata sikeréből, de egyetlen találattal sem maradt le mögötte a vaskúti Bege Tamás, aki szintén ötször talált be a Bácsalmás II. hálójába. A bajaiak veteránja, nagy Előd „csak” négyszer vette be a kisszállásiak kapuját, ezzel együtt tizenegy találattal vezeti a csoportban a góllövőlistát. A kelebiai Kátai István háromszor iratkozott föl a garai mérkőzésen a góllövők közé. A Déli csoportban az élen a magabiztosan száguldó, négy meccsből négyet nyerő Felsőszentiván vezet, 19–5-ös gólkülönbséggel, a 2. helyen álló, háromból hármat nyerő Bajai LC szintén száz százalékos, a gólkülönbségük még imponálóbb: huszonhét alkalommal találtak be, és csak három gólt kaptak. A 3. hét ponttal a Kelebia, ugyanennyi pontot gyűjtött, és rosszabb gólkülönbségével negyedik a Vaskút.

MEGYE III. DÉL:

Bácsbokodi SK–Felsőszentiváni SK 1–9, Madarasi SE–Tataháza SE 10–1, Kenderes SE–Híd SC 6–0, Bácska SE Vaskút–Bácsalmási PVSE II. 8–2, Bajai LC–Kisszállási SC 8–1, Garai KSE–Kelebia KNSK 1–6.

Északon kétszer egyenlített hazai pályán a Fülöpjakab a Ladánybene ellen, a vendégek mégis elvitték a három pontot, a fülöpjakabiak számára némi vigasz, hogy továbbra is az ő játékosuk, Kürtösi Szabolcs vezető a gólvadászok rangsorát, hét találattal. A Szabadszállás II. újabb magabiztos győzelmet aratott, ezúttal idegenben, néhány, a megye egyből visszajátszó játékossal a soraikban. Döntetlenre végzett egymással az Ágasegyháza és a Helvécia, aki szalonremit gyanít az eredmény láttán, az téved, ez a mérkőzés minden volt, csak békés döntetlen nem. A 8. percben már két góllal vezetett a Helvécia, a hazaiak a félidőre ledolgozták a hátrányukat. Juhász visszavette a Helvéciának a vezetést, az Ágasegyháza Marton Richárd és Papp Zoltán góljaival 4–3-ra fordított, a 90. percben aztán Kovács Bence állította be a 4–4-es végeredményt. Ebbe a a csoportban az éllovas a Szabadszállás kilenc ponttal, ugyanennyi egységet gyűjtött a Szanki OBSE, a harmadik helyen az Ágasegyháza áll.

MEGYE III. ÉSZAK:

Fülöpjakabi SE–Ladánybenei LC 2–3, Fülöpszállási SE–Szanki OBSE 1–5, Tiszaug KSE–Bugac KSE 0–4, Jászszentlászló SE–Katonatelepi SE 4–1, Jakabszállás KSE–Szabadszállási SE II. 2–7, Ágasegyháza SE–Helvéciai SE 4–4.

A Közép csoportban már csak egy csapat száz százalékos, az Akasztó II. az éllovas tizenkét ponttal. Mögötte óriási a tömörülés, hiszen nem kevesebb, mint hat csapat gyűjtött kilenc pontot. Az Akasztó II. a Bócsa vendéglátójaként gyűjtötte be magabiztosan a három pontot. Ahhoz, hogy a listavezető mögött ekkora legyen a tülekedés, kellett az, hogy a Kecel II. legyőzze hazai pályán a Balotaszállást, és hogy a Kiskőrös II. megnyerje a szomszédvári derbit a Vadkert FC STE II. otthonában. Utóbbi mérkőzés nagy csatát, végig kiélezett küzdelmet hozott, Polyák Gergely 29. percben szerzett találatának köszönhetően nyerték meg a meccset a kőrösiek.

Gázolt hazai pályán a Kunfehértó a Kaskantyú vendéglátójaként. Az ex-halasiakkal megerősített Kunfehértóban saját, külön meccset vívott a szerzett gólok tekintetében Grácz Roland és Szabó Tamás, előbbi négy-háromra nyert, hiszen négyszer vette be Hleba kapuját. Érdemes volt a sok gólért hajtani, hiszen a gólkülönbségének köszönhetően a 2. helyen várja a Kunfehértó a folytatást. A góllövők rangsorát az akasztói Palla Lajos vezeti, hét találattal. A következő fordulóban szomszédvári rangadót vív a listavezető, hiszen a Kiskőrös II. vendégei lesznek Tóth János tanítványai. Ebben a fordulóban megszerezte első győzelmét a kiskunhalasi Szilády RFC.

MEGYE III. KÖZÉP:

Kecel FC II.–Balotaszállás FC 2–0, Tabdi KSE–Tázlári FC elmaradt, Akasztó FC II.–Bócsai BL SE 7–2, Vadkert FC STE II.–Kiskőrösi LC II. 0–1, Kunfehéró KSE–Kaskantyúi FSE 12–0, Kecel Senior FC–Szilády RFC 0–1, Császártöltés ESFK–Csengőd SE 6–2.

A Nyugati csoport éllovasa továbbra is a Dunapataj, amely ezúttal igazi rangadón, a Szakmár vendéglátójaként hagyhatta el győztesen a pályát. Idegenben szórta meg a Tasst és jött föl a harmadik helyre a Géderlak, amelynek soraiban Kohány Gábor négy gólt szerzett a hétvégén. Nagy rangadót, örökrangadót nyert meg Homokmégyen az Uszód, és jött föl a szép sikerrel a második helyre. Borsos Tamás két találatával 2–0-ra húztak el az uszódiak az első játékrészben. Vezettek 3–1-re és 4–2-re is, Kerekes Krisztián 87. percben szépített 4–3-ra izgalmassá téve az utolsó perceket. Újabb meccset nyert magabiztosan, és továbbra is száz százalékos a Miklósi GYFE. A tabella jelenlegi állása igazi csoportrangadóvá avatja az 5. fordulóban esedékes Uszód–Dunapataj találkozót, ahol az éllovas utazik a 2. helyezetthez.

Megszerezte a csoportban az első győzelmét a Dunaszentbenedek, nem is akárhogyan. Török és Muncan góljaival a Dunavecse már 2–0-ra is vezetett, Csajtai öngóljával jött föl 2–1-re a szünetre a Dunaszentbenedek. A második játékrészben Bódi és Batánovics góljaival meg is fordították az eredményt.

MEGYE III. NYUGAT:

Miklósi GYFE–Fajszi SE 5–0, Tass KSE–Géderlaki KSE 0–10, Bátyai SE–Szentmárton SE 4–3, Dunavecsei SE–Dunaszentbenedek KSE 2–3, Dunapataji KSE–Szakmári KSE 3–1, Homokmégy KSE–Uszód KSE 3–4.