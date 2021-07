Ősszel a másodosztályban indul a Kelebia KNSK

Bár a Kelebia a 2020/21-es labdarúgó idényben a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában a 3. helyen végzett, a klub azonban élt a feltöltési szabály adta lehetőséggel, és a másodosztályba nevezett a 2021/-22-es idényre.

Csütörtök délután tette közzé a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun megyei igazgatósága a 2021/22-es megyei bajnokságok csoportbeosztását, ekkor derült ki az is, hogy mely csapatok esetében történt osztályváltás. Túl sok meglepetés nem érte a zuhanyhíradó által egyébként is meglehetősen jólértesült érdeklődő közvéleményt, de azért akadtak meglepetések. A csoportbeosztás nyilvánosságra hozatalát követően az lett az egyik, hogy a mögöttünk álló idényben a megyei harmadosztályú bajnokság Déli csoportjában harmadik helyen végzett Kelebia benevezett a másodosztályba. Természetesen ott is a Déli csoportba kaptak besorolást.

Milasin Dániel, a Kelebia edzője – akit éppen montenegrói nyaralása közben értünk utol, de ő az a fajta fanatikus edző, akit semmilyen helyzetben nem lehet megzavarni, ha futballról, ha a csapatáról van szó – elmondta, hogy ez minden bizonnyal csak a kívülállók számára meglepetés, ő ugyanis a környezetében senki előtt nem tartotta titokban, hogy eleve azzal a felvállalt céllal vágott bele 2020 nyarán a munkába, hogy szeretne följebb lépni a másodosztályba a csapatával.

– Kettős céllal vágtunk neki a 2020/21-es idénynek – tekintett vissza az egyébként Szabadkán élő mester. – Az egyik célunk a csapatépítés volt, a másik pedig a megye kettes tagság kiharcolása, persze a csapatépítés egyúttal már azt a célt is szolgálta, hogy a megye kettőben is sikerüljön majd megállni a helyünket. Meggyőződésem ugyanis, hogy Kelebiának a múltját, a hagyományait tekintve is legalább a megyei másodosztályban van a helye. Azt tudtuk, hogy ennek a célnak az eléréséhez az első hatban kell végeznünk, és akkor a feltöltési szabályt kihasználva feljebb léphetünk. Lényegében túl is teljesítettük ezt a célt, ugyanakkor én egy kissé csalódott vagyok amiatt, hogy csak a 3. helyet sikerült elcsípnünk, de az én hibám, hogy végül csak a harmadikként futottunk be. Egy biztos, a srácok nagyon becsületesen végigküzdötték ezt a mögöttünk álló nagyon nehéz és meglehetősen rendhagyó bajnokságot, és én nagyon büszke vagyok rájuk.

Azzal ugyanakkor tisztában van a vezetőedző, hogy az osztályváltás miatt meg kell erősíteni a csapatot, de túlságosan nagy földindulást nem tervez.

– Az erősítés voltaképpen már meg is történt, négy játékos fogja kiegészíteni a klub felnőtt keretét, neveket azonban még nem szeretnék mondani, hiszen még tart az átigazolási időszak, és nem szeretném, ha bárki elhappolná vagy megkörnyékezné a jelöltjeimet.

Annál is inkább kell az erősítés, mert Milasin Dániel elmondta, hogy nem az új környezettel szerényen és habozva ismerkedő, elfogódott újonc szerepét akarják eljátszani a megye kettőben, hanem szeretnének az első hatban végezni.