Őrző István hatvanöt év után búcsúzik szeretett sportágától

Az idei esztendőben fejezte be aktív sportpályafutását a Tiszaugon élő Őrző István. Az egykori labdarúgó, edző és játékvezető hatvanöt év után hagyott fel a labdarúgásban folytatott tevékenységével.

Kevés olyan labdarúgással foglalkozó szakember van, aki annyira ismeri megyénk elmúlt fél évszázadában történt eseményeit, mint Őrző István. A jelenleg Tiszaugon élő sportoló, majd később játékvezető Bugacon kezdte labdarúgó-pályafutását, méghozzá 1955-ben. A kezdeti időkből legszívesebben B. Tóth Bélára és a Virág testvérekre emlékszik vissza.

– Az általános iskolában hetedik osztályos voltam, és mivel akkor még nem volt ifjúsági csapat, amikor labdarúgó lettem, azonnal a felnőttek közé kerültem be játékosként. Mondanom sem kell, nagyon más volt akkor a fiatalok hozzáállása az idősekhez. Nagy „Csókolom!” köszönéssel mentem be az öltözőbe, mert a többiek mind jóval idősebbek voltak nálam – kezdi el mesélni nagy kedvvel a történetet, amely kisvártatva hirtelen messzire kanyarodott Bács-Kiskun megyétől.

– Tatabányára kerültem vájártanulónak 1956-ban, de közbejött a forradalom, így haza kellett jönnöm az intézetből. Tavasszal újra visszamentünk az iskolába, és a Tatai AC-ban kaptam játéklehetőséget, ami akkor a Tatabányai Bányásznak volt a fiókcsapata. 1959-ben a Várpalotai Bányásszal játszottunk egy edzőmérkőzést, és akkor néhányunkat kiválasztottak, így átkerültem Várpalotára. Akkor már mint vizsgázott vájár, a felnőttcsapatban, az NB II.-ben rúgtam a labdát, Terbe Benjamin volt az edzőm. Ezt azért említem meg, mert amikor az edzőit végeztem a Testnevelési Főiskolán, akkor találkoztam vele, hiszen ő is akkor végezte ott a tanulmányait. 1961-ben besoroztak katonának. Mivel családfenntartó voltam, kérdezték tőlem, hogy űzök-e valamilyen sportot, és hova szeretnék bevonulni. Azt válaszoltam, hogy Várpalotán azt mondták, a Pápai Vasashoz fogok kerülni, és onnan majd leszerelnek.

– A sors fintora, hogy újra visszakerült Bács-Kiskun megyébe.

– Végül nem a Dunántúlra vittek el katonának, hanem Izsákra, vagyis Uzovicstelepre – tért át a katonaévekre. – Ott találkoztam egy Székely nevű fiúval, aki a Vasas Izzóban játszott, és akit már ismertem, mert több alkalommal játszottunk egymás ellen. Mindjárt az elején megkérdezték tőlünk, hogy sportolunk-e valamit. Nyolcan-tízen felemelték a kezüket, én is majdnem, de Székely megfogta a kezem, és azt mondta, hogy várjak. Másnap hívattak a parancsnoki épületbe, ahol a politikai tiszt megkérdezte, hogy miért nem jelentkeztünk, hogy sportolók vagyunk. Székely azt válaszolta, hogy olyan sokan jelentkeztek, hogy mi már nem mertünk. Kiderült, hogy Farkas János őrnagy parancsnok az Izsáki MEDOSZ-nak volt az elnökhelyettese, így odakerültünk és januártól már ott edzettünk.

– Később Székelyt valamilyen oknál fogva leszerelték, én öt évet fociztam az izsáki megyei első osztályú csapatban. 1964-ben, amikor le akartam szerelni – mert vissza akartam menni Várpalotára –, azt mondták, hogy szükség lenne továbbszolgáló katonákra. Gondolkodtam rajta, édesanyámmal is megbeszéltem, mert egyúttal állást is kaptam volna az Izsáki Állami Gazdaságban. Végül a katonaságnál maradtam. Mivel édesapám, Őrző János is katona volt, így aláírtam a továbbszolgálatot, de azt kértem, hogy biztosítsák, hogy edzésre tudjak járni. 1968-ban a hadseregnél bevezették, hogy honvédcsapatokat kell létrehozni. Akkor már Tar alezredes volt a parancsnokom, akinek a testvére valamelyik NB I.-es csapatban játszott. Így hoztuk létre a Klapka SE-t Uzovicson. Akkor még nem volt külön edzője a csapatnak, de a labdarúgó-szövetségtől olyan utasítás jött, hogy mindenképpen kell valaki olyan a csapatba, akinek megvan az edzői képesítése, így aztán beiratkoztam a Testnevelési Főiskola levelező tagozatára, és elvégeztem. Olyanok társaim voltak, mint Göröcs Titi, Bicskei Berci, Formagini, Tóth Marci és Ádám Pista, aki Jánoshalmán volt, majd Kecskemétre került. Velük végeztem az edzőit. Még az elején kijelentette az egyik előadó, hogy aki nem vesz részt az előadásokon, az nem kap semmilyen diplomát. Ebben az volt az érdekes, hogy Göröcsöt és Bicskeit elvitték a válogatott tatai edzőtáborába, így csak mosolyogtunk az egészen.

– Miután megkaptam az edzői papíromat, a Klapka SE-ben mint játékos-edző tevékenykedtem. Hat játékos jött át Izsákról a Klapkába, köztük Filus Feri, Mezei Gabi, Mózes Laci és Ungor Pali. Meg is nyertük a járási bajnokságot és felkerültünk a megyéhez. 1972-ben Szabadszálláson játszottunk edzőmérkőzést, de én csak a második félidőre értem oda. 2–0-ra vezetett az ellenfél, amikor beálltam, és rúgtam három gólt, amivel megnyertük a mérkőzést. Azután hívtak Szabadszállásra a Honvéd Radnóti SE-hez, de hívtak Kecskemétre a Honvéd Mezőfi SE-hez is. Végül a Radnótinál kötöttem ki és nem kerültem rossz társaságba, hiszen ott volt Karakas Feri, Szombati Laci és Pandur Laci, a mostani szabadszállási szakmai igazgató. Sajnos 1975-ben bevérzett a gyomrom és csapatszolgálatra alkalmatlannak minősítettek. Ötvenszázalékos rokkantságot kaptam, úgy, hogy a sérülés nem szolgálati eredetű volt. Később beadtam a papíromat Kecskemétre, ahova át is helyeztek. Az alapozást a következő évben már a Mezőfi SE-ben kezdtem. Csak egy mérkőzést kellett volna 1976-ban megnyernünk, akkor maradtunk volna az NB III.-ban, de nem sikerült. Ekkor eldöntöttem, hogy nem játszom tovább, befejezem az aktív labdarúgó-pályafutásomat.

Azt azért még el kell mondanom, hogy egyetlen olyan csapatban sem játszottam, ahol lett volna csatár, aki nálam több gólt rúgott: rendre tizenhat-húsz méterről lőttem kapura. Ezért is nem értem, hogy a mai játékosok miért nem mernek gyakrabban távolról kapura lőni. A szabadrúgásokat jobb lábbal végeztem el, de egyébként ballábas voltam, és a bal szélen is játszottam. Mind a két lábammal jól tudtam rúgni, már gyerekkoromban is.

Őrző István elmondása szerint, nagyjából 750 bajnoki mérkőzésen játszott, és ezeken körülbelül négyszáz gól rúgott. Egy mérkőzésen a legtöbb találatot a járási bajnokságban szerezte, egészen pontosan tizenhárom gólt rúgott a Tabdinak, amikor még a Klapka SE játékosa volt. Akkor 16–0-ra győztek. Egy bajnokságban a legtöbb találata harminchét volt. Mákli János, aki a csapattársa volt, akkor huszonnyolc találattal a második legtöbb gólt rúgta a csapatban. Még most is emlékszik azokra a tiszakécskei labdarúgókra, Balla Ferire, Matkovics Ferire és Szabó Fricire, akik nála rúgták a labdát a Klapka SE-ben. Tovább sorolja, hogy Kara Rudi, Für Sanyi, Karakas Feri, mind nagyon jó játékosok voltak.

– A játékvezetői pályafutásom úgy kezdődött, hogy Kecskeméten találkoztam Nyári Ferenccel, aki akkor már játékvezetőként dolgozott – tért át arra a témára Őrző István, hogy hogyan került rá végül a fekete színű szerelés. – Hívott, hogy menjek közéjük. Elgondolkodtam azon, hogy hiába van meg az edzői papírom, sokkal tapasztaltabb edzők vannak nálam, a csapatoknál, így aztán végül elfogadtam a meghívást, ez 1975-ben történt. Ezt a döntést nem is bántam meg, hiszen a játékvezetést csak harminc évvel később, 2005-ben hagytam abba, közben egy évig technikai igazgató és edző voltam Tiszakécskén. Lakiteleken tíz évet töltöttem a csapat mellett sportvezetőként. A játékvezetői edzőtáborokban főleg a gyakorlati dolgokat szerettem, mert ott mindig én voltam az első. 1985-ben a kecskeméti reptérről a hadkiegészítő parancsnoksághoz kerültem. Körülbelül három-négy év múlva jelöltek az országos keretbe, de akkor nem kerültem be, majd csak újabb négy év elteltével. Akkor tizenöt mérkőzésemet ellenőrizték, és nagyon jó értékeléseket kaptam. Nyolc mérkőzésen keresztül partjelzője voltam NB II.-ben Nyári Ferinek, akivel sokáig jártam együtt más meccsekre is. Persze mérkőzéseket is vezettem.

– Nyilván adódtak érdekes, emlékezetes mozzanatok egy ilyen hosszú játékvezetői pályafutás során.

– Nagyon emlékezetes volt a számomra egy Akasztó–Soltvadkert megyei első osztályú rangadó. Botrány nem történt ugyan a mérkőzésen, de a játék állt vagy öt percig. Nem hosszabbítottam be az öt percet, csak talán kettőt vagy hármat, amit sok néző rossz szemmel nézett, különösen úgy, hogy végül kikapott a Soltvadkert. Az egyik legnagyobb sztorim talán az, amikor a Ferencváros Békéscsabára ment bajnoki mérkőzést játszani szombaton, előtte azonban szerdán a Kecskeméti SC-vel játszott barátságos mérkőzést, amit én vezettem 7500 néző előtt. A ferencvárosi Ebedli kapott nagyon jó labdát a kecskeméti kapu közelében, de kézzel hozzáért és csak utána rúgta be a hálóba a labdát. A gólt természetesen nem adtam meg, de a Fradi-­szurkolók szidtak rendesen, ugyanis a fővárosi csapat szurkolóinak a fele kecskeméti volt. Ebedli csak annyit mondott, hogy „de jó szeme van”. A partjelzőim is Fradi-szurkolók voltak. Kérdeztem is azt, aki nem emelte fel a zászlaját, hogy miért nem lengetett, ő csak annyit válaszolt, hogy „tulajdonképpen tehettem volna”. A Fradi utána ment Békéscsabára, és mivel Mátrai Sándor orosházi származású volt, ezért megvendégelte a csapatot. Minden bizonnyal többet ihattak, mert sok gólt kaptak Békéscsabán. Emlékezetesnek tartom még azt a mérkőzést is, amikor a KTE játszott egy svéd ligaválogatottal, amit én vezettem. Persze volt néhány botrányos mérkőzésem is: egy NB II.-es Szekszárd–Savaria Szombathely találkozón Nyári fújta a sípot, Karácsony Bandi és én voltunk a partjelzők. Megbeszéltük előtte, hogyha valamilyen probléma van, akkor az okozója fizeti hazafelé a halászlevet. Ebből nem lett semmi, mert Hauser leköpte Nyárit, aki lefújta a mérkőzést. Egy év eltiltást kapott ezért a játékos, akit előtte már több alkalommal is kiállítottak. Csak két óra múlva tudtunk eljönni, de útközben sehol nem álltunk meg, így senkinek nem kellett halászlevet fizetnie.

Örző István hatvanöt év sportolói tevékenység után befejezi az aktív labdarúgói munkáját. Szeretett sportágát ezután már csak a lelátóról vagy a tévéből nézi. Mivel Tiszaugon a polgárőr-egyesület elnöke, a továbbiakban erre a feladatra koncentrál, a település közbiztonsága érdekében. Huszonhét éve polgárőr, tizenöt éve elnök. Két alkalommal kapta meg a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát, 2019-ben pedig Tiszaug díszpolgárává választották.