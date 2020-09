Országos bajnok lett a félegyházi teniszcsapat 

A Jogging Plus Sportegyesület teniszezői a hétvégén megrendezett Play and Stay országos csapatbajnokságon maguk mögé utasították az ország valamennyi neves teniszklubját és megnyerték a versenyt.

A félegyházi tenisztörténelem jelentős mérföldkövéhez érkeztek a Jogging Plus Sportegyesület teniszezői, akik a Nemzeti Edzésközpontban a hétvégén megrendezett a Play and Stay országos csapatbajnokságon maguk mögé utasították az ország valamennyi neves teniszklubját és nyerték meg a versenyt. A hétvégi döntőbe nyolc csapat jutott be, közülük lett a legjobb a félegyházi klub – tudtuk meg Rekedt-Nagy Zoltán edzőtől, a kiskunfélegyházi Jogging Plus Sportegyesület tenisz szakosztályának vezetőjétől.

Érdeklődésünkre azt is elmondta, a Play and Stay játékszabályait elsősorban a gyerekek adottságaihoz mérten alakították ki. A játék lényege, hogy kisebb pályán, kisebb ütővel, könnyített labdával játsszák. Korosztályonként változik a pálya és ütő mérete, illetve a labda keménysége. Így ugyanis könnyebben megy a gyerekek számára a technikai és taktikai alapok elsajátítása, illetve a mérkőzések és versenyek megszerettetése.

A félegyházi csapat több korcsoportban is megmérettette magát. Így a 6-8 évesek a piros pályán, a 8-9 évesek a narancs pályán, míg a 10-11 évesek a zöld pályán. Reked-Nagy Zoltán és Horváth Dániel a piros csapatban, Kecskeméti Balázs és Farkas Máté a narancs csapatban, Majsitz Leon és Horváth Döme pedig a zöld csapatban bizonyított, szinte valamennyi mérkőzést megnyertek, így lettek országos bajnokok. Az edzőtől azt is megtudtuk, hogy a csapatgyőzelmet nagyon sok felkészülés előzte meg, naponta két órát edzettek a gyerekek. Kitartó munkájuknak pedig most érett be a gyümölcse. Ugyanakkor Rekedt-Nagy Zoltán azt is elmondta, hogy játékosai korábban is bizonyítottak már, hiszen számos egyéni országos bajnokságot megnyertek és a diákolimpián is jeleskedtek.