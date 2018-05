Óriásit küzdött, de hiába nyert a HÉP Röpke SE

Szombat este az NB I.-be jutás volt a tétje a HÉP-Röpke SE-Palota RSC visszavágónak. Az első találkozót a fővárosiak nyerték 3:1-re. Kása Róbert lányai hatalmasat küzdöttek, ám a mindent eldöntő aranyjátszmához 3:1-re, vagy 3:0-ra kellett volna nyerniük.

HÉP Röpke SE–Palota RSC 3:2 (-23, -14, 16, 29, -10)

HÉP Röpke SE: Selmeczy, Kökény, Strung, Hegedűs, Hemmert, Barabás. Liberók: Kanizsai, Réczi. Csere: Felföldi, Mészöly, Bari. Edző: Kása Róbert

Óriási hangulatot teremtettek a szurkolók a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola sportcsarnokában. A pokoli hőségben az első szettet nehezen, a másodikat viszonylag könnyebben húzták be a kecskeméti lányok. A harmadik játszmát a fővárosiak nyerték. A negyedik játszma volt a mindent eldöntő, azon múlt, hogy lesz-e aranyjátszma, amelyen az NB I.-es tagság a tét. A felejthetetlen csatában fej-fej mellett haladtak a csapatok, a végén mindkét félnek több játszmalabdája is volt. 29:28-as fővárosi vezetésnél egy káprázatos, majdnem egy perces labdamenetben egyenlítettek a hazaiak, tombolt a csarnok. Végül a fővárosiak nyerték a mindent eldöntő játszmát, a 31:29 azt jelentette, hogy ők maradtak az NB I.-ben. Az ötödik szettet azért még behúzták Kökény Petráék, akik annak dacára, hogy feljutniuk nem sikerült, vastapsot kaptak – méltán – a közönségtől, amely csapatával együtt mindent kiadott magából. Szerethető ez a csapat, szeretik is a szurkolói.