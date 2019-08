Óriási csata várható Halason

A hétvégén a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság 2. fordulójának a mérkőzéseit vívják meg a csapatok. Hat gárda abból a szempontból némi hátránnyal lép pályára, hogy szerdán kupamérkőzést is vívtak, és azok a meccsek még a lábakban vannak.

Szombat, 17 óra

Duna Aszfalt TLC II.–Kerekegyházi SE

V.: Ézsiás Gábor (Petyarity József, Herceg Tamás).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Aki távozott tőlünk, az csak azért távozott, mert elköltözött Tiszakécskéről, Alberti Tamásról és Tamás Róbertről van szó. Az érkezők oldalán már hálásabb a dolog, mert vannak sérülésből visszatérő játékosaink, velük mindenképpen erősödött a csapat. Lassan Káli Tibor is harcra kész, Dóka Ádám pedig már játszott is az első mérkőzésünkön. Az elmúlt évi NB II.-es keretből Benkó Bence felhagyott a profi labdarúgással és amatőrként folytatja. Erősítés az is, hogy ha az NB II.-es csapat vezetése úgy gondolja, akkor hétről hétre a megye egyes keret kaphat egy kapust és három mezőnyjátékost. Az nem biztos, hogy ezt mindig megkapjuk, de ez is egy lehetőség. Valószínűleg hamarosan visszatér sérüléséből Szabó Ádám és Holecz Péter is. Véleményem szerint ebben az idényben is az összeszokottság lesz az erősségünk. Ráadásul minőségileg előrébb léptünk. A második évünkben mindenképpen szeretnénk egy kicsit előrébb végezni. Tavaly azt mondtam, hogy az 5–8. hely valamelyikét szeretnénk megszerezni, most azt mondanám, hogy a cél a 4–6. hely. Ha esetleg kijönne egy dobogó, az óriási élmény lenne. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Hosszú a bajnokság, éppen ezért nehéz bármit is jósolni. De ha a játékosok úgy állnak hozzá és az eredmények is úgy alakulnak, akkor az első hatban végezhetünk. Aki emlékszik a Kerekegyháza elleni megye kettes meccsekre, az tudja, hogy gólgazdag, nagy iramú, presztízsmérkőzéseket vívtunk velük. Most sem számítok másra. Az ellenfelünk erősödött, fiatalítottak is, és magasabb osztályból is igazoltak. Farkas István személyében egy igazi harcos lett a csapatuk tagja. Jó rajtot vettek, de ez ránk is igaz, hiszen nem kis dolog Bácsalmásról elhozni egy pontot. Mindkét csapat mindent meg fog tenni azért, hogy a három pont az ő tarsolyába kerüljön. Megpróbálunk meglepetést okozni. Nem tettünk le a támadó fociról, sőt azt gondolom, hogy eddig is ezzel értük el az eredményeinket. Meglátjuk, hogy mi jön ki belőle. A csapatoknak az a feladata, hogy a közönséget szórakoztassák. Ez a mai magyar amatőr labdarúgásban egyet jelent a támadó focival.

Kecskeméti LC–Kalocsai FC

V.: Vörös Gábor (Suba Zoltán, Erdélyi Ádám).

Nagy Lajos, a Kecskeméti LC edzője: – Az idei keretnek az az egyik erőssége, hogy a tavalyi lényegében együtt maradt. Csak Horváth Bence távozott, ő is tanulmányi okok miatt. Visszatért hozzánk Faragó Sámuel Budapestről, érkezett Rákóczi Tibor Akasztóról, Vas Zsolt Pálmonostoráról, és a tizenhét éves Szedmák Roland jött át az akadémiáról. Feljött az utánpótlásunktól Récsei Márton, az SC Hírös-Éptől pedig visszatért Stein Csaba. Tóth Kornélt is leigazoltuk Kiskunfélegyházáról, ő augusztus végén csatlakozik majd a csapathoz. Ezzel a kerettel vágunk neki a megyei első osztálynak, és majd meglátjuk, hogy mire jutunk. A koncepciónk az, hogy saját nevelésből építkezzünk. A vezetőségnek az az elvárása, hogy fiatal csapatként minél jobb eredményeket érjünk el, de az első fél-egy év arra fog rámenni, hogy ebben az osztályban megszilárdítsuk a helyünket, a cél így a bennmaradás. Két tétmeccset már lejátszottunk már, ezért ez a cél reális elvárásnak tűnik. Sok tanulnivalónk van még, mert azt a rutint, amelyre a fiatal játékosainknak nagy szüksége van, nem lehet egyik percről a másikra megszerezni, ez csak mérkőzések során át lehetséges. Jó úton jártunk, az előkészületi meccseinken biztató játékkal rukkoltunk ki, persze, az edzőmeccseken elért eredmények nem mérvadóak. Szakmailag a csapatjáték lesz nálunk az első, az, hogy stabil játékkal minél kevesebb gólt kapva álljunk helyt. Szerdán megnéztem a Kalocsát. Nagy vonalakban ismerem őket, tudom, hogy az edzőjük mit szokott játszatni velük. Egyértelműen a bajnokság egyik élcsapatáról van szó, de jó hozzáállással nincs mitől tartanunk. A mai mérkőzést a Széktói Stadion centerpályáján játsszuk. Oda várjuk a szurkolóinkat, nagyon nagy szükség van rájuk. Szerethető, szimpatikus csapatot építünk, ehhez nagy szükség van a nézőkre, szeretettel várjuk őket a hazai és az idegenbeli meccsekre is.

Vasárnap, 17 óra

Kecel FC–Bácsalmási PVSE

V.: Hagymási Attila (Tóth István, Kiss Dominik).

Szabó Attila, a Kecel edzője: – Az előző bajnokság végén többen is távoztak a csapatból. Nagy Gábor, Brindza Tamás, Török András Kiskunhalasra, Nagy Előd Bajára, Urlauber Bence Géderlakra, Patai Gergő és Patai Balázs pedig Akasztóra. Érkezők is vannak, Bányai Máté Kiskőrösről, Krahulecz Ákos Dunaújvárosból, Csanádi István Szegedről, Ruff Lénárt Sükösdről igazolt hozzánk, Horváth Ákos visszatért Kiskunhalasról. Fiatal a csapatunk, a vezetőség nem is határozott meg konkrét célt, de én szeretném, ha az első hatban végeznénk. Bízom a csapatban. Én egyébként mindenki ellen győzelmet várok, így a Bácsalmással szemben is, aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Dalnoki Jenő bácsi is azt mondta, hogy a vereséget nem kell tervezni, jön az magától. Mi mindig győzni szeretnénk. Fiatal, csikócsapatom van, sokat tudunk futni, fizikailag rendben vagyunk, bátran vállaljuk a támadójátékot.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Kiskunfélegyházi HTK

V.: Kiss László (Géró István, Benedeczki Zoltán).

Faddi János, a halasiak klubelnöke: – A szezon előtt úgy döntöttünk, hogy elég volt a légiósokból. Hat játékost igazoltunk, többségük valamilyen formában kötődik Halashoz, vagy a rutinjukkal segíthetik céljaink elérését. Akadnak közöttük, akik halasi nevelésűek, ők lényegében hazatértek. Kelebiáról jött Csupity István és Döbrentei Dávid, Kiskőrösről Agócs Kristóf és Nagy Attila, míg a Kecelből Nagy Gábor és Brindza Tamás váltott kék-fehérre. Úgy véljük, hogy alapjaiban jó csapat jött össze, amely fizikálisan is rendben van. A nyitóforduló eredménye nem ezt bizonyította, mert alaposan elrontottuk a rajtot. Nem könnyű a sorsolásunk sem, így már négy-öt forduló után eldőlhet, hogy elérjük-e a célunkat, ami az 1–6. helyezés elérése. Bízunk benne, hogy sikerül összeszednünk magunkat, és a rutinos játékosokkal is teli Kiskunfélegyháza ellen megkezdjük a pontok gyűjtését. A jövőt illetően úgy gondoljuk, hogyha ebben az idényben sem valósulnak meg az idény előtti célkitűzéseink, akkor egy helybeli fiatalokból álló csapat kialakítása lehet csak az egyetlen útja a halasi focinak.

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Sikerült egy jó eredménnyel nyitnunk a bajnokságot, de azt gondolom, hogy ennél is többre, jobb teljesítményre leszünk képesek a folytatásban. Nagyon nehéz mérkőzés vár ránk Halason, ezt tudjuk jól az előző idényből is, hiszen tavaly az egyetlen vereségünket ott szenvedtük el. Most is egy brusztolós meccsre számítok, de a sikerért mindig meg kell dolgozni. Ha hozni tudjuk a játékunkat, akkor esélyesek vagyunk a győzelemre, és mindenképpen szeretnénk elhozni mindhárom pontot.

Soltvadkerti TE–Lajosmizsei VLC

V.: Stefánovits Gábor (Rácz Béla, Farkas Krisztián).

Holczimmer Tamás, a Soltvadkert edzője: – Az idény első itthoni mérkőzése lesz a vasárnapi. Tudjuk, hogy nehéz meccs vár ránk, tiszteljük az ellenfelet, és hogy hazai pályán mindenképpen a támadó futballt játsszuk. A Lajosmizse a múlt héten döntetlent játszott, és a kupában is döntetlent ért el. Nem becsüljük le ellenfelünket, de egy héten belül három mérkőzést játszottak le, amit igyekszünk majd kihasználni. A csapatomat felkészítettem a hétvégi formára mind fejben, mind fizikálisan és játéktechnikában, egész héten azt gyakoroltuk, amit játszani szeretnénk. A félegyházi fiaskó kicsit megfogott minket, nem esett jól a 6–3-as végeredmény, de úgy gondolom, vagyunk olyan jó csapat, hogy fel tudunk állni és hazai pályán, hazai közönség előtt meg tudjuk nyerni a mérkőzést. A győzelem a cél, de tudjuk, hogy egyénileg is jó játékosokból áll a Mizse és csapatban is jó játékot játszanak. Az idén azzal erősödtünk, hogy együtt maradt a brigád, de igazoltunk is. Azért bővült is a keret, felépült a sérüléséből Soproni András, Geleta Patrik és Szamosi Péter. Felhoztuk Varga Bencét a megye hármas csapatból, Rimár Péter pedig a Kiskőröstől érkezett. A célunk az első hatba kerülés lenne, de 12-13 azonos képességű csapat mérkőzik meg egymással a bajnokságban. Itt a pillanatnyi forma lesz a döntő minden mérkőzésen és az, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre állnak-e. Az edzéslátogatottság, a srácok mentális állapota és aktivitása is rendben van. A tavaszi szezonunk jól sikerült, fel tudtuk rázni a csapatot, és bizonyítani, hogy a nézők vevők a nyílt focira. Vasárnap is várjuk a szurkolóinkat.

Szabadszállási SE–Harta SE

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – A Kalocsán a bajnoki rajton elért bravúros győzelmet követően megfelelő önbizalommal készülhetünk a Harta elleni, első idei hazai mérkőzésünkre, annál is inkább, mivel van törlesztenivalónk, hiszen a tavasszal elvitték tőlünk a pontokat. Az új edző, Horváth Péter által vezetett csapatunk is kezd már szépen összeállni, amit a Kalocsa elleni győzelem is bizonyít. Van ugyan egy kiállított játékosunk, aki nem tud pályára lépni, ám ennek ellenére úgy érzem, hogy a hétvégére rendben leszünk, és itthon tudjuk tartani a három pontot.

Akasztó FC–Jánoshalmi FC

V.: Bosnyák Sándor (Geleta Mihály, Borbényi Miklós).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Az előző heti szomszédvári derbit követően új sérültünk nincs. Az viszont most már biztos, hogy a csapat első számú kapusának, Németh Zsoltnak a vállát meg kell műteni. Ezt a veszteséget az ifiből felhozott Tóth Patrikkal próbáljuk pótolni. Bajnokesélyes csapat érkezik hozzánk, ők a mérkőzés favoritjai. Ugyanakkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy az előző két alkalommal is sikerült őket megszorongatnunk, erre számítunk most is. De nemcsak tisztes helytállásra, hiszen szeretnénk kiszolgálni hűséges és nagyszámú közönségünket, így aztán szeretnénk megnyerni a mérkőzést. Mit mondjak, tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz könnyű.