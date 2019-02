Old Boys Gálán találkoztak a megyei foci-legendák

Amikor az időjárás terembe zavarja a labdarúgókat, a focisták nem zavartatva magukat, ott rúgják tovább a bőrt. Kalocsán, sok más településhez hasonlóan, a kispályás csapatokat teremlabdarúgó bajnokságra invitálják. A paprikavárosi versenymaraton azonban hatodik éve őriz és ápol még egy hagyományt, amikor is legendás nagy csapatokat hívnak meg, hogy a bajnokság profi ligájának döntőjére hangolják a helyi közönséget.

Kalocsán a Téli Kupa Teremlabdarúgó Bajnokság idén maratonira nyúlik. Novemberben kezdtek az amatőrök az „A” és „B” csoportban, a szeniorok és a profik, összesen 36 csapat. Ebben az évben az amatőrök, ahol a legnagyobb a mezőny még márciusban is csatároznak, a profik azonban már megtalálták maguk között a „tél bajnokát”. Múlt szombaton, a bronzmeccsen a Bátya csapata 5-1-re verte a KFC Ifistáiból verbuvált fiatalokat, míg a döntőben nagy meglepetésre az Uszód 4-1-re verte a mindig élcsapatnak számít El Nino-t.

A két mérkőzés között a „régi öregeké” a főszerep, akik egy évben egyszer ilyenkor találkoznak, és újra együtt kergetik a pettyest. Volt már vendég Kalocsán a Vidi, az MTK, a Szeol, a Pécs és a Paks öregfiúk együttese is, idén pedig Kiskőrös-Stadler FC közös csapatával, régi nagy riválissal elevenítették fel a régi idők fociját. Ez a meccs lehetett egyfajta „visszavágó” is, hiszen két éve, amikor Kiskőrösön az NBIII-as bajnoki cím 25 éves jubileumát ünnepelték, akkor a régi ellenfelek közül a Kalocsa-Miske közös gárdáját hívták meg. Az a találkozó akkor 3-3-as döntetlennel zárult.

Most a kalocsai meccsen a 92-es kiskőrösi bajnokcsapatból ott volt Kovács László kapus, Juhász László, Lesták György, Pogány Imre és Szlovák László; míg akasztói frontról Pecznyik Gábor, aki egyébként mind az NB II-es Stadlerben, mind az NB III-as Kiskőrösben játszott; a Csehi labdarúgó famíliából István, akinek 15 NB I-es és 28 NB II-es mérkőzés van a lábában, Molnár Zoltán, aki 108 alkalommal öltötte magára a Stadler mezét és Rumán Tibor, aki annak idején azt az emlékezetes egyenlítő gólt rúgta a Fradinak 22 ezer néző előtt, Akasztón.

Kalocsai frontról a KFC mellett a szervezői fronton ki kell emelni Kacska Józsefet, aki szívén viseli a helyi futballt, a sport mecénásaként pedig arról gondoskodik, hogy télen a teremben, nyáron, a Bátyai Fokhagymafesztiválon láthasson a környék régi, nagy legendákat. Vendégoldalon elfogadta a meghívást a Kiskőrös edzője, Miskovicz Bálint, aki a Dunaújvárosi Kohász csapatában annak idején 55 NB I-es meccsen szerepelt és nem mellesleg kalocsai születésű. Mellette nagy szerepet vállalt a szervezésben Barthos Zoltán, volt szakosztályvezető és Hímer István, volt edző is. Sádor István, a Stadler NB I-es vezetőedzője sajnos nem tudott részt venni az eseményen, de üdvözletét küldte minden akasztói, kiskőrösi és kalocsai focibarátnak.

A hazaiak színeiben pályára állt Gojtán István és Király Robi (kapusok), András Gábor, Bajomi Csaba, Balogh István „Pityuka”, Evanics Zoltán „Eva”, Farkas Sándor, Farkas Zoltán „Cola”, Illés Attila, Kovács János, Márton Zsolt, Szabó József „Dodi”, Tóth Dániel valamint Vén Csaba.

A kalocsai „örök ifjak” nem haboztak, a 2-szer 20 perces nosztalgiameccsen már az első pillanatokban magukhoz vették az irányítást és bőven adtak védeni valót Kovács Lászlónak. Ez köszönhető talán a kalocsaiak hosszabb kispadjának és persze a közönség biztatásának is.

Az első gólt Kovács János szállította a hazaiaknak, majd Farkas Sándor is jegyzett egyet, a végén pedig az a Farkas Zoltán „Cola” tett pontot a dolog végére, aki láttán a vendégek kispadjáról el is hangzott, hogy: „Na, ha ez labdát szerez, abból gól lesz!”. Gól is lett. 3-0 mellett a Kalocsa hozta a gálameccset, amely után nosztalgikus hangulatban, jó kedvűen ölelték meg egymást a régi játszó pajtások, majd együtt vitatták meg a magyar foci jelenlegi helyzetét és idézték fel anekdotáik nyomán azokat a régi, szép időket.