Nyolc találat született Tiszakécskén

A hétvégén a megyei első osztályban a 18., a megyei másodosztályban pedig a 15. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok.

Szombaton a megye egyben négy, a megye kettő Déli, illetve Északi csoportjában pedig két-két meccset játszottak le.

Szabadszállási SE–Jánoshalmi FC 2–2 (2–1)

Szabadszállás, 220 néző, vezette: Tóth Róbert (Apró Ferenc, Farkas László).

Szabadszállás: Németh – Márkus, Kotliár, Gavula (Zsíros M., 76.), Bajusz, Hegedűs, Máruska, Golovics, Gáspár, Kiss Sz., Csurka (Boldizsár, 57.). Vezetőedző: Horváth ­Péter.

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Balázs (Andelic, 46.), Stojanovic V., Stojanovic M., Jesic, Harnos, Farkas, Maravic, Babic, Nagy D. Vezetőedző: Florin Nenad.

Gólszerző: Kotliár a 27., Máruska a 44., illetve Stojanovic M. a 15., Golovics (öngól) a 86. percben.

Sárga lap: Gáspár a 37., Márkus a 62., Bajusz a 84., illetve Farkas a 68., Jesic a 68. percben.

Ifjúsági mérkőzés: 1–5.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Nem igazságtalan a döntetlen, ettől függetlenül némi hiányérzetem van, hiszen bár nem a játék képe, de az eredmény állása és alakulása alapján nyert meccset adtunk döntetlenre. Az első húsz percben meglepett minket az ellenfél agresszív letámadása no meg a hatalmas szembeszél, azt követően azonban rendeztük a sorainkat, és megfordítottuk az állást. A második félidőben kontrákra játszottunk, igaz, nem csak saját jószántunkból, hiszen le is támadtak bennünket a jánoshalmaiak, igazolva a tabellán elfoglalt helyüket. Mindent egybevéve azért ezzel a döntetlennel nem vagyunk elégedetlenek.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – A három pontért jöttünk, ezt a célt azonban ezúttal nem sikerült teljesíteni. Hamar megszereztük a vezetést, utána azonban érthetetlen módon kapkodott a csapat, és két egyéni hiba következtében a hazai gárda fordítani tudott. A játék képe alapján ugyanakkor nem lehetünk elégedetlenek a döntetlennel, hiszen nagyon meg kellett dolgoznunk érte.

Kecskeméti LC–Harta SE 2–3 (1–1)

Kecskemét, 180 néző, vezette: Ézsiás Gábor (Petyarity József, Kiss Anikó).

Kecskeméti LC: Erdélyi – Csordás (Módra, 69.), S. Juhász, Stein, Szűcs (Faragó, 83.), Bogár, Nemesvári (Szedmák, 62.), Zsoldos, Kőrös, Bozsik, Major (Tóth K., 76.). Edző: Nagy Lajos.

Harta: Pölöskei – Kovács Zs. (Farkas E., 76.), Farkas V., Ivacs, Csehi, Grecu, Marte (Vincze, 83.), Nagy M., Péter (Sztakó, 59.), Lajos, Oroszi. Edző: Sümegi József.

Gólszerző: Major a 13., Bozsik a 88., ill. Csehi a 7., Kovács Zs. a 48., Farkas E. a 85. percben.

Sárga lap: Bogár a 34., ill. Lajos a 23., Oroszi a 68., Grecu 70. percben.

Nagy Lajos: – Jó színvonalú mérkőzést játszottunk a jó erőkből álló Harta ellen. Ma nem volt szerencsénk. Nem voltunk elég élesek, talán a múlt heti győzelem egy kicsit jóllakatta a csapatot. Mindkét félidőben az elején kaptunk a gólt, tehát kénytelenek voltunk futni az eredmény után, de volt tartása a csapatomnak. 3–1 után is föl tudtunk állni. Az utolsó pillanatban még az egyenlítésre is volt lehetőségünk, a vendégek kapusa azonban óriásit mentett a gólvonalról. A támadó harmadban egy kissé bizonytalanok voltunk. Gratulálok az ellenfélnek, nem rágódunk a vereség miatt, hiszen jól helytálltunk, készülünk a következő mérkőzésre.

Sümegi József: – Az első félidőben rosszul játszottunk. Mintha lekopíroztuk volna a szabadszállási meccset. A második félidőben már jobban játszottunk, több lehetőségünk volt, csakhogy ki is hagytunk sok egy az egyben helyzetet. Összességében megérdemeltük a győzelmet, és az is nagy dolog, ha egy csapat rossz játékkal is tud nyerni. A három pontot behúztuk, és ez a lényeg, remélem, hogy a folytatásban a játékban is sikerül javulnunk.

Duna Aszfalt TLC II–Kiskunfélegyházi HTK 5–3 (3–2)

Tiszakécske, 100 néző. Vezette: Tusa Zoltán (Berendi Tamás Csaba, Molnár Adrián).

Duna Aszfalt Tiszakécske LC: Baráth – Dóka Á. (Steklács, 62.), Domonics, Hoffmann, Pácsa – Tóth K., Kocsis, Szabó Á. (Jelenfi I., 90.), István – Káli (Holecz, 80.), Batizi-Pócsi (Illés, 62.). Edző: Bagi Gábor.

Kiskunfélegyházi HTK: Oroszi – Magony (Makai, 74.), Koncz, Valakai, Tóth I. (Antman, 74.) – Huszka, Kerepeczki (Némedi, 46.), Palásti, Kulcsár – Tököli (Szabó A., 69.), Szabó D. Játékos-edző: Koncz Zsolt.

Gólszerző: Batizi-Pócsi a 15., az 59., Káli a 16., István a 17., Tóth K. az 56., ill. Huszka a 38., Kulcsár a 39., Tököli az 58. percben.

Sárga lap: Tóth K. az 52., Kocsis a 80., Pácsa a 91., ill. Magony a 44., Némedi a 49., Koncz a 81. percben.

Bagi Gábor: – Amit az első félidőben elterveztünk, az az első húsz percben tökéletesen ült, mert háromgólos előnyre tettünk szert. Utána aztán valami megmagyarázhatatlan dolog történt, mert hagytuk feljönni a Kiskunfélegyházát, és mivel persze ők egy nagyon jó csapat, azonnal ki is használták a megingásainkat az első félidő végén. A számunkra a lehető legjobbkor jött a szünet, mert utána egyértelművé tettük, hogy ma nagyon nehéz lesz Tiszakécskéről pontot elvinni, és be is húztuk a meccset.

Koncz Zsolt: – Gratulálok a hazai csapatnak a győzelemhez.

Faddikorr Kiskunhalasi FC–Lajosmizse 1–1 (1–0)

Kiskunhalas, 120 néző. Vezette: Szűcs Gábor (Tóth István, Kiss Dominik).

Kiskunhalas: Lengyel – Fenyvesi (Kerekes), Dordevic, Peic, Torma, Döbrentei, Ács, Háda (Gyenizse T.), Gilich, Gyenizse B., László Á. (Sutka). Edző: Agócs Zoltán.

Lajosmizse: Lord – Bán (Tábi), Fekete A., Kenderes, Borsos, Halasi, Árva (Fekete G.), Kiss L., Rapi (Simitchatcha), Palotai, Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Gyenizse B. a 3., ill. Juhász a 87. percben.

Sárga lap: Torma az 50., Dordevic a 86., ill. Árva a 26., Borsos a 75. percben.

Ifjúsági eredmény: 8–1.

Agócs Zoltán: – A mérkőzés elején gólt szereztünk, fölényben is játszottunk, jobbak voltunk, több lehetőségünk is volt, de sajnos helyzeteket hagytunk ki. Sajnos sérülések miatt kényszerű cseréket kellett végrehajtanom. Úgy néz ki, hogy három meghatározó játékosom súlyos sérülést szenvedett az egyébként sportszerű mérkőzésen. A második félidőben jobban játszott a Lajosmizse, és a találkozó végén gólt tudtak ­szerezni, így meg kellett elégednünk az egy ponttal, amiért nagyon súlyos árat fizettünk.

Árva Zsolt: – Sajnálatos módon az első percekben helyezkedési hibából kaptunk egy gólt, ami jó negyedórára megpecsételte a sorsunkat. A félidő közepén már egy meddő mezőnyfölénybe át tudtunk menni. A második játékrészben minden erőnket arra mozgósítottuk, hogy ki tudjunk egyenlíteni. Ebben az időszakban szinte egykapuztunk. A hazai csapat kontrákra épített, ami tudatos volt. Szerettük volna megszerezni a győzelmet, de azt hiszem, hogy idegenben az egy pont megszerzése nem lebecsülendő fegyvertény. A Kiskunhalas fiatal, szimpatikus társaság. Azt kívánom, hogy minél több csapatot kapjanak el.

Kunbaja–Borota SE 1–2 (0–1)

Kunbaja, 120 néző. Vezette: Géró (Berger, Juhász T.).

Kunbaja: Mikovic – Hulbert, Balunovic (Kovac), Gulyás (Plavsic), Krás, Stojkovic N., Kopunovic, Sotra, Tatalovic, Kotaras, Ivkovic. Edző: Szalai Tibor.

Borota: Horvát – Madarász Zs., Szabó R., Kovács Z., Madarász Á., Vágvári (Tarjányi), Nikutovic, Trója, Radvánszki, Kopunovic, Ciric. Edző: Szem Róbert.

Gólszerző: Kovac a 89., ill. Ciric a 45., Nikutovic a 84. percben.

Ifjúsági eredmény: 0–4

Géderlak–Bajai SK 3–5 (1–2)

Géderlak, 100 néző. Vezette: Nagy A. (Juhász L., Marozsi).

Géderlak: Tóth N. – Salamon, Vass, Balogh, Sibalin, Fenyősi (Urlauber), Varga S., Sági (Jaksütz), Farkas (Szávuj), Gazsi, Kohány. Játékos-edző: Salamon Miklós.

Baja: Székely – Szolga, Pintér, Glavatity, Baladin, Baláz, Vedelek, Bányai (Szabados), Aladics (Juhász), Cifra (Györe), Jeszenszky (Hercz). Edző: Koch Tamás

Gólszerző: Varga S. a 30., a 80., ill. Jeszenszky a 2., ­Bányai a 32., Szabados a 68., Aladics a 72., a 88. percben.

Pálmonostora–Nyárlőrinc 2–3 (2–0)

Pálmonostora, 100 néző. V: Geleta (Horváth B., Kocsis T.).

Pálmonostora: Mindák – Récsi (Bosánszky), Bánfi, Plavsic, Ruzsinszki, Barta, Papp L., Szalai, Nagy Á. (Szabovik), Rákóczi, Bárkányi (Tóth K.). Játékos edző: Bosánszki Mihály.

Nyárlőrinc: Kocsis – Liska, Kővári, Bognár, Böde, Németh (Lakatos), Farkas, Faragó, Mohácsi, Bali, Sáfrány (Malomsoki). Edző: Kemenes György.

Gólszerző: Barta a 15., Szalai a 35., ill. Bali az 59., a 67., a 79. percben.

Ifjúsági eredmény: 0–5

Vasutas SK–Helvécia 3–1 (1–1)

Kiskunfélegyháza, 50 néző. V: Minda (Suba, Herczeg G.).

Vasutas: Kovács L. – Simon, Rutai (Kele), Szűcs F. (­Seres), Virág (Kertesi), Pánczél, Musák, Homoki-Szabó, ­Deák (Szűcs S.), Dusnoki, Óvári. Edző: Grósz Gábor

Helvécia: Horváth M. – ­Szemerédi, Menich, Tamás, Kovács B., Rékasy, Terecskei (Csorba), Balasi, Tímár (­Dunai), Börönde, Szabó L. (Kiss M.). Edző: Tímár Zoltán.

Gólszerző: Dusnoki a 30., Deák a 60., Óvári a 85., ill. Rékasy a 10. percben.