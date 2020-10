Nyerte első hazai meccsét a HÉP-Röpke SE

A női NB II.-es röplabda bajnokság második fordulójában hazai pályán lépett páylára a HÉP-Röpke SE, a kecskeméti lányok a a fővárosi Lőrinc 2000 SE csapatát fogadták. Bár szoros szetteket vívtak a csapatok, de csak hármat, ugyanis a hírös városiak nyerték mindegyiket, és így a találkozót is 3:0 arányban.

A külső körülmények miatt meglehetősen viszontagságos felkészülés után az első fordulóban biztató játékkal szenvedett szoros meccsen 3:2 arányú vereséget a HÉP-Röpke Békéscsabán. Az első hazai fellépés előtt, amelyre végül a Kocsis Pál Mezőgazdasági Iskola tornatermében került sor, az volt a kérdés, megtartja-e a Békéscsabán összeszedett lendületet a kecskeméti hölgykoszorú.

Rögtön az első percektől nagy csata alakult ki a pályán. A vendégcsapat a mérkőzése mindegyik játszmát meglehetősen magabiztosan kezdte, mindegyikben előnyre tett szert, azonban egyik szettben sem volt elég ez a szettnyeréshez, a kecskeméti lányok mind a három felvonás végére fordítani tudtak. A végig kiegyenlített küzdelemnek köszönhetően még közönség nélkül is – a mérkőzést ugyanis árt kapuk közt játszották – igazi rangadó hangulat alakult ki a pályán.

A 3:0-s győzelem birtokában a kecskemétiek vezetőedzője, Kása Róbert elégedetten nyilatkozhatott. – Hullámzó volt a játékunk az egész mérkőzésen, ez részben annak tudható be, hogy kevés lehetőségünk van az edzések megtartására és a lányok is csak keresik a játékot a pályán. Ezzel együtt hatalmas gratuláció jár a csapat minden egyes tagjának, hiszen ezen nem kis nehézségek dacára is fel tudták magukat építeni, ami azt bizonyítja, hogy hatalmas mentális erővel bírnak jelenleg a lányok. A nyitás-fogadás a röplabdában tipikusan az a játék elem, amely az önbizalomhoz köthető, és ha kevés gyakorlásra van lehetőség, akkor bizony ebbe a játékelembe is kénytelenek a játékosok a mérkőzésen belül belejönni. Dicséri a lányaimat, hogy belejöttek.

A mérkőzésen az egyik hazai játékos még egy sárga lapot is összeszedett, erről is szívesen kifejtette a véleményét Kása Róbert. – Az biztos, hogy a sárga lap is színesíti a játékot, mindenféleképpen. Az a sárgalap is jelzi azt az akaratot, hogy benne volt a játékos a mérkőzésben.

–Az egyik nagy fegyverünk a lelkesedés, ez nagyon sok meccsen kisegít minket a mélypontokról – értékelt a vendégek mestere, Tumpech Ádám. – Most viszont azt vettem észre, hogy egy kicsit megijedtünk, mikor tíz pontos előnyünk volt a második játszmában, mégpedig attól, hogy nyerhetjük a szettet. Gratulálok a kecskeméti csapatnak, az elején döcögött nekik a szekér, akkort kellett volna őket megfognunk, de ez sajnos nem sikerült, ezt követően pedig láthatóan belejöttek a játékba és a mérkőzés végén abszolút ők domináltak. Remélem, hogy a visszavágón megtudjuk őket lepni.

–A mérkőzés elején döcögősen indult a játék, de a második szett közepén szerencsére sikerült mindenkinek fejben összeszednie magát és ledolgoztuk a ponthátrányunkat. Összességében érezhető, hogy nem csiszolódott össze kellően a csapat, de úgy gondolom jó irányba haladunk – nyilatkozta Páli Petra, aki négy év után tért vissza a HÉP-Röpke SE csapatába.

HÉP-Röpke SE–Lőrinc 2000 SE 3:0 (25:22; 26:24; 25:18)

A HÉP-RÖPKE SE a következő mérkőzésére idegenben kerül sor, az elmőlt évek eredményei alapján rangadót vívnak a kecskeméti lányok, ugyanis a Vidux-Szegedi RSE fogadja őket vasárnap délután, 14 órai kezdettel.