Nyert az Újpest II. vendégeként a KTE

Az NB III.-as KTE Hufbau 3–1-re nyert vendégként az Újpest II. ellen a szerdai felkészülési mérkőzésen. A kecskeméti együttes legközelebb szombaton játszik felkészülési mérkőzést, az NB II.-es Békéscsabát fogadja a Széktói Stadionban.

A Gombos Zsolt vezetőedző által irányított KTE a Lékai – Edmilson, Vágó, Urbán, Grünvald – Szalai G., Hatvani, Daróczi – Pratsler, Szalai J., Farkas összeállításban kezdte az Újpast II. elleni meccset, a kispadon Berta (kapus), Károly, Ludasi, Tóth D., Pantelisz, Gyarmati, Bodor, Asztalos, Gál és Faragó foglalt helyet. A vendégek góljait Vágó, Tóth és Gyarmati szerezte.

– Elégedett vagyok az eredménnyel, viszont sajnos megint egy könnyű gólt kaptunk. Annak örülök, hogy ismét rúgtunk hármat, a szegedi meccs kivételével úgy látszik ezt tudjuk tartani. Minden kapott gólért kár, mert a bajnokság során is fontos lenne, hogy akár sorozatban is érintetlen maradjon a kapunk. Inkább most jöjjenek ki persze ezek a hibák. Összességében mindkét félidőben domináltunk, alakul a támadójátékunk, tudatosan felépített, szép támadásaink voltak. A szélekre lejutunk, a beadások megvannak, de még mindig keressük a megfelelő embert középre. Nagyon örülök Gyarmati Feri góljának, sok sikert kívánok neki a továbbiakhoz is! – nyilatkozta a kecskemetite.hu portálnak Gombos Zsolt.