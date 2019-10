Nyeretlen Almás várja a JFC-t

A hétvégén a megyei első osztályban a 10. forduló mérkőzéseit vívják meg a csapatok, a kíná­latban három szomszédvári rangadó és a déli derbi is szerepel.

Szombat, 15.00

Kiskunfélegyházi HTK–Kalocsai FC

V.: Tóth Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc).

Koncz Zsolt, a KHTK játékos-edzője: – Nem tévesztett meg bennünket az, hogy a bajnokság elején a Kalocsa nem úgy szerezte a pontokat, mint ahogy az tőlük elvárható lett volna. Jól tudtuk, hogy több van ebben a csapatban, és a jó játék az utóbbi mérkőzéseken eredményességgel is párosult. Ennek tükrében nehéz mérkőzésre számítunk, de ettől függetlenül a győzelem megszerzése a célunk. Szeretnénk tovább gyarapítani pontjaink számát.

Kerekegyházi SE–Harta SE

V.: Kis Richárd (Gargya Balázs, Csöngető Endre).

Csordás Csaba, a Kerekegyháza játékos-edzője: – Feldobott hangulatban várjuk a hétvégi mérkőzést, ami nem is csoda, hiszen a listavezető érkezik hozzánk. Azt, hogy a tabellán nem egy kicsivel előkelőbb helyet foglalunk el – ahogy én szeretném –, csakis saját magunknak köszönhetjük, érzésem szerint azokon a mérkőzéseken, amelyeken pontokat vesztettünk, a legfőbb ellenfelünk önmagunk voltunk. De úgy érzem, hogy az a futball-láz, ami most Kerekegyházán tombol, folyamatosan újra doppingolja a csapatot. A keret szerencsére teljes egészében a rendelkezésemre áll – az eltiltott játékosom is visszatérhet, a sérültek is felgyógyultak –, tehát a legerősebb összeállításunkban tudunk fölállni. Törekedni fogunk arra, hogy megnehezítsük az ellenfelünk dolgát, no meg arra is, hogy otthon is tartsuk mind a három pontot.

FADDIKORR-Kiskunhalasi FC–Soltvadkerti TE

V.: Fehérvári Patrik (Rácz Béla, Harsányi Martin).

Stetakovic Marinko, a Kiskunhalas edzője: – A mérkőzés két város derbije. A találkozót mindenképpen meg kell nyerni. Mivel a Soltvadkert hasonló játékot játszik, mint mi, nem lesz egyszerű a meccs, a három pontot viszont mindenképpen itthon kell tartanunk.

Szombat, 17.00

Duna Aszfalt TLC II.–Kecskeméti LC

V.: Polyák Attila (Katona György, Tóth István).

Bagi Gábor, a Tiszakécske edzője: – Hetek óta érdemtelenül nem szerzünk pontot, pedig a helyzeteink megvannak, de sajnos ezekkel nem tudunk élni, az ellenfeleink pedig minden kis hibánkat kihasználják. Abban a hitben készülünk most is, és már hetek óta, hogy valamikor ez a sorozat megszakad. A szombati mérkőzés jó lehet erre, mert a centerpályán játszunk, és a megyei első osztályban ritkán van arra lehetőség, hogy ilyen minőségű pályán, villanyfényben mérkőzzenek meg a csapatok. Ehhez jó partner lesz a Kecskemét, mert ők is támadó focit játszanak. A KLC biztosan nem fog bezárkózni, mert szeretnék ők is megszerezni a győzelmet. Biztosan sokan lesznek a mérkőzésen, mert előtte az NB II.-es csapat játszik 15 órakor az Eszék ellen edzőmérkőzést. Biztos vagyok abban is, hogy a szurkolók nem fognak csalódni és két jó mérkőzést látnak.

Vasárnap, 15.00

Bácsalmási PVSE–Jánoshalmi FC

V.: Allaga Iván (Stefánovits Gábor, Keresztes Xavér).

Vojnics-Zelics Szasa, a Bácsalmás edzője: – Igazi délvidéki rangadó lesz ez. Azt tapasztalom, hogy nagy az érdeklődés a nézők részéről a mérkőzés iránt a környező településekről, a határon innen és túlról is, hiszen mindkét csapatban csupa ismerőst fognak látni. Szép, igazi futballidőjárás várható, sok nézővel. Rangadóhoz méltó meccset szeretnénk játszani, és már az sem lenne baj, ha pontot vagy pontokat szereznénk. Erre próbálunk készülni, a sérülteket felgyógyítani, az eddigi sikertelenség miatt a lelkeket pozitív hullámokkal feltölteni.

Florin Nenad, a Jánoshalma edzője: – Meccsről meccsre haladunk a célunk felé, ami nem más, mint minél előrébb végezni a dobogón. Hét mérkőzés óta tart a nyerőszériánk és nagyon bízunk benne, hogy ez nem szakad meg ezen a hétvégén sem. Sajnos négy-öt játékosunk küzd kisebb-nagyobb sérülésekkel, ami nehezíti a helyzetünket, de a rendelkezésre álló kerettel is a három pont megszerzése lehet az egyetlen célunk annak érdekében, hogy tartani tudjuk a lépést a legnagyobb riválisainkkal. Tavasszal általában jobban szerepelünk, mint ősszel, így nagyon reméljük, hogy a legjobb eredménnyel zárunk majd a bajnokság végén.

Kiskőrösi LC–Akasztó FC

V.: Baráth Gábor (Minda Róbert, Juhász Andor).

Miskovicz Bálint: – A vártnál gyengébb szereplés miatt a keret háza táján nem túl rózsás a hangulat. Már nem mondok olyan közhelyeket, hogy utolsó lehetőség meg hasonlók, csak azt, hogyha fejben képes rendbe tenni magát a társaság, és átérzi az utolsó hat meccs jelentőségét, akkor lehet reményünk a javításra. Ez a félév nekünk iszonyú nehéz volt, a szerencse sem volt mellettünk. Minden csapat életében adódik ilyen, mos nekünk adódott, és ebből együtt tudunk kikecmeregni, márpedig itt az ideje, hogy kikecmeregjünk, ha azt akarjuk, hogy az őszi idény utolsó mérkőzéseire el ne fogyjanak a szurkolóink. Sokak számára nehéz elviselni, hogy az idei ősszel gyengébben szerepelünk. Ismétlem, a fejekben kell rendet tenni, és akkor elindulhatunk fölfelé. A csapat nem rossz, a játékunk alapján nem itt kéne állnunk.

Kecel FC–Szabadszállási SE

V.: Allaga Iván (Stefánovits Gábor, Keresztes Xavér).

Márton Zsolt, a Kecel edzője: – Mindenféleképpen szeretnénk a múlt hetihez képest még előbbre lépni eggyel, vagyis a győzelemre játszunk, annak érdekében lépünk pályára. Remélem, hogy a keret teljes lesz. Egy jó formában lévő Szabadszállást szeretnénk megállítani, és győzelmet elérni hazai pályán. Bízom benne, hogy a hazai pálya több önbizalmat ad és bátrabban játszunk, mint idegenben, no meg abban is, hogy ennek meglesz az eredménye.