Nyárlőrincen a Szabadszállás igazolta a papírformát

A megye labdarúgó másodosztály Északi csoportjában, a 26. fordulóban a mezőny alsó felében tanyázó Nyárlőrinc a feljutásra pályázó Szabadszállást fogadta. A vendégcsapat volt a mérkőzés esélyese, Hegedűs Edvinék a papírformát igazolva hozták is a meccset.

Az első félidőben a szép számú nézősereg előtt, amelynek a létszámát nem kevés vendégszurkoló is emelte, kemény küzdelemre kényszerítette a vendégeket a Nyárlőrinc. Összeszedetten, maximális koncentrációval védekeztek, alig engedték lehetőséghez jutni a Szabadszállás igen agilis támadóit. Sőt, helyzeteik is akadtak, az első félidő derekán még a felső lécet is megdöngették, gólt szerezniük azonban nem sikerült. A 35. perc táján mintha fáradni kezdtek volna a hazaiak, ezt követően a vendégek már nem csak nyomást gyakoroltak, de ziccereket is kidolgoztak. Ennek hamar meg is lett az eredménye, Hegedűs gólpasszából Halász volt eredményes. Ezután Hegedűs néhány csel után közelről gurított a bal alsó sarok mellé, de ezen idejük sem volt bánkódni a vendégeknek, mert Bajusz belőtte a másodikat, így 2–0-lal vonultak pihenőre a csapatok.

A második félidő is gyors vendégakciókkal indult, a játékrész elején ismét Halász volt eredményes. Innentől kezdve már csak az volt a kérdés, hogy megszórják-e a Nyárlőrincet is a szabadszállásiak, ahogy a korábbi két ellenfelüket, vagy a hazaiakban marad még annyi energia, hogy tisztes vereséggel fejezzék be a mérkőzést. Az utóbbi valósult meg, a vendégeknek voltak ugyan még helyzetei, de a hazaiak a reménytelen hátrány ellenére is derekasan küzdöttek, és nem is csak az eredményt tartották, de olykor a vendégek hálóőrét, Csorbát is megdolgoztatták.

Megérdemelten nyert a Szabadszállás, 21–2-es gólkülönbséggel három mérkőzésen kilenc pontot szerezve készülhet a hétvégi szuperrangadóra, amikor hazai pályán a listavezető Kerekegyházát fogadja.

Nyárlőrinc–Szabadszállás 0–3 (0–2)

Nyárlőrinc, 250 néző, vezette: Baráth Gábor (Minda Róbert, Juhász Dóra)

Nyárlőrinc: Kocsis – Börönte (Faragó 58.), Bera T., Homola (Kóvári 55.), Rubint (Sztarek 55.), Bera A., Torbán, Hajagos, Lakatos (Bimbó 78.), Mohácsi, Bali (Túri 9.) Edző: György Csaba

Szabadszállás: Csorba – Berényi, Pandur (Progli 65.), Sztakó, Hegedűs (Zrínyi 87.), Halász, Bajusz (Farkas 75.), Maruska (Kanizsai 27.), Földes, Kiss Sz. (Dézsi 84.), Pintyi. Edző: Buzási Balázs

Gól: Halász 40., 48., Bajusz 42.