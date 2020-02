Nyári Ferenc már 55 éve áll a labdarúgás szolgálatában

A hagyományoknak megfelelően most is a Boronkay László-emléktornán kapták meg az idén jubiláló Bács-Kiskun megyei játékvezetők az elismerést. Az idén egy ötvenöt éves pályafutás előtt is tisztelgett az országos és a megyei szövetség egyaránt. A hetvenkilenc éves Nyári Ferenc ugyanis ötvenöt éve áll az MLSZ szolgálatában.

Az ötvenöt éves szolgálat felölel aktív játékvezetői éveket, majd a megyei szövetség élén, illetve szövetségi elnökként eltöltött esztendőket is. A megye pályáin Feri bácsit mindenütt ismerik, ez tehát nem jelent nagy meglepetést, azt azonban kevesebben tudják, hogy a tősgyökeres kecskeméti Nyári Ferenc az MLSZ-nél töltött több mint fél évszázadot megelőzően aktív futballista is volt.

– 1958-ban, tizenhét évesen tagja lehettem az NB III.-as bajnokságot megnyert Kecskeméti TE-nek – tekint vissza az ünnepelt. – Nagy sikernek számított az akkor, hiszen a KTE első ízben nyerte meg az NB III.-as bajnokságot. Egy kicsit fáj, hogy két évvel ezelőtt elfelejtettük mi magunk, játékosok is megünnepelni a bajnoki cím hatvanéves jubileumát. Talán azért is, mert sajnos olyan kevesen maradtunk, hogy egy kezemen meg tudom számolni, hányan vannak még életben abból a csapatból. Már csak dr. Dezső Ferenc, Fekete Sándor, Máté Károly, Gass Tibor és jómagam.

Nyári Ferenc kapusként szerepelt a bajnokcsapatban, és abban a gárdában is, amely a bajnoki címet megelőző évben, 1957-ben a Ferencváros öregfiúk csapatát fogadta és győzte le 2–1-re a kecskeméti városi pályán, fűavató mérkőzésen – előtte a pálya talaja ugyanis földes volt. Emellett játékosként tagja volt a magyar ifjúsági válogatott keretnek, így a tatai edzőtáborban is megfordult, és ha csak előkészületi mérkőzésen is, de felhúzhatta magára a címeres mezt, méghozzá nem is akármilyen generáció, mert Mészöly Kálmánék társaságában.

– 1962-ben felhagytam az aktív játékos-pályafutással – érezvén, hogy a napi több mint tizenkét órányi munka, tanulás, udvarlás és emellett az aktív labdarúgás együtt nem tartható –, ám hamar rájöttem – 1963-ban befejeztem sikeresen a tanulmányaimat, 1964-ben pedig megnősültem –, hogy foci nélkül képtelen vagyok meglenni.

1964-ben jelentkezett játékvezetői tanfolyamra, és 1965-től kezdett játékvezetőként működni. 1968-tól 1983. augusztus 21-ig, tehát tizenöt éven át volt az országos keret tagja, ami azt jelenti, hogy megannyi (szám szerint 247) NB I.-es mérkőzésen működött közre játékvezetőként illetve asszisztensként.

– Rengeteg csodálatos élményem kötődik a futballpályákhoz, napestig sorolhatnám, de kettőt szeretnék kiemelni, amikre büszke vagyok. Az egyik az, amikor Kecskeméten 1978 áprilisában én vezethettem azt a válogatott meccset, amikor a Kecskeméti SC fogadta a világbajnokságra készülő magyar válogatottat. Labdarúgó-mérkőzések közül azon a meccsen állították fel a nézőcsúcsot Kecskeméten, 12.000 szurkoló előtt futottak ki a pályára Nyári Ferenc vezetésével Váradi Béláék.

A másik kiemelkedő emlék az, amikor a Ferencváros–Vasas meccsen lengethetett a Népstadionban, egy kettős rangadó főmérkőzésén. – Nem tagadom, izgultam a mérkőzés előtt, az akkori magyar keret egyik legjobbja, Pádár László volt a vezető játékvezető, a kollégám pedig Szilágyi Sándor. Negyvenötezer néző előtt vezettük ki a pályára a csapatokat, Vasas-vezetés után fordított 4–3-ra a Ferencváros, az természetesen felejthetetlen élmény.

A megannyi méltán híres játékos közül, akiket ismert, Mészöly Kálmánt emeli ki. – Vele ugyanis az ifiválogatottban egy csapatban is játszottam, majd később vezettem neki mérkőzést úgy is, hogy a Szőke Szikla játékosként volt a pályán, és úgy is, hogy már a Vasas edzőjeként, a kispadról irányította az angyalföldieket. Az azonban, hogy valakit ismer az ember, a pályán nálam nem számíthatott. Mindig adtam arra, hogy azokat a játékosokat sem szólítottam soha a keresztnevén, akiket ismertem, mindig csakis a számok alapján szólítottam meg mindenkit, ha kellett. Erre mindig is nagyon ügyeltem, hiszen nem elég pártatlannak lenni, annak is kell látszani.

1983. augusztus 21-én hagyott föl, saját döntése alapján, a játékvezetéssel. Összesen huszonnyolc éven át, egészen 2005-ig volt a Bács-Kiskun megyei játékvezetői bizottság elnöke, erről a posztról 2005-ben mondott le, akkor megválasztották örökös elnöknek. – A vezetőként eltöltött éveim legnagyobb sikerének azt tartom, hogy sikerült két neves játékvezetőt kiemelnem. Ugyanis mind dr. Bozóky Imrét, mind Fazekas Jánost a saját tanítványomnak mondhatom.

2005 után elnökségi tagként szolgálta a labdarúgást, jelenleg pedig szövetségi ellenőrként szolgálja a sportágat. És hogy vajon meddig? – Erre azt tudom mondani, hogy én mindig tudtam, hogy mikor kell valamit abbahagyni. Ha valamire kimondtam, hogy vége van, annak vége volt. Így zártam le a játékos-pályafutásomat, így fejeztem be a játékvezetést, de így hagytam abba például 75 évesen a tollaslabdát is. Ugyanis egészen a legutóbbi időkig nyertem 50 év fölöttiek meghívásos, országos versenyét, nálam húsz, harminc évvel fiatalabbak ellen is, de az embernek tudnia kell észrevennie, hol a határ. Amikor beláttam, hogy 75 évesen már akár egy lépés is súlyos következményekkel járhat, volt erőm abbahagyni. Most ellenőr vagyok, és amíg érzem, hogy képes vagyok rá, hogy megbízható véleményt alkossak, addig csinálom.

Egy több mint fél évszázadot felölelő pályához természetesen nagy szükség volt a megfelelő családi háttérre. – Bizony, ehhez kellett egy olyan házastárs, aki képes volt türelmesen tudomásul venni a férjének ezt a hobbiját. Ami azért nem kevés időt emészt fel, hiszen főleg az országos keret tagjaként volt, hogy szerdán még Nagykanizsán, szombaton már Nyíregyházán fújtam. Én a házastársamtól ezt a türelmet, megértést megkaptam, ennek is tudható be, hogyha megérjük, akkor idén augusztusban már az ötvenhatodik házassági évfordulónkat ünnepelhetjük. Méghozzá egy olyan család körében, amelyre leírhatatlanul büszke vagyok, hiszen már nemcsak két unokám, hanem három dédunokám is van, ami nagy örömet okoz.