November 12-én indul el élesben a bajnokság a Kecskemétnek

A KTE-Piroska Szörp NB ­I.-es csapata ezen a héten szabadnapos, de a munka nem állt le, hiszen az újonc együttes számára most következnek majd azok a találkozók, melyeken kiharcolhatják a bennmaradást.

Egyelőre hat mérkőzést játszott le a KTE az NB I.-ben, melyeken még nem sikerült pontot szerezni. A klubnál ezzel együtt pozitívan tekintenek a jövőbe.

– Ez már egy másik kávéház, ezzel a nem túl kedvező sorsolásunk tükrében tisztában is voltunk – mondta Apró Ferenc, a KTE-Piroska Szörp szakmai igazgatója.

– Számunkra igazából november 12-én, az Eger elleni hazai bajnokival indul a szezon, addigra kell csúcsformába kerülnünk. A csapat játékán érezhető a fejlődés.

Szegeden megtapasztalhattuk rögtön a nyitányon, milyen egy sztárcsapat ellen játszani, ami még nagyon nem a mi szintünk. Azóta viszont a Fradi, a Komló, de legfőképpen a Balatonfüred ellen nyújtott játékunkra lehet alapozni. Ebből egy picit még a Telekom Veszprém ellen is át tudtunk vinni. A jeleket már látjuk, így bízom benne, hogy a fiúk el tudják érni a minimális célunkat, azaz a bennmaradást.

Apró Ferenc szerint a vereségek ellenére is értékelni kell azt, hogy az élvonalban szerepelhet a Kecskemét, a szimpatikus vesztes szerepéből kell kitörniük a fontos meccseken.

– A szakma csúcsa, hogy most itt lehetünk, a kézilabda fellegváraiban fordulhatunk meg. Az ellenfelek nagyon elismerően beszélnek rólunk, sajnos egyelőre mi vagyunk a szimpatikus vesztesek. A mélypont a „kis” Veszprém elleni bajnoki volt, ott eléggé hitehagyottnak tűnt a társaság a pályán, ez természetesen mindenkit bántott. Menedzsment- és csapatszinten is beszélgetések voltak utána, Bencze József is elmondta srácoknak, mit lát problémának. Ennek megvolt a hatása, a Balatonfüred ellen már láthattunk jó periódusokat – mondta Apró Ferenc.

A szakmai stáb bízik a meglévő keretben, aligha várható komolyabb mozgás benne.

– Szeretnénk erősíteni, de nem igazán tudunk. Külföldi játékosokat eddig sem szerettem volna, a két japán fiatal helyzete is speciális. Az alázatosságuk példaértékű. Egyelőre még szokják a közeget, sokkal jobbak lesznek még. Üde színfoltjai a csapatnak, a fiúk is maguk közé fogadták már őket. Bízom a játékosokban és a szakmai munkában, a kitűzött célhoz elég erősek vagyunk, ehhez persze kellenek azok az extra teljesítmények, ami a fiúkban megvan. Újonc csapatként nem mi vagyunk a legvonzóbb célpont a játékosok és a menedzserek számára anyagilag, de nincs hiányérzetem, annak viszont örülök, hogy több kecskeméti nevelésű játékos is van a keretünkben. Tisztában voltunk vele, hogy itt a minimális sikerekből kell meríteni, hogy elérjük a bennmaradást – mondta Apró Ferenc.

Az igazán fontos sorozat no­vember 12-én indul a KTE-nek, hiszen az Eger, a Budakalász, a Dabas és a NEKA is közvetlen rivális.

– Két csapatot a végén meg kell előznünk. Az Eger Csurgón tudott nyerni, ami két extra pont számukra. Ilyenekre nekünk is szükségünk lesz, a legfontosabb viszont az, hogy a hazai mérkőzéseinket hozni tudjuk, illetve a közvetlen rivális NEKA ellen is jó lenne pontokat szerezni. Amennyiben egy 6-7 ponttal tudnánk zárni az őszi szezont, úgy ígéretes helyzetből mehetnénk neki a jövő évi folytatásnak – foglalta össze a terveket Apró Ferenc.

Az Eger elleni meccs kiemelt jelentőségű lesz.

Borítóképünk archív felvétel.