Nőtt az éllovas-páros előnye

A hétvégén a 10. forduló mérkőzéseit vívták meg a csapatok a megyei bajnokságokban. A megye egyben öt, a megye kettő Déli csoportjában négy, Északon egy mérkőzés maradt vasárnapra.

Megyei I. osztály

Soltvadkerti TE–Kecskeméti LC 0–2 (0–0)

Soltvadkert, 150 néző. V.: Polyák (Katona Gy., Tóth I.).

STE: Eifert – Szarka, Tóth Á. Radics, Pekker, Rimár (Kisa, 77.) Gillich, Molnár, Kővári, Viola, Rózsa. Edző: Szabó Attila.

KLC: Erdélyi – Csordás, Balázs (Stein, 78.), S. Juhász, Varga (Gaál, 61.), Patvaros, Szedmák (Győri, 83.), Szűcs, Kőrös, Módra (Keresztes, 14.), Bozsik (Tóth K., 73.). Edző: Nagy Lajos.

Gól: Patvaros a 48., Szedmák a 74. percben.

Sárga lap: Viola az 50., Rózsa az 59., Tóth Á. a 80., ill. Balázs a 29., S. Juhász a 49., Varga az 50., Szedmák a 62. percben.

Szabó Attila: – Kikaptunk, de küzdött a csapat, nem szólhatok rájuk egy rossz szót sem. Becsülettel harcoltak, sajnos két egyéni hiba eldöntötte a meccset. Annyira nem vagyunk jók, hogy ekkora előnyt be tudjunk hozni. Hiába mentünk, ma ennyire volt elég.

Nagy Lajos: – Nehezen indult a mérkőzés, a találkozó elején mind a két csapat egyenrangú ellenfele volt a másiknak, volt kapufa itt is, ott is. Szerencsére ezt megúsztuk, és a második félidőben rá tudtunk tenni egy lapáttal. Úgy érzem, hogy megérdemelt győzelmet arattunk, mivel több helyzetet dolgoztunk ki, mint az ellenfelünk, és mezőnyjátékban is jobbak voltunk. A Soltvadkert szimpatikus csapat, remélem, hogy ezután elkezdik gyűjteni a pontokat.Sz. T.

Bácsalmási PVSE–Harta SE 3–3 (2–1)

Bácsalmás, 200 néző. V.: Tóth Cs. (Suba, Tasnádi).

Bácsalmás: Tóth D. – Hajrulovic, Lipták, Kemény, Plichta (Figura, 88.), Körmöci, Szádeczky, Velez (Snyehola, 77.), Sőreg (Schneider, 93.), Benkő, Rajcsányi (Bálint). Edző: Teslic Igor.

Harta: Pölöskei – Oroszi, Szalánczi, Hamar, Farkas, Csehi (Danó, 6.), Grecu, Marte, Nagy M., Rideg (Sztakó, 75.), Kovács Zs. (Knodel, 62.). Játékos-edző: Csehi Tamás.

Gól: Körmöci a 24., a 45., Velez az 58., illetve Danó a 32., Knodel a 71., Farkas a 90. percben.

Sárga lap: Lipták a 18., illetve Nagy M. a 38., Grecu az 53., Oroszi a 65., Hamar a 76. percben.

Teslic Igor: – Jól indítottuk a mérkőzést, uraltuk a játékot, sikerült megszereznünk a vezetést, viszont utána egy egyéni védelmi hibából az ellenfél kiegyenlített. Ezután a játékunk visszaesett. A második félidő elején mezőfölényben voltunk, a harmadik góltól túlságosan megnyugodtunk. Már elhittük, hogy a találkozó a kezünkben van, de ez hiba volt, mert az ellenfél nem adta fel. Ekkora egyéni hibák nem férnek bele. De nincs probléma, készülünk a Kecel ellen.

Csehi Tamás: – Parázs mérkőzés volt. Sajnos, nálunk többen sérültek voltak, így nem úgy tudtunk kiállni, ahogy szerettünk volna, de akik játszottak, azok helytálltak. Egyéni hibákból kaptuk ismét a gólokat, mentünk az eredmény után. Küzdeni tudásból jelesre vizsgáztunk. Még tanuló fázisban vagyunk, mert fiatal a csapatunk. Elégedett vagyok, főleg, hogy ki tudtunk egyenlíteni 3–1-ről. A jövőre nézve ez biztató, de rengeteg munka vár még ránk.

Jánoshalmi FC–Kiskunhalasi FC 3–0 (2–0)

Jánoshalma, 180 néző. V.: Baranyai (Apró, Benedeczki).

Jánoshalmi FC: Füstös – Balázs, Stojanovic V. (Mike, 77.), Jesic, Harnos (Halász, 88.), Vida (Fenyvesi B., 74.), Farkas, Ivanisevic, Maravic (Ikotic, 46.), Babic (Vuckovic, 64.), Nagy D. Edző: Florin Nenad.

Kiskunhalasi FC: Lengyel P. – Fenyvesi K. (Tóth Á., 75.), Gyenizse T. (Tóth I., 56.), Honfi B. (Pocsai, 46.), Döbrentei, Ács, Fodor (Miskei, 79.), Agócs, Dordevic, Gyenizse B. (Sutka, 78.), Honfi D. Edző: Agócs Zoltán.

Gól: Harnos a 29., Babic a 39., Vida a 48. percben.

Sárga lap: Fenyvesi a 47., Gyenizse T. az 52., Tóth I. az 59., Ács a 86. percben.

Sarok Attila, a JFC technikai vezetője: – Nem tartogatott meglepetést a mérkőzés, egy szívósan védekező Kiskunhalassal találtuk szemben magunkat. Jó darabig nem tudtuk feltörni a lelkesen védekező vendégek reteszét, csak a 28. percben tört meg a jég. A második félidőben olyanok is játéklehetőséget kaptak, akik eddig ritkábban játszhattak.

Agócs Zoltán: – Megérdemelten nyert a Jánoshalma, ennyivel jobb csapat most nálunk. Az első félidő második felében eldöntötték a mérkőzést. Mi ezúttal is keveset veszélyeztettünk, a második félidei játékunk ezúttal is jobban sikerült. A jövő héten szabadnaposak leszünk, készülünk az őszi idény haj­rájára.

Kalocsai FC–Szabadszállási SE 2–0 (1–0)

Kalocsa, 180 néző. V.: Nagy A. (Geleta, Szabó L.).

Kalocsa: Varga – Knap, Dostyicza (Pandúr, 85.), Follárdt (Mátyás, 73.), Farkas (Sümegi, 65.), Szabó V., Nasz, Lakatos-Lengyel, Tóth L., Nébl, Rábóczki. Játékos-edző: Kohány Balázs.

Szabadszállás: Nagy R. – Lajos, Gavula, Varga (Bajusz, 61.), Kotliár, Hegedűs, Máruska (Boldizsár, 68.), Golovics, Gáspár, Kiss Sz., Zsíros. Edző: Horváth Péter.

Gól: Nébl a 7., Follárdt a 60. percben.

Sárga lap: Dostyicza az 52., Farkas az 53., Szabó V. az 55., Tóth L. az 58., Rábóczki a 93., ill. Gavula a 45., Lajos az 51., Boldizsár a 77., Kiss Sz. a 87. percben.

Kohány Balázs: – Az idény legjobb játékát nyújtva sikerült legyőznünk a Szabadszállást. Jó csapat a Szállás, de mi is jól felkészültünk belőlük, és a helyzetek alapján akár nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna.

Pandur László: – A korai kalocsai gól után hiába játszottunk jó nyolcvan percet fölényben, a hazai kapuba nem sikerült betalálnunk. A korai vezetés lehetővé tette a Kalocsa számára, hogy azt a célfutballt játsszák, amit a legjobban szeretnek. A mezőnyfölényünk mellett vezetett kontráik életveszélyesek voltak, a kapusunkat dicséri, hogy csak kettőt értékesítettek. A játékvezetéssel nem szoktam foglalkozni, de ma túl nagyvonalú volt, minimum három olyan büntető elmaradt, amit be kellett volna fújnia a javunkra, azzal más lehetett volna az eredmény.

Kiskőrös–Lajosmizse 2–1 (0–0)

Kiskőrös, 250 néző. V.: Barta (Kőhalmi, Csöngető).

Kiskőrös: Ámann – Hajnal, Filus, Pintyi, Dunai (Tóth Á., 57.), Simon, Salami, Nagy A. (Rácz, 79.), Mihály, Mokrickij, Amin. Edző: Miskovicz Bálint.

Lajosmizse: Házi – Orlov, Fekete, Palotai, Borsos, Halasi, Rapi, Bán (Rigó, 88.), Dóka (Malik, 56.), Kovács J. (Csorba, 74.), Juhász. Játékos-edző: Árva Zsolt.

Gól: Nagy A. a 66., Salami a 87., ill. Halasi a 64. percben.

Sárga lap: Salami a 89., ill. Halasi a 35., Palotai a 62., Rapi a 70., Fekete a 77. percben. Kiállítva: Rácz a 93. percben.

Miskovicz Bálint: – Nem volt egyszerű mérkőzés, megnehezített a dolgunkat a Mizse. A felállt védelmüket nehéz volt feltörni, vezettek is, de a csapatom szíve a helyén volt, fel tudtunk állni, és nagy akarással hoztuk a kötelező győzelmet, így továbbra is veretlenek maradtunk. A győzelmet a mizsei Juhász Mikinek ajánlom, remélem, veszi a lapot.

Árva Zsolt: – Az volt a célunk, hogy egy pontot elhozzunk. Sikerült is a vezetést megszereznünk, de rövid időn belül kiegyenlített az ellenfelünk. Az elmúlt időszakban a találkozó végén nyerte meg a mérkőzéseit a Kiskőrös, ezúttal is ez történt. A csapatom mindenképpen megérdemli a dicséretet, mert a sok nehézségünk dacára végig nagyot küzdöttek.

Megye II., Déli csoport

Érsekcsanád–Kunbaja 2–3 (0–2)

Érsekcsanád, 120 néző. V.: Papp (Rácz, Pataki).

Érsekcsanád: Eke – Taba B. (Taba Z.), Gergity (Balogh), Mucsi, Szabó J., Radics (Neszvecskó), Szarka, Töttös D., Szöllő, Novotnik, Töttös B. Edző: Vörös Dávid.

Kunbaja: Mikovic – Ivkovic, Balunovic, Gulyás (Suknovic), Ikrás, Lazarevic, Plavsic, Sotra (Stojkovic), Tatalovic G., Marinkovic, Tatalovic S. (Kovac). Edző: Velibor Loncar.

Gól: Szabó az 56., Töttös D. a 74., ill. Gulyás a 14., Sotra a 20., Ivkovic az 52. percben. Kiállítva: Szarka (60.), illetve Stojkovic (65.).

Dusnok–Borota 3–2 (1–0)

Dusnok, 150 néző. V.: Kiss L. (Rosta, Juhász).

Dusnok: Wachtler – Jagicza (Bárdos), Hodován, Csobolya, Kristály, Mirza, Bolvári D., Pécsy (Jáksó), Varga (Bolvári Z.), Simonits, Rónai Antal. Edző: Báló Ferenc.

Borota: Horvát – Madarász (Piriczki), Szabó R., Kovács Z., Trója (Kopunovic), Nikutovic, Gáspár (Szabó A.), Lukac, Csorba, Kovács Á., Ciric. Edző: Szem Róbert.

Gól: Rónai a 25., Bolvári Z. a 66., Bárdos a 78., ill. Nikutovic az 53., Lukac a 60. percben. Kiállítva: Csorba (90.).

Sükösd–Tompa 2–2 (0–1)

Sükösd, 150 néző. V.: Biber (Berger, Herczeg).

Sükösd: Gajári – Bohner, Pet­rás, Farkas P., Lógó, Schultz (Ruff), Tamás (Molnár), Matity, Végh, Ferenczi, Tallér. Edző: Zsók József.

Tompa: Rácz – Danis, Kovács Á., Farkas Á., Farkas A., Miletic, Szakál, Dulic F. (Kucsik), Vojnic, Andróczki, Laskovics.

Edző: Dulics Joszip.

Gól: Lógó a 47., Matity a 83., ill. Farkas A. a 38., Ruff (öngól) a 91. percben.

Hajós–Mélykút 0–8 (0–5)

Hajós, 80 néző. V.: Fehérvári (Keresztes, Aladics).

Hajós: Gyurkovics A. – Gyöngy, Szarvas, Pechtinger, Alföldi, Szabó D., Csuppor, Bárth (Lemle), Kákonyi, Follárdt, Gyurkovics Á. Edző: Ginál Gábor.

Mélykút: Maráci – Papp (Piegel), Geleta (Vukovits), Vörös, Gyetvai, Puczi, Sztánkó (Szeles), Balla (Agócs), Boldizsár, Horváth, Kiss. Edző: Bényi József.

Gól: Gyetvai a 21., Vörös a 23., Horváth a 28., 31., Puczi a 32., 59., 75., Piegel a 85. percben.

Megye II., Északi csoport

Lakitelek–SC Hírös-ÉP 0–3 (0–1)

Lakitelek, 100 néző. V.: Vörös (Pocsai, Juhász).

Lakitelek: Terjéki – Kovács J. (Kovács L.), Seres (Illés), Farkas, Hencz (Beke), Erős, Subicz, Huber, Kasza (Győri), Tamásy, Harabula. Játékos-edző: Seres Zsolt.

SC Hírös-ÉP: Hajnal – Kitl (Sal­lai), Laczkó, Sudár (Kecskés), Szabó T., Nemesvári (Réka­sy), Forgó, Kövecs (Tóth Cs.), Háry (Pusztai), Botos, Horváth. Játékos-edző: Kitl Zoltán.

Gól: Sudár az 5. és az 58., Nemesvári a 65. percben.

Kiállítva: Harabula (92.), illetve Hajnal (72.).

A megye I. állása

1. KALOCSA 10 9 0 1 29–10 27

2. KISKŐRÖS 9 9 0 0 25–7 27

3. JÁNOSHALMA 9 7 0 2 23–10 21

4. SZABADSZÁLLÁS 10 6 1 3 31–15 19

5. KECSKEMÉTI LC 9 4 3 2 23–15 15

6. BÁCSALMÁS 9 4 3 2 20 16 4 15

7. HARTA 9 4 2 3 25–23 14

8. KHTK 8 3 1 4 11–10 10

9. AKASZTÓ 9 3 1 5 11–15 10

10. LAJOSMIZSE 10 2 4 4 12–16 10

11. KECEL 9 2 3 4 13–18 9

12. KEREKEGYHÁZA 9 2 2 5 14–22 8

13. TISZAKÉCSKE II. 9 2 0 7 11–31 5

14. SOLTVADKERT 9 0 3 6 10–22 3

15. KISKUNHALAS 10 0 1 9 7–35 1

A Tiszakécskétől egy pontot levontak

Megye II., Dél

1. KUNBAJA 9 9 0 0 35–9 27

2. DUSNOK 9 8 0 1 35–12 24

3. NEMESNÁDUDVAR 9 5 2 2 25–11 17

4. ÉRSEKCSANÁD 10 4 3 3 28–21 15

5. SÜKÖSD 10 4 3 3 16–13 15

6. MÉLYKÚT 10 4 2 4 23–25 14

7. BOROTA 9 3 3 3 25–19 12

8. TOMPA 10 3 3 4 24–26 12

9. DUNAGYÖNGYE 9 3 2 4 19–22 11

10. BÁCSBORSÓD 9 3 1 5 17–23 10

11. MÉHECSKÉK 10 1 1 8 11–30 4

12. HAJÓS 10 0 0 10 8–55 0

Megye II., Észak

1. KHTK II. 9 7 1 1 34–11 22

2. PÁLMONOSTORA 9 7 0 2 28–19 21

3. NYÁRLŐRINC 10 6 3 1 36–21 21

4. KISKUNMAJSA 9 5 2 2 31–12 17

5. KUNSZÁLLÁS 9 5 2 2 21–14 17

6. SC HÍRÖS-ÉP 9 5 1 3 25–12 16

7. LAKITELEK 9 4 2 3 20–16 14

8. SOLT 9 3 4 2 28–18 13

9. IZSÁK 9 3 0 6 16–32 9

10. KEREKEGYHÁZA II. 10 2 2 6 22–25 8

11. TISZAALPÁR 9 1 2 6 11–34 5

12. CSÓLYOSPÁLOS 10 1 2 7 14–42 5

13. VASUTAS SK 9 0 1 8 13–43 1