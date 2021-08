New Yorkban beleszületett a kosárlabdázásba a KTE játékosa

A légiósnak nem kellett hosszú időre búcsút mondania feleségének és a kislányának, hiszen ők is vele tartottak Kecskemétre.

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék keményen támadják a főpolgármestert

Az előzetes terveknek megfelelően augusztus közepén vált teljessé a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét férfikosárlabda NB I.-es rajtjára készülő kerete, az amerikai Xavier Pollard és a szerb Andrej Milutinovic múlt hétvégén történt megérkezésével. Xavier Pollard, a hírös városi­ak amerikai légiósa tehát tíz nappal ezelőtt érkezett meg a tengerentúlról, szerb csapattársához hasonló módon nem is egyedül, hanem családjával együtt.

Az elsősorban az irányítóposzton bevethető játékos New York Cityben született, ott nőtt fel, és eme ténynek betudhatóan soha, egy pillanatra sem volt kérdés a számára, hogy profi kosaras akar lenni. Xavier, aki a keresztnevét Egzéviörnek ejti, de hallgat a spanyolos Hávié kiejtésre, és minden bizonnyal hamarosan a magyar Xavér megszólításra is – nem is olyan egyszerű megtalálni a keresztneve helyes kiejtését, hiszen az amerikai angolban 925 különböző kiejtése létezik – az öreg kontinenssel ugyanakkor nem most ismerkedik, hiszen az idei már az ötödik év lesz a számára Európában.

– New Yorkból jövök, ahol a kosárlabda szinte vallásként van jelen az emberek életében

– utalt arra Pollard, hogy milyen döntően befolyásolta a környezete a későbbi pályáját. – Egy gyerek számára ott szinte lehetetlen úgy felnőni, hogy ne akarna profi kosaras lenni, nem voltam ez alól kivétel én sem. A középiskolában és az egyetemen is mindvégig ez a cél lebegett a szemem előtt, és boldog vagyok, hogy az álmom valóra vált, hogy azzal foglalkozhatok, amit imádok csinálni. A családunkban heten vagyunk testvérek, ám sajnos az egyik öcsém öt éve elhunyt, így ő már csak a szívünkben él tovább. Ugyanakkor hálás vagyok a sorsnak, hogy a három fivérem és három nővérem egészséges, boldog családot alkotunk – tért ki a családjára.

A szűkebb családja ugyanakkor öt hónappal ezelőtt bővült, hiszen az amerikai irányítónak kislánya született.

És noha légiósként keresi a kenyerét, nem kellett hosszú időre búcsút mondania feleségének és a kislányának, hiszen ők is vele tartottak Kecskemétre.

– Apának lenni a legjobb dolog, ami valaha is történt velem. Tudom, hogy közhelynek tűnhet, de tényleg leírhatatlan, mikor a saját gyerekedet tarthatod a kezeidben. A feleségem, Rachel és kislányunk, Phoenix is velem tartott Magyarországra, ami nagyon fontos a számomra. Rachel rajong a divatért, a divattervezésért. Ez egy olyan szakma, amellyel a világ bármely pontján tud boldogulni, úgyhogy az anyai feladatok mellett itt is tud majd ezzel foglalkozni. Különösebb hobbijaink nincsenek, szeretünk sokat a természetben barangolni. Bízom abban, hogy lesz idő felfedezni majd az ország szépségeit.

Egy tengerentúli utazást követően az időeltolódás miatt óhatatlanul jelentkezik a jetleg. Arra a kérdésünkre, hogy egy öt hónapos kislány édesapja esetében a gyakori éjszakázás miatt állandósulhat-e a jetleg, elmondta, a felesége mindent elkövet, hogy ő csakis a kosárlabdára koncentrálhasson.

Pollard tájékozódott a magyar bajnokságot és a kecskeméti klubot illetően is, mielőtt igent mondott a hívásra.

– Nagyszerű dolgokat hallottam az itteni bajnokságról, néhány barátom már játszott Magyarországon korábban, tőlük tudom, hogy erős ligáról van szó. A klubomat már kezdem megismerni, és nyugodt lélekkel elmondhatom, hogy a Duna Aszfalt-DTKH Kecskeméttel kapcsolatban csupa pozitív élményem van. Profi klubvezetés várt itt rám, felkészült szakmai stáb, és kiváló hangulat uralkodik a klubnál. A csapattársak egytől egyig pozitív személyiségek, akik kedvesen fogadtak az öltözőben. Nagyon várom már, hogy vállvetve küzdhessünk a győzelmekért a fiúkkal – utalt arra, hogy alig várja a bajnoki rajtot.

Örömmel vállalkozott arra is, hogy az irányítói játékstílusát jellemezze.

– Kombó irányítónak nevezik a posztomat. A kombó irányító a klasszikus irányítói feladatok mellett a pontszerzésből is ki tudja venni a részét. Nem is baj, hiszen én szeretem a kicsit keményebb játékot, nem ismerek elveszett labdát, sem pedig lehetetlent, mindig, minden helyzetben a maximumra és a győzelemre törekszem.

Xavier Pollarddal is találkozhatnak a szurkolók szep­tember 4-én, a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét csapatbemutatóján. De az igazi bemutatkozás szeptember 22-én, szerdán lesz, amikor is a bajnokság első fordulójában a kecskemétiek a Kaposvárt fogadják a Messzi István Sportcsarnokban.