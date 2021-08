Nem vallott szégyent Győrben a Tiszakécske

Nagy várakozással tekintett minden tiszakécskei focirajongó az augusztus elsején kezdődő Markentil Bank Liga NB. II-es labdarúgó mérkőzés első fordulója elé. A csapat idegenben, Győrben lépett pályára.

Az ETO ellen, az eddig lejátszott hat mérkőzésen még egyszer sem sikerült győzni a tiszakécskeieknek. Két alkalommal, még az első osztályban találkozott egymással a két csapat. Akkor mind a kétszer a Rába-partiak nyertek. Négy másodosztályú találkozón egyszer sikerült kicsikarni egy döntetlent a Tisza-partiaknak, háromszor pedig vesztesként hagyták el a pályát. Nagy Sándor a találkozó előtt úgy nyilatkozott, hogy ők minden alkalommal győzni szeretnének. Ezúttal is az volt a cél, ennek tükrében történt a felkészülés hat hetes időtartama.

A találkozó megkezdése előtt hatalmas felhőszakadás zúdult a pályára, így csúszóssá vált a fű.

Az első negyedórát a hazaiak hajtották meg jobban, de az utána következő tíz perc a vendégeké volt. Egymás után két alkalommal is szögletet rúghattak, ami azt is jelentette, hogy semmi megilletődés nem volt a játékukban. Ezt követően azonban két alkalommal is Holczernek kellett bravúrral hárítania Priskin lövéseit. A 39. percben Gyurján előtt adódott lehetőség, de a győri védőknek, ha nehezen is, de sikerült tisztázni. Két perccel később Priskin adott jó labdát a tisztán álló Bacsának, aki közelről nem hibázott 1–0.

A második félidő elején helyzetek nem, de apróbb szabálytalanságok tarkították a mérkőzést. Az 50. percben Beliczky a bal oldalon vitte fel a labdát, középre adott, Kovács Barnabás éppen csak lemaradt a labdáról. Óriási lehetőség volt. A 61. percben Bacsa fejesét bravúrral védte Holczer. A 75. percben Pál András révén a győri kapuba jutott a labda, de a játékvezető előtte szabálytalanságot látott a tiszakécskeieknél, ezért nem adta meg a találatot. A 80. percben Simon beadását könnyűszerrel kaparintja meg Fadgyas. Két perccel később ismét a győri hálóőr hárított, ezúttal Farkas Norbert beadását húzza le.

A tiszakécskeiek nem vallottak szégyent nagy múltú ellenfelükkel szemben, becsülettel helyt álltak.

– Sokat több volt ebben a mérkőzésben, mint amit az eredmény mutat, hogy vereséget szenvedtünk, nyilatkozta a találkozó után Nagy Sándor. – Jó lett volna nyerni, győzelemmel távozni idegenből egy jó csapat ellen. Úgy gondolom, hogy a második félidőben teljesen a mi akaratunk érvényesült, szereztünk egy szabályos gólt is, de a játékvezető nem adta meg. Hozzáteszem, hogy a Győrnek is meg voltak a lehetőségeik, Holczernek két alkalommal is nagy bravúrral kellett védenie. Nem kidolgozott lehetőségből, hanem felívelt labdából kaptuk a gólt. A csapat mindent megtett a jó szereplésért, hogy ponttal, vagy esetleg pontokkal távozzunk a Rába partjáról. Egy vereség mindig keserűségre ad okot, mert mi sportemberek mindig győzni akarunk. Amennyiben az elkövetkezendő mérkőzéseken is ilyen harcosan, nagy akarással fogunk játszani, akkor a fiúk sok örömet szerezhetnek a szurkolóknak.

WKW ETO FC Győr–Tiszakécskei LC 1–0 (1–0)

Győr, ETO Park, 1000 néző. Vezette: Szigetvári Márk (Varga Gábor, Kulman Tamás)

Győr: Fadgyas – Kovács K., Fodor, Lipták, Barna – Bagi, Toma, Szimcso (Óvári 88.), Vitális – Priskin (Berki 91.), Bacsa (Kulcsár 71.). Vezetőedző: Klausz László

Tiszakécske: Holczer – Vachtler, Végső, Csáki, Farkas N. – Horváth A., Kalmár 83.), Kovács B. (Benke 77.), Simon (Galacs 83.), Gyurján (Erdei 64.) – Beliczky, Albert (Pál 64.). Vezetőedző: Nagy Sándor

Gólszerző: Bacsa 41.

Sárga lap: Erdei 70., Benke 85.

