Nem tudott visszavágni a Kecskemét

Vasárnap a női kézilabda NB I./B Keleti csoport, hatodik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Global Big Building Zrt. KNKSE a Hajdúnánás SK csapatát fogadta a Messzi István Sportcsarnokban.

Legutóbb múlt héten találkozott a két együttes, akkor a Hajdúnánás 33–20-as győzelmet aratott hazai pályán. Bár villámrajtot vettek a vendégek Kecskeméten, és a hatodik percre 1–4-es előnyre tettek szert, a 11. percig Pálinkás egy hetest és Kelemen valamint Cserős lövését is védte, míg hazai oldalon Nyakó és Jámbor-Herceg ontotta a gólokat, így összejött az egyenlítés, egy perccel később pedig a vezetést is megszerezte a KNKSE. A negyed derekára Petrovics vezérletével fordítottak, de Nyakó ezúttal is résen volt, és a kapus fölött átemelve egyenlített 8–8. Ekkor viszont ismét hibát-hibára halmozott a Kecskemét, a Nánás pedig elkezdte gyarapítani a fórját. A félidőben 13–19-re vezetett az ellenfél.

A fordulás után Tar Lotti megszerezte a vendégek huszadik gólját, de Jámbor-Herceg válaszolt. A folytatásban felváltva estek a találatok. 17–23-as állást követően viszont tudott hátrányából faragni a hazai csapat, a 43. percre 21–25-re zárkóztak. A játékrész derekánál, 22–26-os állásnál kért időt Molnár András. Azonban Borbély Márta betörése után már csak három góllal volt lemaradva a KNKSE 24–27, Pálinkás védését követően pedig ismét Borbély volt eredményes 25–27. Az 50. percben Vámosi értékesített egy büntetőt, amivel visszaállt a négy gólos különbség. Azonban küzdött a hazai csapat, és Nyakó valamint Bab révén megint tudtak faragni. 27–29 után Borbély révén egy gólra zárkózhatott volna a hazai csapat, azonban belehibázott a ziccerbe. A folytatásban ismét hat találatra növelte a különbséget a Nánás, végül négy góllal 31–35-re győzött az ellenfél.

– A múlt heti nagy arányú különbség nem tükrözi hűen a két csapat közötti különbséget – nyilatkozta Molnár András a Hajdúnánás SK vezetőedzője. – A Kecskemét kiváló erőkből áll, ma is nagyot harcoltunk, és próbáltuk ezt az egészen nyitott védekezésünket rájuk erőltetni, de értelemszerűen jobban fel voltak készülve és nagyot harcolva felálltak és az kritikus pont, hogy két gólnál a Borbély ziccert hibázott akkor más irányba is elindulhatott volna a mérkőzés, de aztán a védekezésváltással sikerült megoldani a problémáinkat és nagyon boldogok vagyunk, hiszen egy lépéssel közelebb kerültünk a hőn áhított vágyaink felé.

– Az első félidő második felében leszúrtuk magunkat, nem lehet állandóan annyi gólt behozni – mondta Varga József, a GBB. ZRT. KNKSE vezetőedzője. – Aztán a végén is két gólos hátrányban még egy ziccert hibáztunk, ott még felcsillant a remény, hogy feljövünk egy találatra, de döntő pillanatokban mindig belehibáztunk, illetve annyi technikai hibánk volt, ami egy egész bajnokságra elég lenne. A csapat kezd görcsössé válni, gondolom ez ebből is adódik, de egyébként abban hibáztunk a technikai hibáknál, amit kiveséztünk a múlt hét után, illetve gyakoroltuk is. Amikor azt csináltuk, amit gyakoroltunk, akkor szép gólokat lőttünk a nyitott védekezés ellen is, utána valakinek mindig támadt egy kósza gondolata, hogy megpróbálunk valami mást. A valami más pedig soha nem sikerült.

Global Big Building Zrt. KNKSE–Hajdúnánás SK 31–35 (13–19)

Kecskemét, Női NB I./B Keleti csoport, zárt kapus mérkőzés. Játékvezetők: Gadányi Tibor, Szabó Tibor.

KNKSE: Nagy É. – Pécsi 1, Jámbor-Herceg 12, Megyesi, Borbély 3, Nyakó 7, Bab 4. Csere: Pálinkás – Kisjuhász 1, Pap 3, Lóczi. Vezetőedző: Varga József.

Hajdúnánás: Kozma T. – Poór 3, Petrovics 6, Tar 3, Kelemen 1, Szabados 5, Karacs 1. Csere: Hadas – Osvai 2, Cserős 1, Vámosi 13. Vezetőedző: Molnár András.

Kiállítások: 6 perc, illetve 14 perc.

Hétméteresek: 5/7, illetve 5/7.

Jámbor-Herceg 5/6, Borbély 0/1, illetve Petrovics 2/3, Vámosi 3/4.