Nem tudott pontokat hazavinni a Jánoshalma Kiskunfélegyházáról

A Megyei I. osztályú labdarúgó bajnokság hetedik fordulójában rangadót játszott a Kiskunfélegyházi HTK a Jánoshalmával. Mind a két csapat, a tabellán elfoglalt helyezésétől függetlenül, bármilyen eredményre is képes.

A találkozót a vendégek kezdték jobban és az első játékrész közepén ezt góllal is bizonyították 0–1. Ezt követően Harnos hatalmas ziccert hagyott ki, így nem változott az eredmény. A hazaiaknak, még az első félidő előtt sikerült egalizálni az eredményt 1–1. A második játékrészben mind a két csapatnak voltak lehetőségei, de azok kimaradtak. A 76. percben Bálint a jobb oldalon kapott jó labdát az ellenfél térfelének közepén. Nem vitte le az alapvonalig, hanem befele futott vele, majd mintegy huszonöt méterről kilőtte a jobb alsó sarkot 2–1. A hátralévő időszakban a jánoshalmiak is próbáltak helyzeteket kiharcolni, de eredménytelenül. A lefújás előtti percben a KHTK-nak volt még egy szabadrúgásból lőtt kapufája.

Kiskunfélegyházi HTK–Jánoshalma 2–1 (1–1)

Kiskunfélegyháza, 100 néző, vezette: Polyák Attila (Tóth István, Markó László).

KHTK: Oroszi T. – Horváth B. (Tóth I. 80.), Urbán, Magony, Valkai, Ábel, Huszka, Makai (Oroszi D. 68.), Bálint, Palsti, Nagy Dániel János. (Kulcsár 70.). Edző: Némedi Norbert.

Jánoshalma: Urlauber – Szabó Sz., Balázs, Stojakovic V., Jesic, Harnos, Vida (Kiss B. 40.), Farkas, Maravic, Babic, Nagy Dániel. Edző: Florin Nenad.

Gólszerző: Ábel 41., Bálint 76, ill. Babic 21. Sárga lap: Horváth 62., Magony 78., Ábel 79., ill. Jesic 27., Nagy Dániel 80.

Némedi Norbert: Találkoztunk már ebben a szezonban a Jánoshalmával, akkor is hasonló mérkőzést játszottunk. Mind a két csapat szervezetten állt neki a találkozónak. Azt gondolom, hogy a mérkőzésnek voltak fordulópontjai. Egyéni hibából kaptuk a gólt, de óriási mentális dolog az, hogy abból fordítani tudtunk. Voltak olyan periódusok, amikor mi voltunk jobbak, de olyan is volt, amikor a Jánoshalma. Végre ebből mi jöttünk ki jobban. Gratulálok a csapatomnak, mert értékes három pontot szereztünk. Minden győzelem egy pozitív dolog. A következő fordulóban szabadnaposak leszünk így lesz kéthetünk, hogy még jobban összerázzuk magunkat. Eddig sem voltak rossz dolgok, csak a befejezés hiányzott. Gól nélkül nem lehet mérkőzést nyerni, most kettőt is rúgtunk, és ez bizakodásra ad okot.

Florin Nenad: Sajnálom, hogy 1–0-nál Harnos kihagyott egy nagy helyzetet, mert a kapufát találta el. Még az első félidő végén sikerült a hazaiaknak kiegyenlíteni. A második félidő első tíz perce a Félegyházáé volt, utána kezdtünk játszani. Megint beleszaladtunk egy olyan hibákat, hogy nem melegített be időre a csere játékosunk, nem léphetet pályára, és akit lecseréltem, arról kaptuk a gólt. Úgy gondolom, hogy nem érdemeltünk vereséget, a döntetlen igazságosabb lett volna, viszont a félegyháziak jobban használták ki a helyzeteinket.