Nem tudott javítani az eddigi mérlegén a Tiszakécske

A Merkantil Bank Liga NB. II-es labdarúgó bajnokság 8. fordulójában Szombathelyre utazott a Tiszakécskei LC csapata. A találkozó előtt a hazaiak a tabella második fokát foglalták el, míg a vendégek a huszadik helyet. A tiszakécskeiek szerettek volna javítani eddigi eredményükön.

Visinka Ede vezetőedzőnek gondot okozott, hogy több játékosa is, Heffler Norbert, Lovas Andor, Beliczky Gergő, és Horváth Adrián játékára nem számíthatott sérülés, illetve betegség miatt. Már a második percben Holczernek kellett bemutatni tudását, amikor is Tóth Milán közeli lövését hárította. A 20. percben szintén a tiszakécskei hálóőrnek kellett védenie, ezúttal Németh Mihály bombáját semlegesítette. A 24. percben gólt szerzett a Haladás. Tóth-Gábor a jobb oldalon, az alapvonal közeléből lőtte be a labdát, Tóth Milán pedig a hálóba 1–0. Válaszként a korábban Szombathelyen játszó Szalay Szabolcs bombáját tolta kapu fölé Rózsa.

A bekapott gól után élénkebben játszott a Tiszakécske, de ez sajnos gólban nem mutatkozott meg. A második félidőben az 53. percben Tóth-Gábor előtt adódott ziccer, de Farkas Norbert beérte és szerelte. Az 57. percben Kovács Barnabás próbálkozott húsz méterről, de lövését védte Rózsa. A 63. percben hármas cserét hajtott végre Visinka Ede. Végső helyett Pál, Erdei helyett Albert, Szalay helyett pedig Kalmár állt be. Ezzel a középső és a támadó részt akarta erősíteni Visnka Ede. És hogy mennyire akarta a vezetőedző azt, hogy legalább egy pontot szerezzen a csapat Simont és Galacsot is beküldte, akik mind a ketten a támadó részt erősítik.

Galacs próbált is élni a lehetőséggel, mert a 84. percben tizenkilenc méterről leadott lövése alig kerülte el a jobb alsó sarkot. A másik oldalon Délczeg előtt adódott hasonló lehetőség, de ő sem tudott betalálni. A hosszabbításban Simon szabálytalankodott, amiért sárga lapot kapott, de mivel reklamált, ezért a pirosat is megkapta.

A tiszakécskeiek legalább az egy pontot megérdemelték volna, harcoltak, küzdöttek, de ezúttal is a góllövéssel volt probléma.

– Nagyon sajnálom ezt a mérkőzést, mert a mutatott játék alapján többet érdemeltünk volna, értékelte a találkozót Visinka Ede. Nem volt benne a meccsben ez a kapott gól, ami egy fault után következett be, sőt szerintem egy minimális lökés is volt, amiért nem fújt a játékvezető. A mérkőzés folyamán mi birtokoltuk többet a labdát, mi kezdeményeztünk. A találkozó vége felé megpróbáltuk beszorítani a Haladást, igaz a hosszabbításban egy kontrából adódott nekik egy helyzetük, de kihagyták. Összeségében azt gondolom, hogy több volt ebben a meccsben, minimum az egy pontot megérdemeltünk volna. Jó úton vagyunk, de kell egy siker, hogy elhiggyük, többre is képesek vagyunk, tette hozzá a vezetőedző.

Szombathelyi Haladás–Tiszakécskei LC 1–0 (1–0)

Szombathely, 1200 néző, vezette: Barna Gábor (Mohos Milán, Vörös Dániel)

Szombathely: Rózsa – Kállai, Mocsi, Németh Milán, Bosnjak – Csilus (Doktorics 81.), Holdampf, Kiss B. (Délczeg 81.), Szekér – Tóth-Gábor (Horváth R. 61.), Tóth M. (Monori 68.) Vezetőedző: Németh Szabolcs

Tiszakécskei LC: Holczer – Oláh, Kiprich D., Farkas, Végső (Pál 63.), Uzoma – Gyurján

(Galacs 78.), Pongrácz (Simon 73.), Kovács B., Erdei (Albert 63.) – Szalay (Kalmár 63.). Vezetőedző: Visinka Ede

Gól: Tóth M. 24. Kiállítva: Simon 93.

Borítóképünk illusztráció.