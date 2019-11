Nem született gól a szállási derbin

A meglehetősen baljós időjárás ellenére – hideg volt, a levegőben lógott az eső lába – igen szépszámú közönség gyűlt a két szomszédvár, a Szabadszállás és a Kerekegyháza rangadójára, bár verőfényes időben bizonyára még többen lettek volna. Gólt nem láthattak a szurkolók, késhegyig menő küzdelmet azonban igen, így aztán döntetlen lett a derbi.

A kezdés után Gavula veszélyeztetett kétszer is, egyszer kapásból lőtt balról a jobb alsó sarok mellé, másodszor pedig egy veszélyes fejese suhant el a bal sarok mellett, majd a hazai Kotliár fejelt mellé. A 12. percben nagyot fordulhatott volna a mérkőzés menete, a játékvezető egy hazai játékos lerántása miatt ugyanis büntetőt ítélt. Hegedűs Edvin volt az ítéletvégrehajtó, meg is lőtte a labdát rendesen a jobb alsó sarok irányába, a vendégek kapusa, Házi azonban óriási bravúrral kiütötte a labdát, maradt a 0–0. Folytatódott az óriási küzdelem, helyzetek nélkül. Egészen a 25. percig, akkor két vendég hibát kihasználva Máruska törhetett kapura balról, 14 méterről meg is próbálta a kifutó Házi mellett a bal alsóba helyezni a labdát, a kereki kapus azonban ismét bravúrral hárított.

A második játékrészre nekikezdett az eső, egyre hevesebben érkező égi áldásban gyűrték-gyömöszölték egymást a csapatok. Az 57. percben nagy helyzet alakult ki a hazai kapu előtt, Sallai indításával Kovács Péter száguldott el az alapvonalig, beadása az ötösön találta meg Gavulát, ő azonban nem találta el a labdát. A 74. percben a nem sokkal korábban beállt kereki játékos-edző, Csordás lőtt balról, 12 méterről, Németh azonban hárítani tudott, akárcsak három perccel később Kovács Péter középről leadott bombáját. A 82. percben Házi bizonyíthatta Boldizsár nagy löketénél, hogy figyelme mit sem lankadt dacára annak, hogy a második játékrész első felében ritka vendég volt a vendégek 16-osán a labda. A 84. percben Farkas eresztett meg egy bődületes szabadrúgást a hazai kapu bal sarka irányába, Németh öklözve hárította, a labda a kapufán csattan. A 92. percben egy gyors hazai akció végén Máruska adott be, Boldizsár fejelt közéről tíz méterről a jobb sarok irányába, Házi hatalmas bravúrral mentett, maradt a döntetlen. Mindkét csapat megérdemelten kapott pontot a nehéz körülmények között kifejtett hatalmas küzdelemért.

Pandur László, a Szabadszállás szakmai igazgatója: – Ebben a meccsben minden benne volt, ami egy jó mérkőzéshez kell, kivéve a gólt. Tovább folytattuk a karitatív tevékenységünket, ezúttal is kihagytunk egy büntetőt a Kerekegyháza ellen. Talán közelebb álltunk a győzelemhez, de a kihagyott 11-es után látszott, hogy ez átalakult egy tipikusan egygólos mérkőzéssé. Az az egy gól aztán nem született meg, bár nagy helyzet akadt itt is, ott is, így az eredmény összességében igazságos, bár a kihagyott büntetőnk miatt azért van némi hiányérzetem.

Csordás Csaba: – lgazságos döntetlen született. Olyan 11-est, amilyet a játékvezető az elején a hazaiaknak befújt, nekünk is befújhatott volna. Mindkét kapu előtt ugyanannyi ziccer volt, igazságos a döntetlen.

Szabadszállási SE–Kerekegyházi SE 0–0

Szabadszállás, 300 néző, v: Pataki (Rácz, Topálszki)

Szabadszállás: Németh – Márkus (Golovics 68.), Pandur, Kotliár (Zsíros M. 73.), Bajusz (horváth 68.), Hegedűs, Máruska, Gáspár, Boldizsár, Kiss Sz., Zsíros Á. Edző: Horváth Péter.

Kerekegyháza: Házi – Farkas, Treiber, Malik (Sallai 56.), Gavula (Kis R. 58.), BAshiri (Csordás 66.), Kemenczés, Gáspár, Nagy N., (Sörös 20.), Szász, Kovács P. Játékos-edző: Csordás Csaba