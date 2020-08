Nem spóroltak a kupameccsre

Szerda délután a Kecel–Kerekegyháza mérkőzésen dől el, hogy a Kiskunfélegyházi HTK mellett melyik megye egyes csapat lesz az Bács-Kiskun megyéből, amely a MOL Magyar Kupa országos tábláján indulhat. A hétvégén mindkét érdekelt fél győzött.

Mind Kecelen, mind Kerekegyházán nagy izgalommal tekintenek a mai kupamérkőzés elé, amelynek a tétje a MOL Magyar Kupa országos főtáblájára való följutás. Ilyenkor adódik a kérdés, hogy vajon rápihen-e egy csapat – különösen, ha amatőr együttesről van szó – a fontos mérkőzésre. Nos, egyik érdekelt gárda sem pihent, nem is pihenhetett rá, mert mind­kettőre nehéz feladat várt a hétvégén.

A nehezebbik feladat a Kecelre, hiszen éppen annak a Kiskunfélegyházának a vendégei voltak, amely magabiztos meneteléssel már kiharcolta az országos táblán való szereplést, és Némedi Norbert csapata már a kupamérkőzéseken bizonyította, hogy a bajnoki címért folytatott harcban a KHTK-val az idén is számolni kell. A találkozó hazai mezőnyfölénnyel indult, bár az első lövésre majd negyedórát kellett várni. Az ivószünet után továbbra is dominált a hazai gárda, de a legjobb lövések is elkerülték a keceli kaput, az első játékrészben így nem esett gól. A második játékrészben egy hazai ziccer majd egy veszélyes vendégszabadrúgás után, az 52. percben a Kecel egy gyors, kevés passzos kontra végén, Bajnok révén megszerezte a vezetést. Ezt követően fokozta a nyomást a kiskunfélegyházi gárda, megannyi helyzetet dolgozott ki – igaz, a vendégek előtt is adódott még ziccer –, betalálniuk a nagyszerűen védő Gerner Dániel kapujába azonban nem sikerült, így nagy meglepetésre győzött a Kecel.

A másik kupaaspiráns, a Kerekegyháza a Lajosmizsét fogadta a rajton. A kánikula dacára nagy lendülettel kezdtek a csapatok. Mindjárt a mérkőzés elején egy hazai előrevágott labdára Kovács Péter rajtolt rá, megszerezte, és jobbról, tíz méterről elgurította a tehetetlen Lord mellett, 1–0. Kemény, férfias mezőnyjáték folyt a pályán, kevés helyzettel, csak Szász és Kiss veszélyeztetett egy-egy lövéssel, a félidő végén aztán egyenlítettek a vendégek. Az agilis Kiss labdát szerzett a kereki térfélen, nem messze az alapvonaltól, megindult befelé az alapvonal mellett, majd cimbalomszögből a léc alá durrantott, 1–1.

A második játékrész 50. percében újra a hazaiaknál volt az előny. A találat Kis Richárd harcosságát dicséri, akárcsak Kiss az első játékrészben, ő is a jobb oldalon szerzett labdát, és lőtt 14 méterről a hosszú sarokra, a labda a kapufáról pattant a hálóba, 2–1. Egy percre rá Bashiri került nagy helyzetbe, lövését azonban Lord bravúrral hárította. A hazaiak percei voltak ezek, óriási nyomást gyakoroltak a mizsei kapura. Az 54. percig tartott a tűzijáték, akkor Kiss szerzett labdát a jobb oldalon, és ballal, laposan tüzelt a hosszú sarok irányába, Kormos azonban ezúttal is a helyén volt. Eseménydús időszak következett, hol ez, hol az a kapu forgott veszélyben, bár igazi ziccert csak a 68. percben dolgoztak ki a hazaiak, akkor egy jobbról belőtt labda szinte fejen találta az ötösön belül felugró Farkast, Lord reflexmozdulattal mentett.

A 76. percben Farkas gurított mesterien a védőfal mögé belépő Bashiri elé, ő tíz méterről laposan lőtt, Lord ismét nagyot védett. Három percre rá, egy Malik-szögletet követően fejelhetett Halasi hét méterről, jól meg is küldte az alsó sarok irányába a labdát, Kormos azonban villámgyors vetődéssel hárított. A 80. percben egy előreívelt labdát Supka fejelt vissza az alapvonalról Kis Richárd elé, aki higgadtan a kapu jobb oldalába helyezett, 3–1. A 89. percben Juhász került lövőhelyzetbe a bal oldalon, tíz méterről leadott löketét azonban a remek ütemben kivetődő Kormos hárította.

Izgalmas, jó mérkőzést vívtak a csapatok, és bár a hazai gólzsákhoz, Kovács Péterhez mentőt kellett hívni a játékrészben, miután egy ütközést követően az orra megsérült, sportszerű küzdelmet láthatott a nagyérdemű.

A Kecel és a Kerekegyháza ma 17 órai kezdettel játssza a mérkőzését előbbi otthonában. Szerdai nap lévén az biztos, hogy mindkét oldalon lesznek hiányzók, ezzel együtt az is biztos, hogy mind a két gárda mindent el fog követni a továbbjutás érdekében, így alighanem még a semleges nézők számára is érdekes mérkőzésre lehet számítani. Amennyiben a rendes játékidő végére döntetlenre végeznek a csapatok, büntető párbaj dönt a továbbjutásról.

Döntetlen lett a tiszaalpári derbi

Örömtelien nagy nézőszám, közel négyszáz szurkoló előtt indult útjára a labda a Tiszaalpár–Nyárlőrinc örökrangadón a megyei másodosztályú bajnokság Északi csoportjában. A mérkőzés elején Bali szerezte meg a vendégeknek a vezetést a 6. percben, de alig tíz perc múlva már a hazai gárda vezetett, Utasi és Borsi góljaival. Az első félidő hajrájában a hazai gárda Pásztor kiállítása miatt megfogyatkozott, az emberelőnyt a nyárlőrinciek a 75. percben váltották gólra, akkor Bali fejese talált utat a hazai kapuba.

Pontszerzéssel nyitott a Csólyospálos

A hétvégi fordulóban debütált a megye kettő Északi csoportjában a Csólyospálos, Lakitelekre látogattak. Bátran, harcosan kezdett a vendégcsapat, Engi életerős lövéssel a 9. percben a vezetést is megszerezte. A második játékrész elején Subicz szép lövéssel egyenlített, ezt követően óriási erőfeszítéseket tett a hazai gárda a győztes gól megszerzéséért, az ebben az időszakban jelentősen beszorult vendégek pedig ugyanekkora erőfeszítéseket az eredmény megőrzéséért. Újabb gól nem esett, így ponttal mutatkozott be az újonc.