Nem sok hiányzott a bravúrhoz

A női röplabda bajnokság másodosztályában, a Közép csoportban a tabellán éllovas HÉP-Röpke a második helyen álló UTE csapatát fogadta. A találkozó a várakozásoknak megfelelően óriási, kiélezett, ötjátszmás csatát hozott, amelyen végül a vendégek győzedelmeskedtek.

A találkozó előtt az volt az egyik kérdés, hogy vajon milyen fölállásban érkezik az UTE. Nevezetesen az, hogy nevezik-e az NB I.-es keretük huszonegy éven aluli játékosait. Nos, nevezték, így az első pillanattól tudható volt, hogy embert próbáló feladat áll a hírös város lányai előtt.

Már az első szettben látszott, hogy nüanszok fognak dönteni. Hol ez, hol az a csapat vezetett, de nagyobb előnyre egyikük sem tudott szert tenni. Az UTE a legjobbkor, hazai szempontból 19:21-es állásnál tudott ellépni, így hozta az első játszmát. A következő etap hajszálpontosan olyan kiélezett volt, mint az első, ezúttal is csak egy-két pontos vezetést sikerült kiharcolniuk a feleknek, 18:16-os hazai vezetésig, akkor azonban a hazaiak táltosodtak meg, és 25:20-as győzelemmel egyenlítettek. Utólag okos az ember, ezt a találkozót alighanem a harmadik negyedben lehetett volna megnyerni, akkor azonban 15:11-es hazai vezetésről néhány perc alatt 16:21-re módosult az eredmény, és a játszma derekán elkapott fonalat kihasználva a harmadik szettet ismét a vendégek nyerték.

Élvezetes, izgalmas, hosszú labdameneteknek tapsolhatott a közönség, a küzdelem a hazaiak részéről száz százalékos koncentrációt követelt, hiszen érezhető volt, a vendégek nem engedélyeznek könnyű pontokat. Ennek ellenére a negyedik játszmát behúzták a kecskeméti lányok. A döntő játszmában 7:7-ig fej fej mellett haladtak a felek, majd a 7:8-as vendégvezetésnél végrehajtott térfélcsere után az UTE végül a nagyobb rutinját kihasználva 15:11-re megnyerte a játszmát, ezáltal 3:2-re a százhúsz percesre nyúlt mérkőzést. A vereség dacára vastaps kísérte az öltözőbe Kökény Petráékat.

HÉP-Röpke SE–UTE 2:3 (20, -18, 19, -19, 11)

HÉP-Röpke SE: Selmeczy, Kökény, Strung, Hegedűs, Hemmert, Barabás. Cserék: Kanizsai, Réczi (liberók), Felföldi, Bari. Vezetőedző: Kása Róbert

Kása Róbert, a Röpke edzője: – Elég hullámzó volt a mérkőzés, amit mutat a játszmák alakulása is. Több bosszantó hiba is volt, de legalább ennyi extrát sikerült hoznunk. Nagyon akarták a lányok a győzelmet, sajnálom, hogy ez végül nem jött össze, de így is büszkék lehetnek magukra, hogy a komplett UTE ellen egy színvonalas mérkőzésen egy pontot sikerült azért szereznünk, ami nagyon sokat számíthat a bajnokság végén. A bajnokság eredményét befolyásolja ugyanis, hogy az NB I-es U21-es csapatok éppen milyen kerettel szerepelnek egy-egy NB II-es mérkőzésen. A komplett csapattal állnak ki, vagy az NB I-es bajnoki mérkőzések miatt – érthető módon – nem szerepeltetik NB I-es kerettag utánpótlás játékosaikat. Számunkra azért értékes ez az egy pont, mert az UTE teljes csapatát láthattuk vendégül, és a fizikai, konkrétan magassági fölényüket lelkes, odaadó játékkal igyekeztünk ellensúlyozni. Nem sok hiányzott a bravúrhoz. Köszönjük a szépszámú szurkolótábornak a biztatást, remélem sikerült a vereség ellenére maradandó sportélményt szereznünk számukra.

Réczi Tünde, a Röpke liberója: – Remek meccset vívtunk. Maximálisan felkészültünk a találkozóra, a teljes csapattal tudtunk kiállni, szerintem nagyon jól teljesítettünk, a végén, az utolsó szettben jött ki az, hogy az Újpest lehozta Kecskemétre az NB I-es játékosait is, talán ennek tudható be, hogy azt behúzták. Meggyőződésem, hogy nem arról volt szó, hogy az ötödik menetben, kiélezett helyzetben megremegett a kezünk. Az játékosfüggő, hogy ki hogy bírja az ilyen szituációkat, van, akit bénít az ilyen pillanat, de a mi csapatunkban mindenki számára motiváló tényező az, ha az ellenfél vezet, sokkal jobban tudunk hajtani, sokkal nagyobb koncentrációval küzdünk, tehát semmiképpen nem ezen múlt az ötödik szett alakulása.