Nem sikerült az NB II-be jutás, de nem vallott szégyent a Kelebia

Kétgólos hátrányt kellett volna ledolgoznia a Kelebiának Miskolcon, a futsal regionális bajnokság keleti régiós osztályozóján, azon a párharcon, amelyen az NB II-es indulás volt a tét. Szoros meccset vívtak a kelebiaiak, ám győzni, s így továbbjutni azonban nem sikerült.

Elszánt hangulatban utazott Miskolcra a társaság, érezhető volt a kelebiai futsalosokon, hogy a kétgólos hátrány ellenére sem adták föl a továbbjutási reményeiket. A mérkőzés kelebiai szempontból jól is indult meg nem is. Jól indult annyiban, hogy újra támadólag lépett fel a csapat, öt helyzetet is kidolgozott, még kapufát is rúgott, amikor csak a labda szeszélyén múlt, hogy kifelé perdült, nem pedig a hálóba. Ugyanakkor rosszul is indult, mert a kidolgozott ziccerekből gólt szerezni nem sikerült, sőt, egy oldalberúgást követően a hazaiak találtak be Varga László révén Frittmann kapujába, 1–0. Nem veszítette el kedvét a Bács-Kiskun megyei társaság, tovább vezeték a támadásokat, gólt azonban ismét a miskolciak szereztek, Lőrincz talált a vendégek kapujába, 2–0. Az első félidőben újabb találat nem esett.

Le a kalappal a kelebiaiak előtt, ugyanis az összesítésben immáron négy gólos hátrány ellenére sem adták fel, óriási lendülettel kezdték a második félidőt is. Brindzának sikerült szépítenie (2–1), majd kilenc percre rá Plichta góljával egalizáltak Velez Attila tanítványai (2–2). A hazai csapat Szabó Dávid révén visszavette a vezetést (3–2), Patai azonban szinte azonnal egyenlített, (3–3), és ekkor még egyszer utoljára felcsillant a remény, hogy összejöhet a fordítás, és ezért igyekeztek is tenni a srácok. Újabb gólt azonban már nem sikerült szerezni, pedig még a felső lécet is megdöngették a fekvő kapus fölött, sőt, a hazai Szabó Dávid talált be még egyszer, beállítva a 4–3-as végeredményt.

Molnár László, a Kelebiai-TEKO technikai vezetője: – Nem is annyira az a fájó, hogy nem sikerült kiharcolnunk az NB II-es tagságot, hanem az, hogy végül kettős vereséggel buktuk el a párharcot. A két mérkőzést látva meggyőződésem, hogy többet érdemeltünk volna, hiszen a játékerejét tekintve nagyjából két egyforma képességű csapat találkozott. A mieink megpróbálták még hátrányból is szorossá tenni a párharcot, ami lényegében sikerült is, hiszen a párharc a második mérkőzés 35. percéig nyílt volt. Sok helyzetet dolgoztunk ki, de nem volt szerencsénk. Gratulálok a miskolciaknak és sok sikert kívánok nekik.

MEAFC–Kelebiai-TEKO 4–3 (2–0)

Miskolc, vezette. Szabó F., Forgács.

MEAFC: Szegő – Varga L, Mészáros, Varga K., Lőrincz. Csere: Grgely, Baranyi, Hegedűs, Tóth D., Drávucz, Czékus, Demeter, Szabó D.

Kelebia: Frittmann – Gieszinger, Patai, Brindza, Amariutei. Csere: Farkas – Torma, Csupity, Baji, Plichta. Edző: Velez Attila

Sárga lap: Varga K. 18., Lőrincz 23., Szegő 34. ill. Brindza 28.

Gól: Varga L. 11., Lőrincz 15., Szabó D. 23., 37., ill. Brindza 22., Plichta 31., Patai 34. perc.