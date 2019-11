Nem élt a meccslabdával a KTE

A Kecskeméti TE büntetőt hibázott, a Taksony nem, és ez döntőnek bizonyult a végül döntetlenre végződött vasárnapi találkozón. A hírös városi együttes a következő bajnokiját ismét idegenben játssza, vasárnap a Dabas-Gyón vendége lesz 13 órától.

Taksony SE–KTE HUFBAU 1–1 (0–1)

NB III.-as labdarúgó-mérkőzés, Közép csoport, 15. forduló. Dunaharaszti, 200 néző. Vezette: Sipos Katalin (Legeza László, Szabó Dániel)

Taksony: Iváncsics – Patály, Hesz, Ghéczy (Hégner, 76.), Kozári (Király, 69.) – Gálfi, Wágner, Nádházi (Nagy Z., 59.) – Szabó B., Bajzát, Kákonyi. Vezetőedző: Szabados Tamás

KTE: Mészáros – Kéri, Asztalos, Urbán, Grünvald – Szalai G., Hirman – Hegedűs (Erdei 89.), Patvaros (Barna 44.), Babolek – Vágó (Nánási 89.). Vezetőedző: Zoran Kuntics

Gólszerző: Vágó (0–1) a 28., Gálfi (11-esből, 1–1) a 84. percben.

A Taksony elleni találkozón Zoran Kuntics, a KTE vezetőedzője több játékosára továbbra sem számíthatott sérülés miatt, de Nánási Balázs már legalább a padra leülhetett, Vágó Levente pedig rendhagyó módon csatárként tért vissza a kezdőbe – számolt be a mérkőzésről a kecskemetite.hu portál. Kuntics döntése bejött, Kéri Tamás bedobása után ugyanis Vágó fejelt a kapuba a 28. perben (0–1). A 79. percben eldönthette volna a három pont sorsát a büntetőhöz jutó vendég együttes, de Asztalos Dávid bal alsó sarokba tartó labdáját kitolta Iváncsics Alex kapus. A hazaiak viszont Gálfi László révén értékesítették a nekik megítélt tizenegyest, így a 83. percben kialakult az 1–1-es végeredmény.

– Az elején volt az ellenfélnek néhány lehetősége, amiből könnyen gólt rúghattak volna, de átvészeltük ezt az időszakot. Utána úgy éreztem, hogy a védekezésünk rendben volt, gólt is rúgtunk. A második félidőben koncentráltak voltunk, az ellenfélnek nem engedtünk helyzetet, ami majdnem a végéig sikerült is. Meccslabdát is kaptunk 1–0-nál, de nem lőttük be a büntetőt. Az ellenfél büntetőjéről nem tudok nyilatkozni, vissza kellene nézni a szituációt, de ettől függetlenül ott volt a lehetőség, hogy eldöntsük ezt a meccset – mondta a mérkőzés után Zoran Kuntics.