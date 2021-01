Nem csak a pályán lehetnek sikerélmények

Nincs olyan sportág – hiszen a földtekén sincs olyan társadalom –, amely ne sínylette volna meg, ne sínylené meg a 2020-as koronavírus-járványt, amely sajnos még bőven folyamatban is van, és nincs ezzel másként a Futsal sem.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A futsal harmadosztályában, a Csongrád-Csanád megyei regionális bajnokságban szereplő Dirner Futsal klub háza táját sem kerülték el a nehézségek, a klub elnöke, Szilágyi András azonban a nehézségek közepette, illetve ellenére is képes a jót, a biztatót, az előre mutatót látni. – Mint mindenkinek, nekünk is nehéz volt ez az esztendő, de szerencsére történtek szép és jó dolgok is velünk is, így a visszatekintéskor inkább azokra emlékeznék. Az idei év számunkra a nehézségek ellenére is a bővülésről szólt. Új támogatónk is érkezett, tehát a csapat anyagi háttere erősödött. Bővült a szakmai stábunk is Kovács Veronika személyével, aki a játékosok sérüléseinek a kezelését látja el, és nem utolsósorban érkeztek új játékosok a nyáron, Kovács Zsolt, Fekete Dávid, Kiss Szabolcs, Pécsi Attila és Bence Márki személyében, akikkel jelentősen erősödött a keret.

De az elnök szívesen emlékszik vissza a csapatépítő összetartásra is, amelynek a keretében a Bükkben töltött néhány emlékezetes napot a társaság, ugyanakkor mindenki számára nagy élményt és örömöt jelentett, hogy karácsonykor az idén is tudtak segíteni ajándékokkal néhány nehéz helyzetben lévő akasztói családon.

– Ami a szakmát illeti – tért vissza konkrétan a sporteredményekre az elnök –, futsalban sajnos ez az esztendő nem bővelkedett, sem az edzések, sem a meccsek tekintetében. Hol csak műfüves pályán tudtunk edzeni, hol pedig még azon sem, hazai meccseink a bajnokságban gyakorlatilag nem voltak, sőt bajnoki meccseink is alig. Mindössze három mérkőzést tudtunk lejátszani, mindegyiket idegenben. De a srácok dacolva a vírussal soha egy meccset sem mondtak le, amennyiben az aktuális ellenfél vállalta a játékot. A pontok szerzését a jövő évben reményeim szerint mielőbb megkezdjük, de az élet nem csak az eredményekről szól, így aztán büszke vagyok a csapatra, erre a társaságra, és bizakodva várjuk az új évet.