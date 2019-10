Nem borult a papírforma Csólyospáloson

Alig telt el egy perc a mérkőzésből, máris a vendégek kapujába került a labda a Csólyospálos – Tabdi megyei III. osztályú labdarúgó mérkőzésen. Repkó Dániel gyors góljára a 10. percben válaszoltak a vendégek. A hazai hálóőr Buzsik Viktor először bravúrral hárított, majd a kipattanó játékszert Seres György továbbította a kapuba (1-1).

A folytatásban azonban beindult a hazai henger és 30. percben már 5-1-es hazai vezetést mutatott az eredményjelző. A hazai gólzsák Varga Martin két-, míg Tóth Dominik egy gólt fejelt, Maróti Tamás pedig egy szabadrúgásból talált a kapuba.

A cserejátékos nélkül érkező vendégek vesszőfutása a szünet is folytatódott, mert a csólyospálosiak nem kegyelmeztek és 6-0-ra nyerték ezt a játékrészt. Telek János és fivére Telek Máté 2-2, Varga Martin és Tóth Dominik 1-1 gólt jegyeztek.

A meccs során a hazaiaknak akadt még több elhibázott lehetőségük és kapufákat is lőttek. A tabdiak becsületesen küzdöttek akkor is, amikor az utolsó percekre Balint sérülése miatt, már csak tízen maradtak. A 85. percben még kozmetikázhattak is volna az eredményen, amikor erőteljes löket hárításához ismét kellett egy Buzsik bravúr, de maradt a tíz gólos különbség: 11-1.

A sportszerű mérkőzésen – melyen még egy sárga lapos figyelmeztetést sem kell kiosztani a játékvezetőnek –, teljesen megérdemelt hazai siker született. A csólyospálosiak a zsinórban aratott három győzelmükkel, a második helyről várhatják a folytatást. A legutóbbi három fordulóban súlyos vereségeket szenvedő – ezeken a meccseken 1 gólt szerző és 25-öt kapó –, Tabdi pedig maradt a sereghajtó.