Nem bírt Prainerrel a mizsei együttes

A Fradi fakónál vendégeskedett a Mizse KC a férfi NB I/B-s bajnokság Keleti csoportjának második fordulójában. A Bács-Kiskun megyei alakulat az első körben nyerni tudott a Békés ellen, a fővárosi zöld-fehérek azonban már túl nagy falatnak bizonyultak a vasárnapi találkozón.

FTC U21–Mizse KC 37–33 (20–17)

Budapest, 200 néző. Vezette: Héjja Ádám, Kónya Balázs

Mizse KC: Zaklajda, Csernyik (kapusok), Kiss A. 12 (3), Petrik-Varga 4, Vancsics 4 (1), Bán 3, Bujdosó 3, Zsolnai 3, Keresztes 2, Scheuring 1, Drabant 1, Benke, Szajbert, Tóth T., Polyák, Horváth V. Vezetőedző: Jakab László

Hétméteresek: 5/3, ill. 6/4

Kiállítások: 16, ill. 22 perc.

A Fradi 8–2-re elhúzott a 7. perc végére, a vendég csapatból Kiss Attilának és Vancsics Jánosnak sikerült kapuba találni. A lajosmizsei együttes azonban a 24. perc elejére felzárkózott (15–14), Csernyik Virgil bravúrosan védett, Zsolnai Zsolt, Bujdosó Máté, Petrik-Varga Ádám, Vancsics és Kiss pedig pontosan célzott. Hat perccel később viszont már ismét nagyobb előnyben volt a hazai alakulat (20–16) és négy gólos fórjából hármat meg is őrzött az első félidő végére.

A második játékrészben 22–22 után egy 5–0-s szériát mutatott be a fővárosi együttes és ez eldöntötte a meccset. Valamint döntőnek bizonyult az is, hogy mivel nem volt forduló a hétvégén az NB I-es bajnokságban, így a Fradiban lejátszott az élvonalbeli csapatból Prainer Viktor. A vendégek pedig nem bírtak a 18 éves, junior válogatott átlövővel, aki 11 gólt rámolt be a mizsei kapuba, fontos pillanatokban szerzett találatokat.

A Mizse KC a harmadik fordulóban Vecsésen lép pályára, a találkozó pénteken 19 órakor kezdődik. A Lajosmizsével egy csoportban szereplő KTE-Piroska Szörp pedig a következő körben az Algyő vendége lesz (szombat, 18 óra). A Kecskeméti NKSE a női NB I/B Keleti csoportjában október 6-án folytatja a bajnokságot, a Gödöt fogadja 17 órától a Messzi István Sportcsarnokban.

A hátország eredményei

A Bács-Kiskun megyei csapatok közül idegenben győzött a Baja és a Kalocsa, nagy csatában diadalmaskodott a Kiskunmajsa.

NB II-es eredmények, férfiak, Délnyugati csoport: Pécsi VSE-KE-SE–Bajai KSE 29–35, Somogytarnóca–Kalocsai KC 25–26, Mecseknádasd–Kiskőrös 35–22. Déli csoport: KIKI–Dunaharaszti MTK 27–27. Délkeleti csoport: Békéscsabai BDSK–Bácsalmási PVSE 31–25. Kiskunmajsai KC–Békéscsaba DKSE 26–25.

Nők, Déli csoport: Kecskeméti NKSE U22–Inárcs-Örkény KC 35–25. Délkeleti csoport: Bácsalmási PVSE–Levendula Hotel FKSE-Algyő 19–37.

Bács-Kiskun megyei férfibajnokság: D-V SE Csávoly–Kiskunhalas UKSC 24–37, P&P Kiskunfélegyházi HTK–Félegyházi KSC 23–34, Balogh Tészta TVSE–Kecel KC 29–24, Gézengúz UKC–Soltvadkerti TE 20–31, Kecskeméti FS DSE II.–Tiszaalpári SE 40–22.

Bács-Kiskun megyei női bajnokság: Balogh Tészta TVSE–Kalocsai KC 28–39, Soltvadkerti TE–Nemesnádudvari NKSZE 29–31, Kiskunhalas UKSC–Mizse KC 21–15, Miklós KC–Kiskőrösi NKSZSE 26–19.